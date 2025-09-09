HILIGHT
เมื่อไรเดอร์อินเทอร์เน็ตหมด แล้วขอลงรถไปซื้อ ต้องทิ้งรถไว้กลางแยกดัง จนเป็นไวรัล

          ไวรัล เมื่อไรเดอร์อินเทอร์เน็ตหมด แล้วขอลงรถไปซื้อ จังหวะนั้นเองก็ไฟเขียว กลายเป็นความบันเทิงเลย แก้ปัญหายังไงเนี่ย


ไรเดอร์ อินเทอร์เน็ตหมด ขอลงรถไปซื้อ
ภาพจาก TikTok @pln_suda

          ปัญหารถติด กลายเป็นปัญหาที่เป็นปัญหาเรื้อรังของไทย แต่ในบางครั้งก็กลายเป็นไวรัลฮา ๆ จนมีคนดูหลักแสนครั้งได้เช่นกัน

ไรเดอร์ อินเทอร์เน็ตหมด ขอลงรถไปซื้อ
ภาพจาก TikTok @pln_suda

          วันที่ 9 กันยายน 2568 TikTok @pln_suda มีการลงคลิปการใช้บริการรถโดยสารไรเดอร์เจ้าหนึ่ง และในตอนนี้รถติดไฟแดงอยู่ที่แยกราชประสงค์ จู่ ๆ ทางไรเดอร์ก็ขออนุญาตเข้าร้านสะดวกซื้อริมทาง เนื่องจากอินเทอร์เน็ตหมด พร้อมกับทิ้งรถเอาไว้กลางถนน

ไรเดอร์ อินเทอร์เน็ตหมด ขอลงรถไปซื้อ
ภาพจาก TikTok @pln_suda

          ความโชคร้ายคือ จังหวะที่ไรเดอร์ทิ้งรถ สี่แยกก็ไฟเขียวพอดี แบบนี้ผู้โดยสารจะทำยังไงได้ นอกจากขี่รถขึ้นทางเท้าไปรอไรเดอร์หน้าร้านสะดวกซื้อ รอไรเดอร์ทำธุระเสร็จแล้วไปต่อ

ไรเดอร์ อินเทอร์เน็ตหมด ขอลงรถไปซื้อ
ภาพจาก TikTok @pln_suda

          เหตุการณ์นี้ ชาวเน็ตได้แต่แซวว่า คนไทยไว้ใจกันเกิน


เมื่อไรเดอร์อินเทอร์เน็ตหมด แล้วขอลงรถไปซื้อ ต้องทิ้งรถไว้กลางแยกดัง จนเป็นไวรัล อัปเดตล่าสุด 9 กันยายน 2568
