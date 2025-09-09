HILIGHT
นักวอลเลย์บอลสหรัฐฯ ไม่พลาด รีวิวเมนูเด็ดเมืองไทย ฟินตั้งแต่คำแรก กินทุกคืนยังได้

          เมดิสัน สกินเนอร์ นักวอลเลย์บอลหญิงสหรัฐฯ รีวิวข้าวเหนียวมะม่วงร้านดัง โดนตกเข้าอย่างจัง เลิฟเลย ทั้งหอม อร่อย ให้ซื้อทุกคืนยังได้ 

นักวอลเลย์บอลสหรัฐฯ รีวิวเมนูข้าวเหนียวมะม่วง
ภาพจาก TikTok @madisenskinner

          เป็นอีกหนึ่งนักตบลูกยางสาว ที่โดนอาหารไทยตกเข้าอย่างจัง สำหรับ เมดิสัน สกินเนอร์ (Madisen Skinner) นักวอลเลย์บอลสหรัฐอเมริกา ซึ่งเดินทางมาแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลก 2025 หรือ FIVB Women’s World Championship 2025 ที่ประเทศไทย 

นักวอลเลย์บอลสหรัฐฯ รีวิวเมนูข้าวเหนียวมะม่วง
ภาพจาก TikTok @madisenskinner

          โดยหลังจบการแข่งขัน เมดิสัน สกินเนอร์ ก็ได้ลงคลิป TikTok พาไปรีวิวเมนู "ข้าวเหนียวมะม่วง" ที่เธอกับแก๊งเพื่อนแวะไปซื้อมาจากร้านดัง "แม่วารี" ซึ่งเธอคิดว่าเป็นร้านข้าวเหนียวมะม่วงที่ดีที่สุดในกรุงเทพฯ ซึ่งแค่การตกแต่งร้านก็ชวนตื่นตาแล้ว มีมะม่วงเต็มไปหมด 

          "ร้านนี้ดูยอดเยี่ยมมาก" เมดิสัน สกินเนอร์ ออกปากชมขณะสังเกตภายในร้าน 

นักวอลเลย์บอลสหรัฐฯ รีวิวเมนูข้าวเหนียวมะม่วง
ภาพจาก TikTok @madisenskinner

          หลังเที่ยวกับเพื่อน ๆ เสร็จก็กลับมายังห้องพัก พร้อมชิมข้าวเหนียวมะม่วงที่ซื้อมา ซึ่ง เมดิสัน สกินเนอร์ ก็ออกอาการตื่นเต้นสุด ๆ พร้อมเล่าให้ฟังว่าทุกอย่างที่ไทยนั้นมีราคาดีมาก อย่างข้าวเหนียวมะม่วงนี้เธอคิดว่าราคาตกประมาณ 4 - 5 ดอลลาร์ (ราว 120 - 150 บาท) เท่านั้น ซึ่งหากเป็นที่สหรัฐฯ เธอคงต้องจ่ายถึง 10 - 15 ดอลลาร์ (ราว 310 - 470 บาท) ถึงจะได้กล่องใหญ่เท่านี้ 
 
          จากนั้น เมดิสัน สกินเนอร์ ก็เริ่มจากแกะถุงกะทิมาดมก่อน แล้วชมว่า "โอ้พระเจ้า กลิ่นหอมมากกกกก" 

          ก่อนจะราดกะทิลงไปบนมะม่วงแบบฉ่ำ ๆ ใช้ช้อนจกเข้าปาก ซึ่งแค่มองดูก็รู้ว่า ฟินตั้งแต่คำแรกเลยจริง ๆ 

นักวอลเลย์บอลสหรัฐฯ รีวิวเมนูข้าวเหนียวมะม่วง
ภาพจาก TikTok @madisenskinner

นักวอลเลย์บอลสหรัฐฯ รีวิวเมนูข้าวเหนียวมะม่วง
ภาพจาก TikTok @madisenskinner


          "โอ้พระเจ้า มันอร่อยมาก ฉันจะกลับไปที่ร้านนั้นอีก อาจจะทุกคืนเลย" เมดิสัน สกินเนอร์ กล่าว และบอกว่าเธอจะกินให้หมดกล่องนี้เลย พร้อมโบกมือลาแฟน ๆ ไปด้วยสีหน้าสุดแฮปปี้ 

นักวอลเลย์บอลสหรัฐฯ รีวิวเมนูข้าวเหนียวมะม่วง
ภาพจาก TikTok @madisenskinner

นักวอลเลย์บอลสหรัฐฯ รีวิวเมนูข้าวเหนียวมะม่วง
ภาพจาก TikTok @madisenskinner
 
          ทั้งนี้ ก็มีแฟน ๆ วอลเลย์บอลชาวไทยเข้ามาคอมเมนต์กันเพียบ ดีใจที่เธอกินข้าวเหนียวมะม่วงอย่างเอร็ดอร่อย และไม่ลืมราดกะทิซึ่งเป็นทีเด็ดของเมนูนี้ พร้อมบอกเลยว่าเมนูนี้นับเป็นอาหารหวานชื่อดังของไทย ที่คนไทยก็เลิฟมากเช่นกัน 


