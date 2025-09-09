HILIGHT
นักแสดง AV ใจใหญ่ ประกาศหาหนุ่มคนรู้ใจ ใครครบ 6 เงื่อนไข รับเลยเดือนละ 6.4 หมื่น

          สาวสวยนักแสดง AV คัพ G เปิดเงื่อนไข 6 ข้อ หาหนุ่มคนรู้ใจ ใครมีคุณสมบัติครบ รับเลยเดือนละ 6.4 หมื่น ได้ฟินสมใจแถมมีเงินใช้ คนสมัครกันเพียบ  








Sano Yuma นักแสดง AV หาหนุ่มคนรู้ใจ
ภาพจาก Instagram sanoyuma

          วันที่ 9 กันยายน 2568 เว็บไซต์ ETtoday รายงานว่า ซาโนะ ยูมะ (Sano Yuma) สาวนักแสดง AV ชาวญี่ปุ่น เจ้าของหุ่นสะบึมกับคัพ G อันน่าประทับใจ ได้สร้างเสียงฮือฮาบนโลกโซเชียลเมื่อไม่นานมานี้ หลังจากที่เธอออกมาเปิดเผย พร้อมรับสมัครหนุ่มคนรู้ใจ ขอแค่มีคุณสมบัติครบตาม 6 เงื่อนไขที่วางไว้ เธอพร้อมจ่ายเงินเดือนให้เลย 300,000 เยน (ราว 64,000 บาท) จนกลายเป็นประเด็นที่ถูกพูดถึงอย่างมาก 

Sano Yuma นักแสดง AV หาหนุ่มคนรู้ใจ
ภาพจาก Instagram sanoyuma

Sano Yuma นักแสดง AV หาหนุ่มคนรู้ใจ
ภาพจาก Instagram sanoyuma

          โดย ซาโนะ ยูมะ เผยอย่างตรงไปตรงมาว่า การจะหาคนรักในอุดมคติท่ามกลางสังคมยุคใหม่นั้นเป็นเรื่องที่ยากมาก ดังนั้นแทนที่เธอจะเสียเวลาไปมองหาหนุ่มที่ใช่ เธอยอมที่จะใช้เงินแก้ปัญหาดีกว่า พร้อมกันนั้นเธอยังระบุ 6 เงื่อนไขสำคัญที่เธอต้องการ จากคนที่จะมาเป็นพาร์ทเนอร์ ดังนี้ 

          1. ต้องไปเดตกันในกรุงโตเกียว สัปดาห์ละ 2-3 ครั้ง 
          2. ต้องดูแลเธอดุจเจ้าหญิง 
          3. ไม่เรียกร้องเรื่องอย่างว่ามากจนเกินไป 
          4. ต้องปรับตัวให้ดำเนินความสัมพันธ์เป็นไปตามตารางเวลาของเธอ 
          5. ไม่ซาดิสม์หรือมีปัญหาหลั่งช้า 
          6. มีงานมั่นคงทำและยังโสด 

Sano Yuma นักแสดง AV หาหนุ่มคนรู้ใจ
ภาพจาก Instagram sanoyuma

Sano Yuma นักแสดง AV หาหนุ่มคนรู้ใจ
ภาพจาก Instagram sanoyuma

          แม้ว่าเงื่อนไขเหล่านี้อาจดูเข้มงวด แต่เธอมองว่าเป็นเกณฑ์สำคัญสำหรับการเป็นคนรักที่สมบูรณ์แบบ ซึ่งต่อมา ซาโนะ ยูมะ ยอมรับว่า หลังเผยเงื่อนไขที่ต้องการเหล่านี้ ก็มีหนุ่ม ๆ ที่สนใจส่งข้อความส่วนตัวมาถึงเธอมากกว่า 400 ข้อความแล้ว ทำให้เธอประหลาดใจมากที่มีคนเสนอตัวเข้ามามากขนาดนี้ อย่างไรก็ตาม เพื่อให้ได้เจอคนที่เหมาะสมที่สุด เธอยังคิดที่จะปรับเงื่อนไขเพิ่มเติมด้วย

Sano Yuma นักแสดง AV หาหนุ่มคนรู้ใจ
ภาพจาก Instagram sanoyuma

Sano Yuma นักแสดง AV หาหนุ่มคนรู้ใจ
ภาพจาก Instagram sanoyuma

Sano Yuma นักแสดง AV หาหนุ่มคนรู้ใจ
ภาพจาก Instagram sanoyuma

ขอบคุณข้อมูลจาก ETtoday 


