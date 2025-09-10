คึกจัด ! นักดนตรีเปลื้องผ้า ล่อนจ้อนโชว์เต็มตา รับเลียนแบบนักดนตรีในดวงใจ

นักดนตรีคึกจัด แก้ผ้าล่อนจ้อน ดีดกีตาร์บนเวทีร้านอาหาร ลูกค้าเต็มร้านยังลุยต่อ ล่าสุดนักดนตรีเข้าพบตำรวจแล้ว จ่ายค่าปรับ 1,000 รับเลียนแบบนักดนตรีในดวงใจ
ภาพจาก BRIGHT TV
เป็นประเด็นฮือฮาขึ้นมาทันที หลังเพจร้านอาหารแห่งหนึ่งโพสต์คลิปการแสดงของนักดนตรี ซึ่งมีการเปลื้องผ้าบนเวที ทั้งร้องและเล่นกีตาร์ในสภาพล่อนจ้อน โดยระบุข้อความ "เมื่อคืน … ปลดล็อกความเดือด ! โดนกดดันมาหลายสัปดาห์ จนในที่สุดก็ปล่อยหมัดเด็ด 'Sox on Cox' + By The Way แบบไม่มีกั๊ก ปล่อยของเต็ม ๆ เสียงเฮสนั่นร้านมากันใหญ่ และไม่หยุดแค่นั้น พวกเขาฝากสารท้าทายไปถึงวงอื่นเรียบร้อย ! ครั้งต่อไปจะเป็นใครอีกน้าาา ?"
อย่างไรก็ตาม ล่าสุด (9 กันยายน 2568) โหนกระแส รายงานว่า พ.ต.อ. พฤฒ จำรูญศาสน์ ผกก.สภ.บางบัวทอง เปิดเผยถึงกรณีดังกล่าวว่า เจ้าหน้าที่ทราบเรื่องแล้ว และได้พูดคุยกับนายอำเภอ จากนี้จะมีการเรียกตัวนักดนตรีและผู้จัดการร้านมาดำเนินคดี ขณะนี้ทางตำรวจกำลังติดตามตัวให้มารับทราบข้อกล่าวหา
ภาพจาก BRIGHT TV
อีกทั้งในคืนนี้ พ.ต.อ. พฤฒ กับฝ่ายปกครองจะเข้าตรวจสอบร้านอาหารดังกล่าวด้วย โดยคืนก่อนก็ได้เข้าตรวจร้านแล้ว แต่ก็ไม่พบในตอนนั้น ส่วนตัวมองว่าการปล่อยปละละเลยให้มีการแสดงแบบนี้ ไม่ทราบว่ามีผลดีอย่างดีกับร้านยังไง แต่ในทางกฎหมายไม่สามารถทำได้
ทั้งนี้ ผู้สื่อข่าวได้เข้าตรวจสอบร้านดังกล่าว พบว่ายังไม่เปิดให้บริการ เพราะจะเปิดตั้งแต่เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป แต่สอบถามพ่อครัวของร้าน เผยว่าไม่ทราบรายละเอียดเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ส่วนเจ้าของร้านจะมาที่ร้านประมาณ 20.00 น.
ภาพจาก BRIGHT TV
โดยเจ้าตัวเปิดใจว่า ตนตั้งใจแสดงโชว์นี้ไว้ล่วงหน้า ไม่ได้มีเจตนาสร้างความไม่เหมาะสม หากดูรุนแรงเกินไปก็ขอโทษสังคมด้วย แต่ยืนยันว่าโชว์ลักษณะนี้เป็นครั้งแรก ปกติเต็มที่สุดคือถอดเสื้อเล่นดนตรีเท่านั้น ครั้งนี้ตนได้รับแรงบันดาลใจจากศิลปินในดวงใจ ที่เคยทำมาก่อนจึงลองทำตาม แต่เมื่อผลออกมาเป็นเช่นนี้ก็ต้องขอโทษด้วย พร้อมฝากเตือนนักดนตรีคนอื่นไม่ควรทำตาม
ขอบคุณข้อมูลจาก โหนกระแส , เดลินิวส์
ภาพจาก BRIGHT TV