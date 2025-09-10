เตือนภัยจากกุ้ง หญิงโดนเปลือกทิ่มนิ้ว ก่อนติดเชื้อเป็นรอยดำ ปวดรุนแรง ต้องเข้า รพ.

เตือนภัยใกล้ตัว หญิงโดนเปลือกกุ้งทิ่มนิ้ว ก่อนบวม ปวดหนัก จนต้องเข้า รพ. เพจดังเตือนอาจติดเชื้อรุนแรง บางเคสต้องตัดออกรักษาชีวิต
วันที่ 9 กันยายน 2568 เพจเฟซบุ๊ก Drama-addict โพสต์เตือนอุทาหรณ์ หลังแม่บ้านรายหนึ่งถูกเปลือกกุ้งทิ่มมือขณะทำอาหาร ก่อนจะเกิดอาการบวมและปวดรุนแรงจนต้องเข้ารักษาในโรงพยาบาล แพทย์พบการติดเชื้อและต้องผ่าหนองออก เตือนว่าเชื้อจากอาหารทะเลบางชนิดอาจร้ายแรงถึงขั้นทำให้เนื้อเยื่อตาย หากละเลยอาจนำไปสู่การสูญเสียอวัยวะหรือเสียชีวิตได้
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Drama-addict
โพสต์ดังกล่าว ระบุว่า ลูกเพจส่งเรื่องราวเตือนอุทาหรณ์ หลังแม่ของเธอกำลังทำอาหารและถูกเปลือกกุ้งทิ่มมือ วันต่อมามีอาการบวมจึงไปพบแพทย์ และได้รับยาแก้ปวดเป็นพาราเซตามอลและทรามาดอล แต่คืนนั้นอาการปวดรุนแรงขึ้นจนต้องเข้ารักษาที่โรงพยาบาลเอกชน พยาบาลรายงานแพทย์และให้ยาฆ่าเชื้อ ก่อนแพทย์นัดผ่าหนองในวันรุ่งขึ้น
แพทย์อธิบายว่า อาหารทะเลมักพบเชื้อแบคทีเรียบางชนิดที่อันตราย เช่น Vibrio vulnificus ซึ่งพบได้ในทะเลเขตร้อน รวมถึงในประเทศไทย เชื้อนี้มีอยู่ในอาหารทะเลอย่างกุ้ง หอย ปู และปลาหมึก หากเข้าสู่ร่างกายผ่านบาดแผล เช่น ถูกเปลือกกุ้งหรือหอยตำ อาจทำให้เกิดการติดเชื้อรุนแรงจนเนื้อตาย และหากรุนแรงมากอาจต้องผ่าตัดนำเนื้อตายออก
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Drama-addict
นอกจากการติดเชื้อผ่านบาดแผลแล้ว การรับประทานอาหารทะเลดิบก็เสี่ยงเช่นกัน โดยอาจทำให้เกิดอาการท้องเสียรุนแรง และหากติดเชื้อชนิดนี้ โอกาสเสียชีวิตถือว่าสูง
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Drama-addict
หากถูกกุ้ง หอย หรือปูตำจนเป็นแผล ควรรีบล้างด้วยน้ำสะอาดทันที และไปพบแพทย์ เพื่อรับยาแก้ปวดมากินแล้วสังเกตอาการ หากหลังจากนั้นมีอาการปวด บวม แดง ร้อน เป็นสัญญาณการติดเชื้อ ควรรีบเข้ารับการรักษาโดยด่วน
ขอบคุณข้อมูลจาก
เฟซบุ๊ก Drama-addict