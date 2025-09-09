นักแสดง AV ใจใหญ่ ประกาศหาหนุ่มคนรู้ใจ ใครครบ 6 เงื่อนไข รับเลยเดือนละ 6.4 หมื่น

สาวสวยนักแสดง AV คัพ G เปิดเงื่อนไข 6 ข้อ หาหนุ่มคนรู้ใจ ใครมีคุณสมบัติครบ รับเลยเดือนละ 6.4 หมื่น ได้ฟินสมใจแถมมีเงินใช้ คนสมัครกันเพียบ
ภาพจาก Instagram sanoyuma
วันที่ 9 กันยายน 2568 เว็บไซต์ ETtoday รายงานว่า ซาโนะ ยูมะ (Sano Yuma) สาวนักแสดง AV ชาวญี่ปุ่น เจ้าของหุ่นสะบึมกับคัพ G อันน่าประทับใจ ได้สร้างเสียงฮือฮาบนโลกโซเชียลเมื่อไม่นานมานี้ หลังจากที่เธอออกมาเปิดเผย พร้อมรับสมัครหนุ่มคนรู้ใจ ขอแค่มีคุณสมบัติครบตาม 6 เงื่อนไขที่วางไว้ เธอพร้อมจ่ายเงินเดือนให้เลย 300,000 เยน (ราว 64,000 บาท) จนกลายเป็นประเด็นที่ถูกพูดถึงอย่างมาก
โดย ซาโนะ ยูมะ เผยอย่างตรงไปตรงมาว่า การจะหาคนรักในอุดมคติท่ามกลางสังคมยุคใหม่นั้นเป็นเรื่องที่ยากมาก ดังนั้นแทนที่เธอจะเสียเวลาไปมองหาหนุ่มที่ใช่ เธอยอมที่จะใช้เงินแก้ปัญหาดีกว่า พร้อมกันนั้นเธอยังระบุ 6 เงื่อนไขสำคัญที่เธอต้องการ จากคนที่จะมาเป็นพาร์ทเนอร์ ดังนี้
1. ต้องไปเดตกันในกรุงโตเกียว สัปดาห์ละ 2-3 ครั้ง
2. ต้องดูแลเธอดุจเจ้าหญิง
3. ไม่เรียกร้องเรื่องอย่างว่ามากจนเกินไป
4. ต้องปรับตัวให้ดำเนินความสัมพันธ์เป็นไปตามตารางเวลาของเธอ
5. ไม่ซาดิสม์หรือมีปัญหาหลั่งช้า
6. มีงานมั่นคงทำและยังโสด
แม้ว่าเงื่อนไขเหล่านี้อาจดูเข้มงวด แต่เธอมองว่าเป็นเกณฑ์สำคัญสำหรับการเป็นคนรักที่สมบูรณ์แบบ ซึ่งต่อมา ซาโนะ ยูมะ ยอมรับว่า หลังเผยเงื่อนไขที่ต้องการเหล่านี้ ก็มีหนุ่ม ๆ ที่สนใจส่งข้อความส่วนตัวมาถึงเธอมากกว่า 400 ข้อความแล้ว ทำให้เธอประหลาดใจมากที่มีคนเสนอตัวเข้ามามากขนาดนี้ อย่างไรก็ตาม เพื่อให้ได้เจอคนที่เหมาะสมที่สุด เธอยังคิดที่จะปรับเงื่อนไขเพิ่มเติมด้วย
ขอบคุณข้อมูลจาก ETtoday