อาลัย รถบัส The Voice เสียชีวิต นั่งข้างคนขับรถส่งน้ำ พุ่งแหกโค้งชนเสาไฟ ล้มระนาว 52 ต้น

เปิดนาทีรถกระบะส่งน้ำ แหกโค้งชนเสาไฟฟ้าล้มระนาวกว่า 52 ต้น ทำไฟดับทั้งเมือง สูญเสีย รถบัส The Voice นักร้องหนุ่มชื่อดัง
วันที่ 10 กันยายน 2568 รายการเรื่องเล่าเช้านี้ ช่อง 3 รายงานว่า วานนี้ (9 กันยายน) เกิดเหตุรถกระบะสีขาวคันหนึ่ง ซึ่งเป็นรถส่งน้ำดื่ม ชนเสาไฟฟ้า ห่างจากโรงพักช้างเผือก จ.เชียงใหม่ เพียง 300 เมตร
จากกล้องหน้ารถจะเห็นว่า รถกระบะคันดังกล่าวขับมาด้วยความเร็วแล้วแหกโค้ง ก่อนจะพุ่งชนเสาไฟอย่างแรง เสาแรกถูกชนจนหัก และทำให้เสาอื่น ๆ ล้มต่อเนื่องกันลงมาเป็นทอด ๆ จนทับบ้านเรือนประชาชนและรถที่สัญจรผ่าน ส่งผลให้เกิดไฟลุกไหม้จากหม้อแปลงระเบิดหลายจุด
ตรวจสอบพบว่ามีเสาไฟฟ้าล้มรวม 52 ต้น ระยะทางยาวเกือบ 1 กิโลเมตร ความเสียหายยังรวมถึงรถยนต์ที่จอดอยู่และขับผ่านมากว่า 10 คัน บ้านเรือน ร้านค้าเสียหายกว่า 20 หลัง บางหลังเกิดไฟไหม้จากสายไฟที่ขาดและลุกลามไปยังร้านอาหารใกล้เคียง โดยชาวบ้านในพื้นที่เล่าว่าได้ยินเสียงระเบิดต่อเนื่องจนตกใจคิดว่าเกิดแผ่นดินไหวหรือเกิดเหตุร้ายแรง
ชาวบ้านให้ข้อมูลว่า รถกระบะขับมาด้วยความเร็วสูง ก่อนพุ่งชนรั้วและเสาไฟ ทำให้เสาหักต่อเนื่องหลายต้น เพราะสายไฟฟ้าเกี่ยวดึงกันไปทั่ว ทำให้ความเสียหายลามไปทั้งสองฝั่งถนน
ด้านการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเชียงใหม่ ระบุว่า เหตุการณ์นี้ทำให้ไฟฟ้าดับเป็นวงกว้างหลายอำเภอ ทั้งแม่ริม สันทราย แม่โจ้ ดอยสะเก็ด รวมถึงอำเภอเมือง ใช้เวลาประมาณ 15 นาทีกว่าจะสามารถจ่ายกระแสไฟฟ้ากลับมาได้เกือบทั้งหมด เสาที่เสียหายเป็นเสาแรงสูง 115 กิโลโวลต์ 24 ต้น เสาแรงสูง 22 กิโลโวลต์ 23 ต้น เสาแรงต่ำ 5 ต้น หม้อแปลงเสียหาย 7 ลูก มิเตอร์ไฟฟ้า 34 เครื่อง รวมมูลค่าความเสียหายเบื้องต้นไม่ต่ำกว่า 20 ล้านบาท
เจ้าหน้าที่ไฟฟ้าต้องเร่งตัดสายไฟ เคลียร์ซากเสาไฟ และคืนผิวการจราจรตลอดทั้งคืน ขณะนี้มีการประกาศให้พื้นที่ดังกล่าวเป็นเขตวินาศภัยใหญ่
ขอบคุณข้อมูลจาก เรื่องเล่าเช้านี้
