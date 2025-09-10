HILIGHT
ข่าว-ความรู้ ข่าว ข่าวบันเทิง ตรวจหวย ผลบอลสด การเงิน การศึกษา
บันเทิง ดูหนัง Music Station ละคร บันเทิงเกาหลี
ไลฟ์ไตล์ ดูดวง ผู้หญิง ผู้ชาย สุขภาพ ท่องเที่ยว สูตรอาหารง่ายๆ
ช้อปปิ้ง รถยนต์ บ้านและการตกแต่ง มือถือ ราคาทอง ราคาน้ำมัน
วาไรตี้ แต่งงาน แม่และเด็ก สัตว์เลี้ยง Infographic
บริการ แอปฯ กระปุก ติดต่อโฆษณา แจ้งปัญหา ร่วมงานกับเรา

พยากรณ์อากาศ 7 วันข้างหน้า ฝนจะหยุดตกเมื่อไร หลังช่วงนี้กระหน่ำมาทุกวัน

          พยากรณ์อากาศ 7 วันข้างหน้า ฝนจะหยุดตกเมื่อไร หลังช่วงนี้กระหน่ำมาทุกวัน น้ำท่วม ผ้าไม่แห้ง ตั้งแต่วันที่ 10-15 กันยายน 2568

พยากรณ์อากาศ

          ช่วงนี้ฝนตกหนักติดต่อกันทุกวันอย่างต่อเนื่อง จนหลายพื้นที่มีน้ำท่วมขัง ส่วนคนที่อยู่บ้านก็หาโอกาสซักผ้าได้ยาก ใช้เวลานานกว่าปกติกว่าจะแห้ง ไม่รู้เมื่อไรฝนจะหยุดตก

          วันที่ 10 กันยายน 2568 กรมอุตุนิยมวิทยา มีการพยากรณ์อากาศ 7 วัน ตั้งแต่วันที่ 9-15 กันยายน 2568 มาดูกันว่า ฝนจะลดลงเมื่อไร

          ในช่วงวันที่ 10 - 11 ก.ย. ประเทศไทยมีฝนตกหนักบางแห่ง โดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคตะวันออก รวมทั้งกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล เนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามัน ภาคใต้ และอ่าวไทย

          ส่วนในช่วงวันที่ 12 - 15 ก.ย. ภาคเหนือตอนบน และภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจะเริ่มมีฝนลดลง ส่วนภาคเหนือตอนล่าง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ภาคกลาง รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ภาคตะวันออก และภาคใต้ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่ง เนื่องจากร่องมรสุมจะเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคกลางตอนล่าง ภาคตะวันออก และภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ภาคใต้ และอ่าวไทยยังคงมีกำลังปานกลาง

          สำหรับในช่วงวันที่ 10 - 11 ก.ย. คลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลาง โดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร ทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1 - 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร ส่วนในช่วงวันที่ 12 - 15 ก.ย. คลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกำลังอ่อนลงแต่ยังคงมีกำลังปานกลาง โดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 1 - 2 เมตร ทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร

พยากรณ์อากาศรายภาค


ภาคเหนือ

          - ในช่วงวันที่ 10 - 11 ก.ย. มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 60 - 80 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง
          - ส่วนในช่วงวันที่ 12 - 15 ก.ย. มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40 - 60 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณตอนล่างของภาค 
          - ลมแปรปรวน ความเร็ว 5 - 15 กม./ชม. 
          - อุณหภูมิต่ำสุด 22 - 26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 28 - 35 องศาเซลเซียส


ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

          - ในช่วงวันที่ 10 - 11 ก.ย. ฝนฟ้าคะนองร้อยละ 60 - 70 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง
          - ส่วนในช่วงวันที่ 12 - 15 ก.ย. มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40 - 60 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณตอนล่างของภาค
          - ในช่วงวันที่ 10 - 15 ก.ย. ลมแปรปรวน ความเร็ว 10 - 15 กม./ชม.
          - อุณหภูมิต่ำสุด 22 - 26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 28 - 34 องศาเซลเซียส 

ภาคกลาง

          - มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 60 - 80 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่งตลอดช่วง
ในช่วงวันที่ 10 - 15 ก.ย. ลมแปรปรวน ความเร็ว 10 - 15 กม./ชม.
          - อุณหภูมิต่ำสุด 23 - 26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 30 - 34 องศาเซลเซียส

ภาคตะวันออก

          - มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 60 - 80 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่งตลอดช่วง โดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในวันที่ 10 ก.ย.
          - ในช่วงวันที่ 10 - 11 ก.ย. ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15 - 35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูง 1 - 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร
          - ในช่วงวันที่ 12 - 15 ก.ย. ลมแปรปรวน ความเร็ว 15 - 30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร
          - อุณหภูมิต่ำสุด 23 - 26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 28 - 34 องศาเซลเซียส

ภาคใต้ (ฝั่งตะวันออก)

          - มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40 - 60 ของพื้นที่ตลอดช่วง และมีฝนตกหนักบางแห่ง
          - ในช่วงวันที่ 10 - 11 ก.ย. ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15 - 35 กม./ชม. 
ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร ห่างฝั่งคลื่นสูง 1 - 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร
          - ส่วนในช่วงวันที่ 12 - 15 ก.ย. ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15 - 30 กม./ชม. ทะเลมี- คลื่นสูงประมาณ 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร
          - อุณหภูมิต่ำสุด 22 – 26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 30 - 35 องศาเซลเซียส

ภาคใต้(ฝั่งตะวันตก)

          - มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 60 - 80 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่งตลอดช่วง 
          - ในช่วงวันที่ 10 - 11 ก.ย. ตั้งแต่จังหวัดพังงา ขึ้นมา ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 20 - 35 กม./ชม. 
          - ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร
ตั้งแต่จังหวัดภูเก็ต ลงไป ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15 - 35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูง 1 - 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร
          - ส่วนในช่วงวันที่ 12 - 15 ก.ย. ตั้งแต่จังหวัดกระบี่ ขึ้นมา ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15 - 35 กม./ชม. 
          - ทะเลมีคลื่นสูง 1 - 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร
ตั้งแต่จังหวัดตรัง ลงไป ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15 - 30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร
          - อุณหภูมิต่ำสุด 23 – 26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 28 – 34 องศาเซลเซียส

กรุงเทพและปริมณฑล

          - มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 60 - 80 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่งตลอดช่วง โดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในวันที่ 10 ก.ย.
          - ในช่วงวันที่ 10 - 11 ก.ย. ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10 - 20 กม./ชม.
          - ส่วนในช่วงวันที่ 12 - 15 ก.ย. ลมแปรปรวน ความเร็ว 10 - 15 กม./ชม.
          - อุณหภูมิต่ำสุด 24 - 27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 30 - 34 องศาเซลเซียส


เรื่องน่าสนใจอื่นๆ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
พยากรณ์อากาศ 7 วันข้างหน้า ฝนจะหยุดตกเมื่อไร หลังช่วงนี้กระหน่ำมาทุกวัน โพสต์เมื่อ 10 กันยายน 2568 เวลา 09:41:26 5,041 อ่าน
TOP
x close
ข่าว: ข่าววันนี้ หวย สภาพอากาศ ข่าวด่วน ข่าว ข่าวบันเทิง คลิปข่าว ตรวจหวย เลขเด็ดงวดนี้ เป๊ก ผลิตโชค
ข่าวฮิต: หุ้นไทย ราคาทองวันนี้ ราคาน้ำมันวันนี้ หุ้นวันนี้ ข่าวต่างประเทศ ข่าวอาชญากรรม ยื่นภาษี ข่าวหุ้น ลดหย่อนภาษี เงินดิจิทัล
ข่าวบันเทิง ดารา: ข่าวบันเทิง ดูหนัง หนังใหม่ ดารา ข่าวสดบันเทิง ละคร เพลงใหม่ เพลง ข่าวดารา บ้านดารา
ผลบอลสด: ผลบอลสด ราคาบอล ดูบอลสด บอลวันนี้ ตารางบอล บอลคืนนี้ บ้านบอล ตารางบอล ข่าวฟุตบอล ผลบอล
เรื่องน่ารู้: ปฏิทินวันหยุด 2568 อดีตหลวงพ่ออลงกต วิธีสมัครบัตรแรบบิท ไทย กัมพูชา ไทยพรีเมียร์ลีก วันพระ 2568 ดูดวง 2568 รถไฟฟ้า 20 บาทตลอดสาย วันหยุดเดือนตุลาคม คนละครึ่ง รัฐบาลอนุทิน
เรื่องน่าสนใจ: วันหยุดยาวปี 2568 เป๊ก เศรณี ลูกชาย อนุทิน วันออกพรรษา บิ๊ก อชิรพล มารี เบรินเนอร์ ประวัติอนุทิน ชาญวีรกูล ปฏิทิน 2568 จ๋า ธนนนท์ ภรรยา อนุทิน วันปิยมหาราช เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ
บริการของเรา (Services & Solutions) ดูบริการทั้งหมด คลิกที่นี่
ช่องทางการติดต่อ

Kapook App ดาวน์โหลดได้เลย