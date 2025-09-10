HILIGHT
ข่าว-ความรู้ ข่าว ข่าวบันเทิง ตรวจหวย ผลบอลสด การเงิน การศึกษา
บันเทิง ดูหนัง Music Station ละคร บันเทิงเกาหลี
ไลฟ์ไตล์ ดูดวง ผู้หญิง ผู้ชาย สุขภาพ ท่องเที่ยว สูตรอาหารง่ายๆ
ช้อปปิ้ง รถยนต์ บ้านและการตกแต่ง มือถือ ราคาทอง ราคาน้ำมัน
วาไรตี้ แต่งงาน แม่และเด็ก สัตว์เลี้ยง Infographic
บริการ แอปฯ กระปุก ติดต่อโฆษณา แจ้งปัญหา ร่วมงานกับเรา

คึกจัด ! นักดนตรีเปลื้องผ้า ล่อนจ้อนโชว์เต็มตา รับเลียนแบบนักดนตรีในดวงใจ

 
         นักดนตรีคึกจัด แก้ผ้าล่อนจ้อน ดีดกีตาร์บนเวทีร้านอาหาร ลูกค้าเต็มร้านยังลุยต่อ ล่าสุดนักดนตรีเข้าพบตำรวจแล้ว จ่ายค่าปรับ 1,000 รับเลียนแบบนักดนตรีในดวงใจ 

นักดนตรีคึกจัด แก้ผ้าล่อนจ้อน ดีดกีตาร์บนเวทีร้านอาหาร
ภาพจาก BRIGHT TV  

          เป็นประเด็นฮือฮาขึ้นมาทันที หลังเพจร้านอาหารแห่งหนึ่งโพสต์คลิปการแสดงของนักดนตรี ซึ่งมีการเปลื้องผ้าบนเวที ทั้งร้องและเล่นกีตาร์ในสภาพล่อนจ้อน โดยระบุข้อความ "เมื่อคืน … ปลดล็อกความเดือด ! โดนกดดันมาหลายสัปดาห์ จนในที่สุดก็ปล่อยหมัดเด็ด 'Sox on Cox' + By The Way แบบไม่มีกั๊ก ปล่อยของเต็ม ๆ เสียงเฮสนั่นร้านมากันใหญ่ และไม่หยุดแค่นั้น พวกเขาฝากสารท้าทายไปถึงวงอื่นเรียบร้อย ! ครั้งต่อไปจะเป็นใครอีกน้าาา ?"

          อย่างไรก็ตาม ล่าสุด (9 กันยายน 2568) โหนกระแส รายงานว่า พ.ต.อ. พฤฒ จำรูญศาสน์ ผกก.สภ.บางบัวทอง เปิดเผยถึงกรณีดังกล่าวว่า เจ้าหน้าที่ทราบเรื่องแล้ว และได้พูดคุยกับนายอำเภอ จากนี้จะมีการเรียกตัวนักดนตรีและผู้จัดการร้านมาดำเนินคดี ขณะนี้ทางตำรวจกำลังติดตามตัวให้มารับทราบข้อกล่าวหา 

นักดนตรีคึกจัด แก้ผ้าล่อนจ้อน ดีดกีตาร์บนเวทีร้านอาหาร
ภาพจาก BRIGHT TV  

          ซึ่งเบื้องต้น จะแจ้งข้อกล่าวหา ม.388 ผู้ใดกระทําการอันควรขายหน้าต่อหน้าธารกํานัล โดยเปลือยหรือเปิดเผยร่างกาย หรือกระทําการลามกอย่างอื่น ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 5,000 บาท ซึ่งเป็นการกระทําการอันควรขายหน้าต่อหน้าธารกํานัล โดยเปลือยหรือเปิดเผยร่างกาย ถือว่ามีความผิดฐานอนาจารในที่สาธารณะ

          อีกทั้งในคืนนี้ พ.ต.อ. พฤฒ กับฝ่ายปกครองจะเข้าตรวจสอบร้านอาหารดังกล่าวด้วย โดยคืนก่อนก็ได้เข้าตรวจร้านแล้ว แต่ก็ไม่พบในตอนนั้น ส่วนตัวมองว่าการปล่อยปละละเลยให้มีการแสดงแบบนี้ ไม่ทราบว่ามีผลดีอย่างดีกับร้านยังไง แต่ในทางกฎหมายไม่สามารถทำได้

          ทั้งนี้ ผู้สื่อข่าวได้เข้าตรวจสอบร้านดังกล่าว พบว่ายังไม่เปิดให้บริการ เพราะจะเปิดตั้งแต่เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป แต่สอบถามพ่อครัวของร้าน เผยว่าไม่ทราบรายละเอียดเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ส่วนเจ้าของร้านจะมาที่ร้านประมาณ 20.00 น. 

นักดนตรีคึกจัด แก้ผ้าล่อนจ้อน ดีดกีตาร์บนเวทีร้านอาหาร
ภาพจาก BRIGHT TV  

          ต่อมาวันที่ 9 กันยายน เวลา 16.00 น. มีรายงานว่า นายเอ (นามสมมติ) อายุ 32 ปี นักร้องนำวงดนตรีที่เปลือยกายเล่นกีตาร์บนเวที ในร้านอาหารย่าน อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี ได้เข้าพบพนักงานสอบสวน สภ.บางบัวทอง เพื่อรับทราบข้อกล่าวหาแล้ว เบื้องต้นได้ชำระค่าปรับเป็นเงิน 1,000 บาท 

          โดยเจ้าตัวเปิดใจว่า ตนตั้งใจแสดงโชว์นี้ไว้ล่วงหน้า ไม่ได้มีเจตนาสร้างความไม่เหมาะสม หากดูรุนแรงเกินไปก็ขอโทษสังคมด้วย แต่ยืนยันว่าโชว์ลักษณะนี้เป็นครั้งแรก ปกติเต็มที่สุดคือถอดเสื้อเล่นดนตรีเท่านั้น ครั้งนี้ตนได้รับแรงบันดาลใจจากศิลปินในดวงใจ ที่เคยทำมาก่อนจึงลองทำตาม แต่เมื่อผลออกมาเป็นเช่นนี้ก็ต้องขอโทษด้วย พร้อมฝากเตือนนักดนตรีคนอื่นไม่ควรทำตาม 

นักดนตรีคึกจัด แก้ผ้าล่อนจ้อน ดีดกีตาร์บนเวทีร้านอาหาร
ภาพจาก BRIGHT TV  

ขอบคุณข้อมูลจาก โหนกระแส , เดลินิวส์ 

เรื่องน่าสนใจอื่นๆ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
คึกจัด ! นักดนตรีเปลื้องผ้า ล่อนจ้อนโชว์เต็มตา รับเลียนแบบนักดนตรีในดวงใจ อัปเดตล่าสุด 10 กันยายน 2568 เวลา 09:45:16 5,975 อ่าน
TOP
x close
ข่าว: ข่าววันนี้ หวย สภาพอากาศ ข่าวด่วน ข่าว ข่าวบันเทิง คลิปข่าว ตรวจหวย เลขเด็ดงวดนี้ เป๊ก ผลิตโชค
ข่าวฮิต: หุ้นไทย ราคาทองวันนี้ ราคาน้ำมันวันนี้ หุ้นวันนี้ ข่าวต่างประเทศ ข่าวอาชญากรรม ยื่นภาษี ข่าวหุ้น ลดหย่อนภาษี เงินดิจิทัล
ข่าวบันเทิง ดารา: ข่าวบันเทิง ดูหนัง หนังใหม่ ดารา ข่าวสดบันเทิง ละคร เพลงใหม่ เพลง ข่าวดารา บ้านดารา
ผลบอลสด: ผลบอลสด ราคาบอล ดูบอลสด บอลวันนี้ ตารางบอล บอลคืนนี้ บ้านบอล ตารางบอล ข่าวฟุตบอล ผลบอล
เรื่องน่ารู้: ปฏิทินวันหยุด 2568 อดีตหลวงพ่ออลงกต วิธีสมัครบัตรแรบบิท ไทย กัมพูชา ไทยพรีเมียร์ลีก วันพระ 2568 ดูดวง 2568 รถไฟฟ้า 20 บาทตลอดสาย วันหยุดเดือนตุลาคม คนละครึ่ง รัฐบาลอนุทิน
เรื่องน่าสนใจ: วันหยุดยาวปี 2568 เป๊ก เศรณี ลูกชาย อนุทิน วันออกพรรษา บิ๊ก อชิรพล มารี เบรินเนอร์ ประวัติอนุทิน ชาญวีรกูล ปฏิทิน 2568 จ๋า ธนนนท์ ภรรยา อนุทิน วันปิยมหาราช เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ
บริการของเรา (Services & Solutions) ดูบริการทั้งหมด คลิกที่นี่
ช่องทางการติดต่อ

Kapook App ดาวน์โหลดได้เลย