ครูรีวิว สิ่งที่กลัวที่สุดตอนเยี่ยมบ้านนักเรียน เจอแบบนี้ขอยืนรอก่อน ไม่กล้าเข้าไปจริง ๆ

           ครูสาวแชร์ประสบการณ์เยี่ยมบ้านนักเรียน รีวิวสิ่งที่กลัวที่สุดเมื่อต้องเจอ เฉลยไปถึงแล้วทำไมยังไม่กล้าเข้า กลายเป็นไวรัลพีค 1.2 ล้าน



ครูเยี่ยมบ้านนักเรียน
TikTok @dinda89dd

           กลายเป็นไวรัล ครูเยี่ยมบ้านนักเรียนชวนเอ็นดู เพราะงานนี้แม้จะเดินทางมาถูกหลังแล้ว แต่ก็ไม่กล้าเข้าบ้านเด็กจริง ๆ

           คลิปดังกล่าว โลกออนไลน์แชร์คลิปจากผู้ใช้ TikTok @dinda89dd ซึ่งเป็นคุณครูท่านหนึ่ง ลงประสบการณ์ชวนพีคหลังต้องไปเยี่ยมบ้านนักเรียน พร้อมระบุข้อความว่า "สิ่งที่กลัวที่สุดเวลาเยี่ยมบ้านนักเรียน"

           จากคลิปเผยให้เห็นคุณครูผู้หญิงยืนอยู่หน้าบ้านนักเรียน พร้อมกับรถที่เดินทางมาจนถึงที่หมาย แต่ก็ไม่สามารถเข้าบ้านของนักเรียนได้ ทำได้แต่ยืนดูห่าง ๆ จนได้รู้สาเหตุคือ บ้านของเด็กนั้นเลี้ยงสุนัขตัวใหญ่ไว้ 2 ตัว ยืนเฝ้าอยู่หน้าทางขึ้นบ้าน ถ้าจะขึ้นบ้านก็ต้องผ่านทั้งสองตัวไปก่อน จึงทำได้แค่รอให้เจ้าของบ้านช่วยเคลียร์ พาน้องไปล่ามโซ่ไว้ที่อื่นก่อนนั่นเอง

ครูเยี่ยมบ้านนักเรียน
TikTok @dinda89dd

           คลิปนี้กลายเป็นไวรัลซึ่งมียอดเข้าชมกว่า 1.2 ล้านครั้ง ทำเอาผู้คนแห่เข้าใจและเห็นใจคุณครูกันเพียบ ขณะที่บางส่วนแห่แซวด้วยประโยควัดใจจากเจ้าของบ้านว่า "เข้ามาได้เลย หมาไม่กัด" ซึ่งพอได้ฟังแล้วไม่ได้ช่วยให้สบายใจขึ้นแต่อย่างใด นอกจากนี้บางส่วนยังหลุดโฟกัสไปที่บ้านของนักเรียนที่ใหญ่โตสุด ๆ เป็นต้น

ครูเยี่ยมบ้านนักเรียน

ครูเยี่ยมบ้านนักเรียน

ครูเยี่ยมบ้านนักเรียน

ครูเยี่ยมบ้านนักเรียน

ครูเยี่ยมบ้านนักเรียน


