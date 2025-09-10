ผู้ประกันตนเฮ ประกันสังคม เตรียมเพิ่มสิทธิประโยชน์ทันตกรรม ผ่าฟันคุด - รากฟันเทียม

ประกันสังคม เพิ่มสิทธิประโยชน์ทันตกรรม ให้ผู้ประกันตน ผ่าฟันคุด รากฟันเทียม ได้ทั่วประเทศ เตรียมประกาศบังคับใช้
วันที่ 9 กันยายน 2568 การประชุมบอร์ดประกันสังคม ครั้งที่ 20/2568 ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบตามมติคณะกรรมการการแพทย์ กองทุนประกันสังคมให้ปรับปรุงสิทธิประโยชน์กรณีทันตกรรมแก่ผู้ประกันตนโดยปรับแนวทางการจ่าย เพื่อเพิ่มสิทธิประโยชน์ให้ผู้ประกันตนเข้าถึงบริการกรณีทันตกรรม ณ สถานพยาบาล คลินิกทันตกรรมได้อย่างสะดวก ดังนี้
กรณีผู้ประกันตนที่เข้ารับบริการกรณีทันตกรรมที่สถานพยาบาลเอกชน
- คงอัตราอุดฟัน ขูดหินปูน ถอนฟัน วงเงิน 900 บาท/คน/ปี และจัดให้มีการตรวจสุขภาพช่องปาก
- จ่ายเพิ่มค่าผ่าฟันคุด โรงพยาบาลที่ทำความตกลงห้ามเรียกเก็บเงินเพิ่ม
กรณีผู้ประกันตนที่เข้ารับบริการกรณีทันตกรรมที่สถานพยาบาลรัฐ
- จัดให้มีการตรวจสุขภาพช่องปาก และรายการทันตกรรมอัตราจ่ายตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ตามข้อบ่งชี้ทางการแพทย์ ไม่จำกัดจำนวนครั้ง โรงพยาบาลที่ทำความตกลงห้ามเรียกเก็บเงินเพิ่ม
- ปรับอัตราฟันเทียมถอดได้ และเพิ่มค่าซ่อมฟันเทียมรายครั้ง
- เพิ่มฝังรากฟันเทียมรองรับฟันเทียมทั้งปาก สำหรับผู้ที่สูญเสียฟันทั้งหมด ที่ทันตแพทย์พิจารณาแล้วว่าไม่สามารถใส่ฟันเทียมวิธีปกติได้
ทั้งนี้ คณะกรรมการประกันสังคมให้ดำเนินการปรับเพิ่มสิทธิดังกล่าวต่อเมื่อมีการปรับค่าจ้างที่ใช้เป็นฐานในการคำนวณเงินสมทบของผู้ประกันตนมาตรา 33 ตามกฎหมายว่าด้วยพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 แล้ว
ปัจจุบันสิทธิประโยชน์ทันตกรรมของสำนักงานประกันสังคม ผู้ประกันตนสามารถเข้ารับบริการได้ในสถานพยาบาลหรือคลินิกทั้งรัฐและเอกชน ที่ไหนก็ได้ทั่วประเทศ รับบริการได้ทันที ไม่ต้องมีการนัดหมายล่วงหน้า ไม่ต้องสำรองจ่าย เพื่อให้ผู้ประกันตนได้รับบริการอย่างทั่วถึง
สำหรับการปรับปรุงสิทธิประโยชน์ จะเป็นการช่วยเหลือดูแล ลดภาระค่าใช้จ่ายให้ผู้ประกันตน และช่วยให้สามารถเข้ารับบริการได้ครอบคลุมรายการทันตกรรมมากขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งการปรับเพิ่มสิทธิประโยชน์ด้านทันตกรรม เป็นความพยายามที่ผลักดันมาโดยตลอด เพราะจะเป็นประโยชน์โดยตรงต่อผู้ประกันตน
อย่างไรก็ตาม การดำเนินการดังกล่าว จำเป็นต้องมีการปรับเพดานค่าจ้าง เพื่อเพิ่มเงินสมทบและสิทธิประโยชน์ให้ผู้ประกันตนมากขึ้น นอกจากนี้ คณะกรรมการประกันสังคม ยังมีแนวทางศึกษาปรับสิทธิประโยชน์ด้านอื่น ๆ เช่น การปรับสูตรบำนาญใหม่ CARE ซึ่งจะทำให้บำนาญผู้ประกันตนสูงขึ้นในอนาคตอีกด้วย
หลังจากนี้ จะเร่งดำเนินการเตรียมออกประกาศให้มีผลบังคับใช้ต่อไป ทั้งนี้ หากดำเนินการออกประกาศแล้วเสร็จ สำนักงานประกันสังคมจะทำการประชาสัมพันธ์เพื่อแจ้งแนวทางการเข้ารับบริการต่อไป
ขอบคุณข้อมูลจาก
สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน