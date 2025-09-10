HILIGHT
ข่าว-ความรู้ ข่าว ข่าวบันเทิง ตรวจหวย ผลบอลสด การเงิน การศึกษา
บันเทิง ดูหนัง Music Station ละคร บันเทิงเกาหลี
ไลฟ์ไตล์ ดูดวง ผู้หญิง ผู้ชาย สุขภาพ ท่องเที่ยว สูตรอาหารง่ายๆ
ช้อปปิ้ง รถยนต์ บ้านและการตกแต่ง มือถือ ราคาทอง ราคาน้ำมัน
วาไรตี้ แต่งงาน แม่และเด็ก สัตว์เลี้ยง Infographic
บริการ แอปฯ กระปุก ติดต่อโฆษณา แจ้งปัญหา ร่วมงานกับเรา

ผู้ประกันตนเฮ ประกันสังคม เตรียมเพิ่มสิทธิประโยชน์ทันตกรรม ผ่าฟันคุด - รากฟันเทียม

           ประกันสังคม เพิ่มสิทธิประโยชน์ทันตกรรม ให้ผู้ประกันตน ผ่าฟันคุด รากฟันเทียม ได้ทั่วประเทศ เตรียมประกาศบังคับใช้

ประกันสังคม เพิ่มสิทธิทันตกรรม

           วันที่ 9 กันยายน 2568 การประชุมบอร์ดประกันสังคม ครั้งที่ 20/2568 ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบตามมติคณะกรรมการการแพทย์ กองทุนประกันสังคมให้ปรับปรุงสิทธิประโยชน์กรณีทันตกรรมแก่ผู้ประกันตนโดยปรับแนวทางการจ่าย เพื่อเพิ่มสิทธิประโยชน์ให้ผู้ประกันตนเข้าถึงบริการกรณีทันตกรรม ณ สถานพยาบาล คลินิกทันตกรรมได้อย่างสะดวก ดังนี้ 

กรณีผู้ประกันตนที่เข้ารับบริการกรณีทันตกรรมที่สถานพยาบาลเอกชน


          - คงอัตราอุดฟัน ขูดหินปูน ถอนฟัน วงเงิน 900 บาท/คน/ปี และจัดให้มีการตรวจสุขภาพช่องปาก
          - จ่ายเพิ่มค่าผ่าฟันคุด โรงพยาบาลที่ทำความตกลงห้ามเรียกเก็บเงินเพิ่ม

กรณีผู้ประกันตนที่เข้ารับบริการกรณีทันตกรรมที่สถานพยาบาลรัฐ


          - จัดให้มีการตรวจสุขภาพช่องปาก และรายการทันตกรรมอัตราจ่ายตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ตามข้อบ่งชี้ทางการแพทย์ ไม่จำกัดจำนวนครั้ง โรงพยาบาลที่ทำความตกลงห้ามเรียกเก็บเงินเพิ่ม
          - ปรับอัตราฟันเทียมถอดได้ และเพิ่มค่าซ่อมฟันเทียมรายครั้ง
          - เพิ่มฝังรากฟันเทียมรองรับฟันเทียมทั้งปาก สำหรับผู้ที่สูญเสียฟันทั้งหมด ที่ทันตแพทย์พิจารณาแล้วว่าไม่สามารถใส่ฟันเทียมวิธีปกติได้

          ทั้งนี้ คณะกรรมการประกันสังคมให้ดำเนินการปรับเพิ่มสิทธิดังกล่าวต่อเมื่อมีการปรับค่าจ้างที่ใช้เป็นฐานในการคำนวณเงินสมทบของผู้ประกันตนมาตรา 33 ตามกฎหมายว่าด้วยพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 แล้ว

ประกันสังคม เตรียมเพิ่มสิทธิประโยชน์ทันตกรรม

         ปัจจุบันสิทธิประโยชน์ทันตกรรมของสำนักงานประกันสังคม ผู้ประกันตนสามารถเข้ารับบริการได้ในสถานพยาบาลหรือคลินิกทั้งรัฐและเอกชน ที่ไหนก็ได้ทั่วประเทศ รับบริการได้ทันที ไม่ต้องมีการนัดหมายล่วงหน้า ไม่ต้องสำรองจ่าย เพื่อให้ผู้ประกันตนได้รับบริการอย่างทั่วถึง

          สำหรับการปรับปรุงสิทธิประโยชน์ จะเป็นการช่วยเหลือดูแล ลดภาระค่าใช้จ่ายให้ผู้ประกันตน และช่วยให้สามารถเข้ารับบริการได้ครอบคลุมรายการทันตกรรมมากขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งการปรับเพิ่มสิทธิประโยชน์ด้านทันตกรรม เป็นความพยายามที่ผลักดันมาโดยตลอด เพราะจะเป็นประโยชน์โดยตรงต่อผู้ประกันตน

          อย่างไรก็ตาม การดำเนินการดังกล่าว จำเป็นต้องมีการปรับเพดานค่าจ้าง เพื่อเพิ่มเงินสมทบและสิทธิประโยชน์ให้ผู้ประกันตนมากขึ้น นอกจากนี้ คณะกรรมการประกันสังคม ยังมีแนวทางศึกษาปรับสิทธิประโยชน์ด้านอื่น ๆ เช่น การปรับสูตรบำนาญใหม่ CARE ซึ่งจะทำให้บำนาญผู้ประกันตนสูงขึ้นในอนาคตอีกด้วย             

         หลังจากนี้ จะเร่งดำเนินการเตรียมออกประกาศให้มีผลบังคับใช้ต่อไป ทั้งนี้ หากดำเนินการออกประกาศแล้วเสร็จ สำนักงานประกันสังคมจะทำการประชาสัมพันธ์เพื่อแจ้งแนวทางการเข้ารับบริการต่อไป

ขอบคุณข้อมูลจาก
สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน

เรื่องน่าสนใจอื่นๆ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
ผู้ประกันตนเฮ ประกันสังคม เตรียมเพิ่มสิทธิประโยชน์ทันตกรรม ผ่าฟันคุด - รากฟันเทียม อัปเดตล่าสุด 10 กันยายน 2568 เวลา 12:11:43
TOP
x close
ข่าว: ข่าววันนี้ หวย สภาพอากาศ ข่าวด่วน ข่าว ข่าวบันเทิง คลิปข่าว ตรวจหวย เลขเด็ดงวดนี้ เป๊ก ผลิตโชค
ข่าวฮิต: หุ้นไทย ราคาทองวันนี้ ราคาน้ำมันวันนี้ หุ้นวันนี้ ข่าวต่างประเทศ ข่าวอาชญากรรม ยื่นภาษี ข่าวหุ้น ลดหย่อนภาษี เงินดิจิทัล
ข่าวบันเทิง ดารา: ข่าวบันเทิง ดูหนัง หนังใหม่ ดารา ข่าวสดบันเทิง ละคร เพลงใหม่ เพลง ข่าวดารา บ้านดารา
ผลบอลสด: ผลบอลสด ราคาบอล ดูบอลสด บอลวันนี้ ตารางบอล บอลคืนนี้ บ้านบอล ตารางบอล ข่าวฟุตบอล ผลบอล
เรื่องน่ารู้: ปฏิทินวันหยุด 2568 อดีตหลวงพ่ออลงกต วิธีสมัครบัตรแรบบิท ไทย กัมพูชา ไทยพรีเมียร์ลีก วันพระ 2568 ดูดวง 2568 รถไฟฟ้า 20 บาทตลอดสาย วันหยุดเดือนตุลาคม คนละครึ่ง รัฐบาลอนุทิน
เรื่องน่าสนใจ: วันหยุดยาวปี 2568 เป๊ก เศรณี ลูกชาย อนุทิน วันออกพรรษา บิ๊ก อชิรพล มารี เบรินเนอร์ ประวัติอนุทิน ชาญวีรกูล ปฏิทิน 2568 จ๋า ธนนนท์ ภรรยา อนุทิน วันปิยมหาราช เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ
บริการของเรา (Services & Solutions) ดูบริการทั้งหมด คลิกที่นี่
ช่องทางการติดต่อ

Kapook App ดาวน์โหลดได้เลย