HILIGHT
ข่าว-ความรู้ ข่าว ข่าวบันเทิง ตรวจหวย ผลบอลสด การเงิน การศึกษา
บันเทิง ดูหนัง Music Station ละคร บันเทิงเกาหลี
ไลฟ์ไตล์ ดูดวง ผู้หญิง ผู้ชาย สุขภาพ ท่องเที่ยว สูตรอาหารง่ายๆ
ช้อปปิ้ง รถยนต์ บ้านและการตกแต่ง มือถือ ราคาทอง ราคาน้ำมัน
วาไรตี้ แต่งงาน แม่และเด็ก สัตว์เลี้ยง Infographic
บริการ แอปฯ กระปุก ติดต่อโฆษณา แจ้งปัญหา ร่วมงานกับเรา

รัฐบาล ไม่เก็บภาษีย้อนหลังร้านค้าเข้าร่วมคนละครึ่ง - เพิ่มสิทธิประโยชน์ประชาชนอีก

          รัฐบาล จ่อไม่เก็บภาษีย้อนหลังร้านค้าเข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง หลังมีข้อกังวลเกี่ยวกับเรื่องนี้ พร้อมเพิ่มสิทธิประโยชน์ฝั่งประชาชน

โครงการคนละครึ่ง
ภาพจาก Kokasea / Shutterstock.com

          วันที่ 9 กันยายน 2568 ฐานเศรษฐกิจ รายงานว่า นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ รองหัวหน้าพรรคภูมิใจไทย ในฐานะหัวหน้าทีมเศรษฐกิจพรรคภูมิใจไทย เปิดเผยเกี่ยวกับโครงการคนละครึ่งว่า ในส่วนของร้านค้าที่เข้าร่วม จะไม่มีการเก็บภาษีย้อนหลัง เพื่อไม่ให้ร้านค้าต่าง ๆ กังวลเกี่ยวกับการเข้าร่วมโครงการ

          ขณะที่ นายลวรณ แสงสนิท ปลัดกระทรวงการคลัง กล่าวว่า หากเป็นผู้ที่อยู่ในฐานระบบมาก่อน ไม่จำเป็นต้องทำอะไรเพิ่ม ถึงเวลาก็สามารถใช้ได้เลย แต่ถ้าใครไม่อยู่ในระบบ อาจต้องลงทะเบียนใหม่

          นอกจากนี้ ในส่วนของประชาชนที่เข้าร่วมโครงการ อาจจะมีการเพิ่มสิทธิประโยชน์ให้กับผู้ที่อยู่ในระบบภาษีด้วย แต่จะเป็นอะไรนั้น ต้องให้นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี เป็นผู้ชี้แจงอีกครั้ง รวมถึงอาจจะมีส่วนลดพิเศษในค่าบริการระบบที่ร้านอาหารจ่ายในแพลตฟอร์มเดลิเวอรี่ เป็นต้น


ขอบคุณข้อมูลจาก ฐานเศรษฐกิจ 


เรื่องน่าสนใจอื่นๆ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
รัฐบาล ไม่เก็บภาษีย้อนหลังร้านค้าเข้าร่วมคนละครึ่ง - เพิ่มสิทธิประโยชน์ประชาชนอีก อัปเดตล่าสุด 9 กันยายน 2568 เวลา 15:53:50 2,004 อ่าน
TOP
x close
ข่าว: ข่าววันนี้ หวย สภาพอากาศ ข่าวด่วน ข่าว ข่าวบันเทิง คลิปข่าว ตรวจหวย เลขเด็ดงวดนี้ เป๊ก ผลิตโชค
ข่าวฮิต: หุ้นไทย ราคาทองวันนี้ ราคาน้ำมันวันนี้ หุ้นวันนี้ ข่าวต่างประเทศ ข่าวอาชญากรรม ยื่นภาษี ข่าวหุ้น ลดหย่อนภาษี เงินดิจิทัล
ข่าวบันเทิง ดารา: ข่าวบันเทิง ดูหนัง หนังใหม่ ดารา ข่าวสดบันเทิง ละคร เพลงใหม่ เพลง ข่าวดารา บ้านดารา
ผลบอลสด: ผลบอลสด ราคาบอล ดูบอลสด บอลวันนี้ ตารางบอล บอลคืนนี้ บ้านบอล ตารางบอล ข่าวฟุตบอล ผลบอล
เรื่องน่ารู้: ปฏิทินวันหยุด 2568 อดีตหลวงพ่ออลงกต วิธีสมัครบัตรแรบบิท ไทย กัมพูชา ไทยพรีเมียร์ลีก วันพระ 2568 ดูดวง 2568 รถไฟฟ้า 20 บาทตลอดสาย วันหยุดเดือนตุลาคม คนละครึ่ง รัฐบาลอนุทิน
เรื่องน่าสนใจ: วันหยุดยาวปี 2568 เป๊ก เศรณี ลูกชาย อนุทิน วันออกพรรษา บิ๊ก อชิรพล มารี เบรินเนอร์ ประวัติอนุทิน ชาญวีรกูล ปฏิทิน 2568 จ๋า ธนนนท์ ภรรยา อนุทิน วันปิยมหาราช เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ
บริการของเรา (Services & Solutions) ดูบริการทั้งหมด คลิกที่นี่
ช่องทางการติดต่อ

Kapook App ดาวน์โหลดได้เลย