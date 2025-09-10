HILIGHT
ข่าว-ความรู้ ข่าว ข่าวบันเทิง ตรวจหวย ผลบอลสด การเงิน การศึกษา
บันเทิง ดูหนัง Music Station ละคร บันเทิงเกาหลี
ไลฟ์ไตล์ ดูดวง ผู้หญิง ผู้ชาย สุขภาพ ท่องเที่ยว สูตรอาหารง่ายๆ
ช้อปปิ้ง รถยนต์ บ้านและการตกแต่ง มือถือ ราคาทอง ราคาน้ำมัน
วาไรตี้ แต่งงาน แม่และเด็ก สัตว์เลี้ยง Infographic
บริการ แอปฯ กระปุก ติดต่อโฆษณา แจ้งปัญหา ร่วมงานกับเรา

เตือนภัยจากกุ้ง หญิงโดนเปลือกทิ่มนิ้ว ก่อนติดเชื้อเป็นรอยดำ ปวดรุนแรง ต้องเข้า รพ.

          เตือนภัยใกล้ตัว หญิงโดนเปลือกกุ้งทิ่มนิ้ว ก่อนบวม ปวดหนัก จนต้องเข้า รพ. เพจดังเตือนอาจติดเชื้อรุนแรง บางเคสต้องตัดออกรักษาชีวิต

เตือนภัยจากกุ้ง

          วันที่ 9 กันยายน 2568 เพจเฟซบุ๊ก Drama-addict โพสต์เตือนอุทาหรณ์ หลังแม่บ้านรายหนึ่งถูกเปลือกกุ้งทิ่มมือขณะทำอาหาร ก่อนจะเกิดอาการบวมและปวดรุนแรงจนต้องเข้ารักษาในโรงพยาบาล แพทย์พบการติดเชื้อและต้องผ่าหนองออก เตือนว่าเชื้อจากอาหารทะเลบางชนิดอาจร้ายแรงถึงขั้นทำให้เนื้อเยื่อตาย หากละเลยอาจนำไปสู่การสูญเสียอวัยวะหรือเสียชีวิตได้
 
เตือนภัยจากกุ้ง
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Drama-addict

          โพสต์ดังกล่าว ระบุว่า ลูกเพจส่งเรื่องราวเตือนอุทาหรณ์ หลังแม่ของเธอกำลังทำอาหารและถูกเปลือกกุ้งทิ่มมือ วันต่อมามีอาการบวมจึงไปพบแพทย์ และได้รับยาแก้ปวดเป็นพาราเซตามอลและทรามาดอล แต่คืนนั้นอาการปวดรุนแรงขึ้นจนต้องเข้ารักษาที่โรงพยาบาลเอกชน พยาบาลรายงานแพทย์และให้ยาฆ่าเชื้อ ก่อนแพทย์นัดผ่าหนองในวันรุ่งขึ้น

          แพทย์อธิบายว่า อาหารทะเลมักพบเชื้อแบคทีเรียบางชนิดที่อันตราย เช่น Vibrio vulnificus ซึ่งพบได้ในทะเลเขตร้อน รวมถึงในประเทศไทย เชื้อนี้มีอยู่ในอาหารทะเลอย่างกุ้ง หอย ปู และปลาหมึก หากเข้าสู่ร่างกายผ่านบาดแผล เช่น ถูกเปลือกกุ้งหรือหอยตำ อาจทำให้เกิดการติดเชื้อรุนแรงจนเนื้อตาย และหากรุนแรงมากอาจต้องผ่าตัดนำเนื้อตายออก

เตือนภัยจากกุ้ง
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Drama-addict


          นอกจากการติดเชื้อผ่านบาดแผลแล้ว การรับประทานอาหารทะเลดิบก็เสี่ยงเช่นกัน โดยอาจทำให้เกิดอาการท้องเสียรุนแรง และหากติดเชื้อชนิดนี้ โอกาสเสียชีวิตถือว่าสูง

เตือนภัยจากกุ้ง
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Drama-addict

          หากถูกกุ้ง หอย หรือปูตำจนเป็นแผล ควรรีบล้างด้วยน้ำสะอาดทันที และไปพบแพทย์ เพื่อรับยาแก้ปวดมากินแล้วสังเกตอาการ หากหลังจากนั้นมีอาการปวด บวม แดง ร้อน เป็นสัญญาณการติดเชื้อ ควรรีบเข้ารับการรักษาโดยด่วน 

ขอบคุณข้อมูลจาก
เฟซบุ๊ก Drama-addict


เรื่องน่าสนใจอื่นๆ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เตือนภัยจากกุ้ง หญิงโดนเปลือกทิ่มนิ้ว ก่อนติดเชื้อเป็นรอยดำ ปวดรุนแรง ต้องเข้า รพ. โพสต์เมื่อ 10 กันยายน 2568 เวลา 10:11:17 12,350 อ่าน
TOP
x close
ข่าว: ข่าววันนี้ หวย สภาพอากาศ ข่าวด่วน ข่าว ข่าวบันเทิง คลิปข่าว ตรวจหวย เลขเด็ดงวดนี้ เป๊ก ผลิตโชค
ข่าวฮิต: หุ้นไทย ราคาทองวันนี้ ราคาน้ำมันวันนี้ หุ้นวันนี้ ข่าวต่างประเทศ ข่าวอาชญากรรม ยื่นภาษี ข่าวหุ้น ลดหย่อนภาษี เงินดิจิทัล
ข่าวบันเทิง ดารา: ข่าวบันเทิง ดูหนัง หนังใหม่ ดารา ข่าวสดบันเทิง ละคร เพลงใหม่ เพลง ข่าวดารา บ้านดารา
ผลบอลสด: ผลบอลสด ราคาบอล ดูบอลสด บอลวันนี้ ตารางบอล บอลคืนนี้ บ้านบอล ตารางบอล ข่าวฟุตบอล ผลบอล
เรื่องน่ารู้: ปฏิทินวันหยุด 2568 อดีตหลวงพ่ออลงกต วิธีสมัครบัตรแรบบิท ไทย กัมพูชา ไทยพรีเมียร์ลีก วันพระ 2568 ดูดวง 2568 รถไฟฟ้า 20 บาทตลอดสาย วันหยุดเดือนตุลาคม คนละครึ่ง รัฐบาลอนุทิน
เรื่องน่าสนใจ: วันหยุดยาวปี 2568 เป๊ก เศรณี ลูกชาย อนุทิน วันออกพรรษา บิ๊ก อชิรพล มารี เบรินเนอร์ ประวัติอนุทิน ชาญวีรกูล ปฏิทิน 2568 จ๋า ธนนนท์ ภรรยา อนุทิน วันปิยมหาราช เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ
บริการของเรา (Services & Solutions) ดูบริการทั้งหมด คลิกที่นี่
ช่องทางการติดต่อ

Kapook App ดาวน์โหลดได้เลย