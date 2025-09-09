HILIGHT
ภาพตัวปริศนา โผล่ออกมาจากตั๊กแตน คนแห่เฉลยมันคืออะไร ได้รู้เบื้องหลังยิ่งสะพรึง

           ภาพตัวปริศนาคล้ายพยาธิ เผยโผล่ออกจากตั๊กแตน ก่อนถูกเฉลยคืออะไร ยิ่งได้รู้เบื้องหลังยิ่งชวนขนลุกหนัก 
ตัวปริศนา จากตั๊กแตน
ภาพจาก เฟซบุ๊ก สี่ เมษา

           วันที่ 7 กันยายน 2568 ผู้ใช้เฟซบุ๊ก สี่ เมษา โพสต์ในกลุ่ม นี่ตัวอะไร โดยลงภาพและคลิปของสิ่งมีชีวิตปริศนาที่ออกมาจากตัวตั๊กแตนหลังลูกสาวเผลอไปเดินเหยียบ จึงอยากรู้ว่ามันคือตัวอะไรกันแน่

           จากคลิปเผยให้เห็นสิ่งมีชีวิตคล้าย พยาธิ ลักษณะเป็นเส้นยาว ๆ สีดำ หลุดออกมาอยู่ที่พื้น แต่ยังสามารถเคลื่อนไหวได้ หลังคาดว่าสิ่งนี้หลุดออกมาจากตั๊กแตนตัวหนึ่ง

           ภายหลังโพสต์นี้ถูกเผยแพร่ออกไป ต่างมีสมาชิกให้ข้อมูลว่าตัวดังกล่าวคือ พยาธิขนม้า เป็นปรสิตในแมลง มักพบในกลุ่มตั๊กแตนหรือจิ้งหรีด ซึ่งมันจะบังคับตั๊กแตนให้กระโดดลงน้ำเพื่อให้ตัวมันเองได้ผสมพันธุ์

ตัวปริศนา จากตั๊กแตน
ภาพจาก เฟซบุ๊ก สี่ เมษา

           พยาธิขนม้า (Horse Hair Worm) คือ ปรสิตขนาดยาวที่มักอาศัยอยู่ในร่างกายของแมลงในกลุ่มตั๊กแตน หรือจิ้งหรีด เข้าสู่ร่างกายเมื่อแมลงดังกล่าวไปกินซากแมลงอื่น 

           เมื่อพวกมันอาศัยอยู่ในตัวเจ้าบ้านจนโตเต็มที่แล้วและต้องการสืบพันธุ์ มันจะปรับเปลี่ยนสมองของเจ้าบ้าน โดยบังคับให้จิ้งหรีดหรือตั๊กแตนกระโดดลงไปในแหล่งน้ำที่ใกล้ที่สุด เมื่อเจ้าบ้านจมน้ำพยาธิจะคลานออกมาหาคู่และผสมพันธุ์ จากนั้นก็จะวางไข่เพื่อเริ่มวงจรใหม่ ในตัวเต็มวัยบางตัวยาวได้ถึง 30 เซนติเมตร 

ขอบคุณข้อมูลจาก



ภาพตัวปริศนา โผล่ออกมาจากตั๊กแตน คนแห่เฉลยมันคืออะไร ได้รู้เบื้องหลังยิ่งสะพรึง อัปเดตล่าสุด 9 กันยายน 2568
