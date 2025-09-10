HILIGHT
ข่าว-ความรู้ ข่าว ข่าวบันเทิง ตรวจหวย ผลบอลสด การเงิน การศึกษา
บันเทิง ดูหนัง Music Station ละคร บันเทิงเกาหลี
ไลฟ์ไตล์ ดูดวง ผู้หญิง ผู้ชาย สุขภาพ ท่องเที่ยว สูตรอาหารง่ายๆ
ช้อปปิ้ง รถยนต์ บ้านและการตกแต่ง มือถือ ราคาทอง ราคาน้ำมัน
วาไรตี้ แต่งงาน แม่และเด็ก สัตว์เลี้ยง Infographic
บริการ แอปฯ กระปุก ติดต่อโฆษณา แจ้งปัญหา ร่วมงานกับเรา

ภาพเอกซเรย์ช็อก ร่างมนุษย์จิ๋วในท้องเด็ก 7 ขวบ ของจริงออกมาทำหลุดขำ ขยี้ตาแรง

          ภาพเอกซเรย์น่าตกใจ ร่างมนุษย์จิ๋วในท้องเด็ก 7 ขวบ ครอบครัวเป็นกังวล แต่พอของจริงออกมาทำคนหลุดขำ จนกลายเป็นไวรัล  

ภาพเอกซเรย์ช็อก ร่างมนุษย์จิ๋ว
ภาพจาก Threads @shushu1011

          วันที่ 10 กันยายน 2568 เว็บไซต์ CTWANT เผยเรื่องราวสุดแปลกจากครอบครัวหนึ่งในเมืองอี๋หลาน ของไต้หวัน ทางครอบครัวได้พาเด็กชายวัย 7 ขวบไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาล ก่อนที่ผลเอกเซเรย์ออกมาจะเป็นภาพที่น่าตกใจไม่น้อย เมื่อมี "ร่างมนุษย์จิ๋ว" อยู่ภายในช่องท้องของเขา ทางครอบครัวต่างรู้สึกเป็นกังวลและเกรงว่าสิ่งแปลกปลอมนี้จะเป็นอันตรายกับลูกชาย 

ภาพเอกซเรย์ช็อก ร่างมนุษย์จิ๋ว
ภาพจาก Threads @shushu1011

          นายแพทย์เซี่ย จินถง แพทย์ผู้รักษา อธิบายว่า วัตถุดังกล่าวมีขนาด สูง 2.8 เซนติเมตร และกว้าง 1.4 เซนติเมตร โดยเคลื่อนตัวผ่านกระเพาะเข้าไปอยู่ในบริเวณลำไส้ของเขาแล้ว ในขณะนั้นสัญญาณชีพของเด็กชายคงที่ และยังไม่มีอาการใด ๆ ทางแพทย์จึงแนะนำให้ครอบครัวพาเด็กชายกลับไปบ้านและติดตามการขับถ่าย หากการขับถ่ายเป็นปกติ ก็ไม่จำเป็นต้องผ่าตัดหรือใช้วิธีฉุกเฉินอื่น ๆ เพื่อช่วยรักษา 

          ทางครอบครัวได้เผยภาพเอกซเรย์ดังกล่าวผ่านทางบัญชีโซเชียล พร้อมทั้งเล่าเรื่องราวว่า ลูกชายวัย 7 ขวบของพวกเขาเผลอกลืน "เครื่องรางอุลตร้าแมน" เข้าปากไป ขณะที่กำลังนั่งกินคุ้กกี้อยู่หน้าทีวี เมื่อพาลูกชายไปโรงพยาบาล ผลเอกซเรย์จึงปรากฏเป็นภาพที่ดูน่าตกใจ พร้อมทั้งนำภาพของเครื่องรางอุลตร้าแมนเจ้าปัญหามาเปรียบเทียบกับภาพที่อยู่ในท้อง  

ภาพเอกซเรย์ช็อก ร่างมนุษย์จิ๋ว
ภาพจาก Threads @shushu1011

          โพสต์ดังกล่าวได้รับความสนใจและกลายเป็นไวรัล ชาวเน็ตต่างพากันเข้าไปแสดงความคิดเห็นด้วยความประหลาดใจและตกตะลึง บางรายก็แซวติดตลกว่า "นี่เป็นบุคคลแรกในประวัติศาสตร์ที่รวมร่างกับอุลตร้าแมน", "ภาพเอกซเรย์นี้ใส่กรอบเป็นของที่ระลึกได้", "เมื่อฉันบอกเพื่อนในห้องว่า ฉันมีอุลตร้าแมนอยู่ในตัว และฉันหมายความว่าแบบนั้นจริง ๆ" 

          จากนั้นในเวลาต่อมา ทางครอบครัวได้โพสต์ภาพอัปเดต "การเดินทางของอุลตร้าแมน" โดยเผยว่า ในที่สุดลูกชายของเขาก็ได้ปลดปล่อยอุลตร้าแมนออกมาแล้ว พร้อมทั้งแนบภาพเผยให้เห็นเครื่องรางอุลตร้าแมนของจริงที่ออกมาให้ดู  

ภาพเอกซเรย์ช็อก ร่างมนุษย์จิ๋ว
ภาพจาก Threads @shushu1011

          "ภารกิจของอุลตร้าแมนเสร็จสิ้นแล้วในวันนี้" ครอบครัวกล่าว และยืนยันว่าลูกชายของเขาก็ปลอดภัยดี ไม่มีอาการผิดปกติที่น่าเป็นห่วง 

          ชาวเน็ตที่เข้าไปติดตามสถานการณ์ต่างพากันโล่งใจไปตาม ๆ กัน โดยเข้าไปแสดงความยินดีที่เด็กชายปลอดภัย รวมไปถึงอุลตร้าแมนตัวนี้ 

          "ยินดีด้วยที่อุลตร้าแมนได้เกิดใหม่"

          "การผจญภัยได้จบลงแล้ว"

          "ในที่สุดก็ได้เห็นตอนจบที่สมบูรณ์แบบ"  

ขอบคุณข้อมูลจาก CTWANT 


เรื่องน่าสนใจอื่นๆ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
ภาพเอกซเรย์ช็อก ร่างมนุษย์จิ๋วในท้องเด็ก 7 ขวบ ของจริงออกมาทำหลุดขำ ขยี้ตาแรง โพสต์เมื่อ 10 กันยายน 2568 เวลา 10:51:04 3,434 อ่าน
TOP
x close
ข่าว: ข่าววันนี้ หวย สภาพอากาศ ข่าวด่วน ข่าว ข่าวบันเทิง คลิปข่าว ตรวจหวย เลขเด็ดงวดนี้ เป๊ก ผลิตโชค
ข่าวฮิต: หุ้นไทย ราคาทองวันนี้ ราคาน้ำมันวันนี้ หุ้นวันนี้ ข่าวต่างประเทศ ข่าวอาชญากรรม ยื่นภาษี ข่าวหุ้น ลดหย่อนภาษี เงินดิจิทัล
ข่าวบันเทิง ดารา: ข่าวบันเทิง ดูหนัง หนังใหม่ ดารา ข่าวสดบันเทิง ละคร เพลงใหม่ เพลง ข่าวดารา บ้านดารา
ผลบอลสด: ผลบอลสด ราคาบอล ดูบอลสด บอลวันนี้ ตารางบอล บอลคืนนี้ บ้านบอล ตารางบอล ข่าวฟุตบอล ผลบอล
เรื่องน่ารู้: ปฏิทินวันหยุด 2568 อดีตหลวงพ่ออลงกต วิธีสมัครบัตรแรบบิท ไทย กัมพูชา ไทยพรีเมียร์ลีก วันพระ 2568 ดูดวง 2568 รถไฟฟ้า 20 บาทตลอดสาย วันหยุดเดือนตุลาคม คนละครึ่ง รัฐบาลอนุทิน
เรื่องน่าสนใจ: วันหยุดยาวปี 2568 เป๊ก เศรณี ลูกชาย อนุทิน วันออกพรรษา บิ๊ก อชิรพล มารี เบรินเนอร์ ประวัติอนุทิน ชาญวีรกูล ปฏิทิน 2568 จ๋า ธนนนท์ ภรรยา อนุทิน วันปิยมหาราช เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ
บริการของเรา (Services & Solutions) ดูบริการทั้งหมด คลิกที่นี่
ช่องทางการติดต่อ

Kapook App ดาวน์โหลดได้เลย