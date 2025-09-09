รัฐบาล ไม่เก็บภาษีย้อนหลังร้านค้าเข้าร่วมคนละครึ่ง - เพิ่มสิทธิประโยชน์ประชาชนอีก

รัฐบาล จ่อไม่เก็บภาษีย้อนหลังร้านค้าเข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง หลังมีข้อกังวลเกี่ยวกับเรื่องนี้ พร้อมเพิ่มสิทธิประโยชน์ฝั่งประชาชน
ภาพจาก Kokasea / Shutterstock.com
วันที่ 9 กันยายน 2568 ฐานเศรษฐกิจ รายงานว่า นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ รองหัวหน้าพรรคภูมิใจไทย ในฐานะหัวหน้าทีมเศรษฐกิจพรรคภูมิใจไทย เปิดเผยเกี่ยวกับโครงการคนละครึ่งว่า ในส่วนของร้านค้าที่เข้าร่วม จะไม่มีการเก็บภาษีย้อนหลัง เพื่อไม่ให้ร้านค้าต่าง ๆ กังวลเกี่ยวกับการเข้าร่วมโครงการ
ขณะที่ นายลวรณ แสงสนิท ปลัดกระทรวงการคลัง กล่าวว่า หากเป็นผู้ที่อยู่ในฐานระบบมาก่อน ไม่จำเป็นต้องทำอะไรเพิ่ม ถึงเวลาก็สามารถใช้ได้เลย แต่ถ้าใครไม่อยู่ในระบบ อาจต้องลงทะเบียนใหม่
นอกจากนี้ ในส่วนของประชาชนที่เข้าร่วมโครงการ อาจจะมีการเพิ่มสิทธิประโยชน์ให้กับผู้ที่อยู่ในระบบภาษีด้วย แต่จะเป็นอะไรนั้น ต้องให้นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี เป็นผู้ชี้แจงอีกครั้ง รวมถึงอาจจะมีส่วนลดพิเศษในค่าบริการระบบที่ร้านอาหารจ่ายในแพลตฟอร์มเดลิเวอรี่ เป็นต้น
ขอบคุณข้อมูลจาก ฐานเศรษฐกิจ