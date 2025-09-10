ภาพเอกซเรย์ช็อก ร่างมนุษย์จิ๋วในท้องเด็ก 7 ขวบ ของจริงออกมาทำหลุดขำ ขยี้ตาแรง

ภาพเอกซเรย์น่าตกใจ ร่างมนุษย์จิ๋วในท้องเด็ก 7 ขวบ ครอบครัวเป็นกังวล แต่พอของจริงออกมาทำคนหลุดขำ จนกลายเป็นไวรัล
ภาพจาก Threads @shushu1011
วันที่ 10 กันยายน 2568 เว็บไซต์ CTWANT เผยเรื่องราวสุดแปลกจากครอบครัวหนึ่งในเมืองอี๋หลาน ของไต้หวัน ทางครอบครัวได้พาเด็กชายวัย 7 ขวบไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาล ก่อนที่ผลเอกเซเรย์ออกมาจะเป็นภาพที่น่าตกใจไม่น้อย เมื่อมี "ร่างมนุษย์จิ๋ว" อยู่ภายในช่องท้องของเขา ทางครอบครัวต่างรู้สึกเป็นกังวลและเกรงว่าสิ่งแปลกปลอมนี้จะเป็นอันตรายกับลูกชาย
ภาพจาก Threads @shushu1011
นายแพทย์เซี่ย จินถง แพทย์ผู้รักษา อธิบายว่า วัตถุดังกล่าวมีขนาด สูง 2.8 เซนติเมตร และกว้าง 1.4 เซนติเมตร โดยเคลื่อนตัวผ่านกระเพาะเข้าไปอยู่ในบริเวณลำไส้ของเขาแล้ว ในขณะนั้นสัญญาณชีพของเด็กชายคงที่ และยังไม่มีอาการใด ๆ ทางแพทย์จึงแนะนำให้ครอบครัวพาเด็กชายกลับไปบ้านและติดตามการขับถ่าย หากการขับถ่ายเป็นปกติ ก็ไม่จำเป็นต้องผ่าตัดหรือใช้วิธีฉุกเฉินอื่น ๆ เพื่อช่วยรักษา
ทางครอบครัวได้เผยภาพเอกซเรย์ดังกล่าวผ่านทางบัญชีโซเชียล พร้อมทั้งเล่าเรื่องราวว่า ลูกชายวัย 7 ขวบของพวกเขาเผลอกลืน "เครื่องรางอุลตร้าแมน" เข้าปากไป ขณะที่กำลังนั่งกินคุ้กกี้อยู่หน้าทีวี เมื่อพาลูกชายไปโรงพยาบาล ผลเอกซเรย์จึงปรากฏเป็นภาพที่ดูน่าตกใจ พร้อมทั้งนำภาพของเครื่องรางอุลตร้าแมนเจ้าปัญหามาเปรียบเทียบกับภาพที่อยู่ในท้อง
ภาพจาก Threads @shushu1011
โพสต์ดังกล่าวได้รับความสนใจและกลายเป็นไวรัล ชาวเน็ตต่างพากันเข้าไปแสดงความคิดเห็นด้วยความประหลาดใจและตกตะลึง บางรายก็แซวติดตลกว่า "นี่เป็นบุคคลแรกในประวัติศาสตร์ที่รวมร่างกับอุลตร้าแมน", "ภาพเอกซเรย์นี้ใส่กรอบเป็นของที่ระลึกได้", "เมื่อฉันบอกเพื่อนในห้องว่า ฉันมีอุลตร้าแมนอยู่ในตัว และฉันหมายความว่าแบบนั้นจริง ๆ"
จากนั้นในเวลาต่อมา ทางครอบครัวได้โพสต์ภาพอัปเดต "การเดินทางของอุลตร้าแมน" โดยเผยว่า ในที่สุดลูกชายของเขาก็ได้ปลดปล่อยอุลตร้าแมนออกมาแล้ว พร้อมทั้งแนบภาพเผยให้เห็นเครื่องรางอุลตร้าแมนของจริงที่ออกมาให้ดู
ภาพจาก Threads @shushu1011
"ภารกิจของอุลตร้าแมนเสร็จสิ้นแล้วในวันนี้" ครอบครัวกล่าว และยืนยันว่าลูกชายของเขาก็ปลอดภัยดี ไม่มีอาการผิดปกติที่น่าเป็นห่วง
ชาวเน็ตที่เข้าไปติดตามสถานการณ์ต่างพากันโล่งใจไปตาม ๆ กัน โดยเข้าไปแสดงความยินดีที่เด็กชายปลอดภัย รวมไปถึงอุลตร้าแมนตัวนี้
"ยินดีด้วยที่อุลตร้าแมนได้เกิดใหม่"
"การผจญภัยได้จบลงแล้ว"
"ในที่สุดก็ได้เห็นตอนจบที่สมบูรณ์แบบ"
ขอบคุณข้อมูลจาก CTWANT