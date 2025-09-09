ทอดไก่อยู่ดี ๆ กลับมาช็อกหนัก เจอบางอย่างลงมาแจมในกระทะ คนถกสนั่น มันมาได้ไง !?

กำลังทอดไก่อยู่ดี ๆ แต่กลับมาช็อก เจอกบโผล่กลางกระทะ คลิปไวรัล TikTok กว่า 6.5 ล้านวิว ทำชาวเน็ตฮือฮา ถกสนั่นว่ามันมาได้ยังไง
ภาพจาก TikTok @jikkie80
กลายเป็นไวรัลชวนติดตาฝังใจ กรณีวันที่ 9 กันยายน 2568 ผู้ใช้ TikTok @jikkie80 ลงคลิปสุดพีคในห้องครัว ขณะตั้งกระทะทอดไก่อยู่ดี ๆ แต่พอกลับมากลับเจอวัตถุดิบปริศนาโผล่ในกระทะมาด้วยซะอย่างนั้น
จากคลิปเผยให้เห็นบรรยากาศในห้องครัวที่กำลังตั้งกระทะทอดอาหาร แต่ในกระทะนั้นไม่ได้มีแค่ไก่ทอดปกติ แต่กลับมีกบตัวใหญ่ ๆ ทั้งตัวอยู่ในน้ำมันด้วย โดยเจ้าของคลิประบุแคปชั่นไว้ว่า "ทอดไก่อยู่ดี ๆ ทิ้งไปแป๊บเดียว กลับมาอีกที กบมาได้ไง"
ภาพจาก TikTok @jikkie80
ภาพจาก TikTok @jikkie80
คลิปนี้กลายเป็นไวรัลสนั่นกว่า 6.5 ล้านครั้ง ซึ่งชาวเน็ตต่างขนลุกไปตาม ๆ กัน บ้างก็รับว่าถ้าเจอแบบนี้คงไม่กล้าที่จะทอดต่อ รวมถึงอาจจะต้องเททิ้งทั้งกระทะ บ้างก็แซวว่าน้องกบคงหมดหนทางแล้วจริง ๆ ถึงคิดสั้นแบบนี้
ทั้งนี้หลังจากหลายคนต่างพากันเดาสาเหตุว่ากบมันมาอยู่ในกระทะทอดได้อย่างไร เพราะดูจากความสูงแล้วไม่น่าจะเป็นไปได้ที่มันจะกระโดดตกลงมาในกระทะแบบนี้ โดยต่อมาเจ้าของคลิปเฉลยในทำนองว่า ขณะที่ทอดอยู่มีคนในบ้านฝากใส่กบมาทอดด้วย จึงเป็นสาเหตุที่ดูจะไม่ได้ตกใจหรือเททิ้งไปนั่นเอง