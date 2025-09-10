HILIGHT
Spark Hack เปิดรับสมัครแล้ว เวทีคนรุ่นใหม่ ส่งไอเดียเปลี่ยนโลกอย่างยั่งยืน

          ปลดปล่อยไอเดีย...สร้างสรรค์โลกของเราให้ดีขึ้น ! Spark Hack เปิดรับสมัครแล้ว 
          เวทีสำหรับคนรุ่นใหม่ที่จะเปลี่ยนแพสชั่นของคุณให้เป็นนวัตกรรมเปลี่ยนโลก ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 380,000 บาท ออกไอเดียที่จะช่วยพัฒนาปัญหาเหล่านี้ให้ดีขึ้น
 
  • Our City : เมืองและชุมชนที่น่าอยู่
  • Our Living : ความเป็นอยู่และสุขภาพที่ดี
  • Our Opportunity : โอกาสที่เท่าเทียม
  • Our World : สิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน

          รวมทีมสุดเจ๋ง 3-5 คน แล้วส่งไอเดียของคุณมาเลย
          เปิดรับสมัคร : 8 กันยายน - 24 ตุลาคม 2568
          สมัครและดูรายละเอียด : https://forms.gle/Uk9CDkZFDY5umBrB9

Spark Hack

คุณสมบัติผู้สมัคร*

          1. นักเรียน นิสิต-นักศึกษา ทุกระดับชั้น จากมหาวิทยาลัยทั้งภาครัฐและภาคเอกชน หรือผู้สนใจประเด็นด้าน ESG ประชาชนทั่วไป

          2. มีอายุระหว่าง 15-25 ปี ภายในวันที่รับสมัคร ไม่จำกัดเพศ

          3. ผู้สมัครพักอาศัยอยู่ในประเทศไทยในระหว่างโครงการ

          4. มีความรู้ความสามารถที่ตรงต่อภารกิจในการเข้าร่วมโครงการ

          5. สมัครในรูปแบบกลุ่ม โดยต้องมีจำนวนสมาชิก 3-5 คนต่อกลุ่ม มีความคิดสร้างสรรค์และความสามารถที่สอดคล้องกับหัวข้อด้าน ESG ของโครงการ

          6. สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ตามวันและเวลาที่กําหนด

          7. กรอกข้อมูลรายละเอียดตามหัวข้อที่กําหนดได้ครบถ้วน

          *เงื่อนไขเป็นไปตามที่โครงการกำหนด
          *ขอสงวนสิทธิ์การร่วมแข่งขันให้แก่บุคคลที่มีคุณสมบัติตามที่โครงการกำหนด
          ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ hackathon@techsauce.co
          #PTT #SparkHack #SustainableFuture #ESG #Hackathon #TheWorldWeDesign #CreatingaSustainableFutureforAll #สังคมที่เราอยากอยู่ #นวัตกรรมเพื่อสังคม #เพราะความยั่งยืนไม่จำเป็นต้องรอใครสร้าง
