อาลัย รถบัส The Voice เสียชีวิต นั่งข้างคนขับรถส่งน้ำ พุ่งแหกโค้งชนเสาไฟ ล้มระนาว 52 ต้น

 
           เปิดนาทีรถกระบะส่งน้ำ แหกโค้งชนเสาไฟฟ้าล้มระนาวกว่า 52 ต้น ทำไฟดับทั้งเมือง สูญเสีย รถบัส The Voice นักร้องหนุ่มชื่อดัง
ถบัส The Voice เสียชีวิตจากอุบัติเหตุรถส่งน้ำชนเสาไฟฟ้า
ภาพจาก เฟซบุ๊ก บุญฤทธิ์ เจริญวงค์

           วันที่ 10 กันยายน 2568 รายการเรื่องเล่าเช้านี้ ช่อง 3 รายงานว่า วานนี้ (9 กันยายน) เกิดเหตุรถกระบะสีขาวคันหนึ่ง ซึ่งเป็นรถส่งน้ำดื่ม ชนเสาไฟฟ้า ห่างจากโรงพักช้างเผือก จ.เชียงใหม่ เพียง 300 เมตร 

           จากกล้องหน้ารถจะเห็นว่า รถกระบะคันดังกล่าวขับมาด้วยความเร็วแล้วแหกโค้ง ก่อนจะพุ่งชนเสาไฟอย่างแรง เสาแรกถูกชนจนหัก และทำให้เสาอื่น ๆ ล้มต่อเนื่องกันลงมาเป็นทอด ๆ จนทับบ้านเรือนประชาชนและรถที่สัญจรผ่าน ส่งผลให้เกิดไฟลุกไหม้จากหม้อแปลงระเบิดหลายจุด

           ตรวจสอบพบว่ามีเสาไฟฟ้าล้มรวม 52 ต้น ระยะทางยาวเกือบ 1 กิโลเมตร ความเสียหายยังรวมถึงรถยนต์ที่จอดอยู่และขับผ่านมากว่า 10 คัน บ้านเรือน ร้านค้าเสียหายกว่า 20 หลัง บางหลังเกิดไฟไหม้จากสายไฟที่ขาดและลุกลามไปยังร้านอาหารใกล้เคียง โดยชาวบ้านในพื้นที่เล่าว่าได้ยินเสียงระเบิดต่อเนื่องจนตกใจคิดว่าเกิดแผ่นดินไหวหรือเกิดเหตุร้ายแรง

ถบัส The Voice เสียชีวิตจากอุบัติเหตุรถส่งน้ำชนเสาไฟฟ้า
ภาพจาก เฟซบุ๊ก นิกร ณ.เชียงม่วน

ถบัส The Voice เสียชีวิตจากอุบัติเหตุรถส่งน้ำชนเสาไฟฟ้า
ภาพจาก เฟซบุ๊ก นิกร ณ.เชียงม่วน

           เบื้องต้นทราบว่า รถกระบะคันนี้ขับออกมาจากศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ จ.เชียงใหม่ ก่อนเสียหลักชนเสาไฟ ตำรวจตรวจพบรอยเบรกยาวในจุดเกิดเหตุ ขณะนี้อยู่ระหว่างหาสาเหตุที่แท้จริง โชคดีที่ไม่มีประชาชนใกล้เคียงบาดเจ็บ ส่วนคนขับบาดเจ็บสาหัส ส่วนผู้โดยสารที่นั่งมาด้วยได้รับการปั๊มหัวใจช่วยเหลือและนำส่งโรงพยาบาล แต่เสียชีวิตในเวลาต่อมา ทราบชื่อคือ นายบุญฤทธิ์ หรือ รถบัส The Voice ปี 2017

           ชาวบ้านให้ข้อมูลว่า รถกระบะขับมาด้วยความเร็วสูง ก่อนพุ่งชนรั้วและเสาไฟ ทำให้เสาหักต่อเนื่องหลายต้น เพราะสายไฟฟ้าเกี่ยวดึงกันไปทั่ว ทำให้ความเสียหายลามไปทั้งสองฝั่งถนน

           ด้านการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเชียงใหม่ ระบุว่า เหตุการณ์นี้ทำให้ไฟฟ้าดับเป็นวงกว้างหลายอำเภอ ทั้งแม่ริม สันทราย แม่โจ้ ดอยสะเก็ด รวมถึงอำเภอเมือง ใช้เวลาประมาณ 15 นาทีกว่าจะสามารถจ่ายกระแสไฟฟ้ากลับมาได้เกือบทั้งหมด เสาที่เสียหายเป็นเสาแรงสูง 115 กิโลโวลต์ 24 ต้น เสาแรงสูง 22 กิโลโวลต์ 23 ต้น เสาแรงต่ำ 5 ต้น หม้อแปลงเสียหาย 7 ลูก มิเตอร์ไฟฟ้า 34 เครื่อง รวมมูลค่าความเสียหายเบื้องต้นไม่ต่ำกว่า 20 ล้านบาท

           เจ้าหน้าที่ไฟฟ้าต้องเร่งตัดสายไฟ เคลียร์ซากเสาไฟ และคืนผิวการจราจรตลอดทั้งคืน ขณะนี้มีการประกาศให้พื้นที่ดังกล่าวเป็นเขตวินาศภัยใหญ่

ถบัส The Voice เสียชีวิตจากอุบัติเหตุรถส่งน้ำชนเสาไฟฟ้า
ภาพจาก เฟซบุ๊ก นิกร ณ.เชียงม่วน

ถบัส The Voice เสียชีวิตจากอุบัติเหตุรถส่งน้ำชนเสาไฟฟ้า
ภาพจาก เฟซบุ๊ก นิกร ณ.เชียงม่วน

ถบัส The Voice เสียชีวิตจากอุบัติเหตุรถส่งน้ำชนเสาไฟฟ้า
ภาพจาก  เรื่องเล่าเช้านี้

ถบัส The Voice เสียชีวิตจากอุบัติเหตุรถส่งน้ำชนเสาไฟฟ้า
ภาพจาก  เรื่องเล่าเช้านี้

ถบัส The Voice เสียชีวิตจากอุบัติเหตุรถส่งน้ำชนเสาไฟฟ้า
ภาพจาก  เรื่องเล่าเช้านี้

ถบัส The Voice เสียชีวิตจากอุบัติเหตุรถส่งน้ำชนเสาไฟฟ้า
ภาพจาก  เรื่องเล่าเช้านี้

ถบัส The Voice เสียชีวิตจากอุบัติเหตุรถส่งน้ำชนเสาไฟฟ้า
ภาพจาก  เรื่องเล่าเช้านี้


ขอบคุณข้อมูลจาก เรื่องเล่าเช้านี้

 


           




อาลัย รถบัส The Voice เสียชีวิต นั่งข้างคนขับรถส่งน้ำ พุ่งแหกโค้งชนเสาไฟ ล้มระนาว 52 ต้น โพสต์เมื่อ 10 กันยายน 2568 เวลา 12:11:43 1,551 อ่าน
