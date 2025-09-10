HILIGHT
เสียงแปลก ๆ ดังจากใต้ถุน เจ้าของบ้านช็อกกลายเป็นรังลับ อึ้งชายปริศนา อยู่มานานแค่ไหน

 
           เสียงแปลก ๆ ดังจากใต้ถุน เจ้าของบ้านช็อก กลายเป็นรังลับของชายแปลกหน้า ขนมาครบทั้งเตียง ทีวี เครื่องใช้ไฟฟ้า คาดอยู่ด้วยกันมานาน ไม่เคยรู้ 

ผู้บุกรุก
ภาพจาก Clackamas County Sheriff's Office

           เสียงแปลก ๆ ที่ดังขึ้นภายในบ้านอาจเป็นการบอกใบ้ว่าเราไม่ได้อยู่ในบ้านนั้นเพียงลำพัง อย่างไรก็ตาม เจ้าของบ้านหลังหนึ่งใกล้เมืองพอร์ตแลนด์ รัฐออริกอน สหรัฐฯ ไม่คิดเลยว่าจะมีบุคคลปริศนาแอบเข้ามาอาศัยอยู่ในบ้านของเขาจริง ๆ หลังเคยได้ยินเสียงแปลก ๆ ดังมาจากใต้ถุนบ้าน 

           จากรายงานของ สำนักข่าวบีบีซี วันที่ 5 กันยายน 2568 เจ้าหน้าที่จากสำนักงานนายอำเภอเทศมณฑลแคลกามาส ได้เข้าจับกุมชายวัย 40 ปี ในข้อหาลักทรัพย์และครอบครองยาไอซ์อย่างผิดกฎหมาย หลังได้รับเบาะแสเรื่องชายแปลกหน้าที่เข้ามาอาศัยอยู่ภายในใต้ถุนบ้านหลังหนึ่ง โดยเขาน่าจะอยู่ที่นี่มาเป็นเวลานานแล้ว ทั้งยังมีข้าวของเครื่องใช้ครบครัน 

ผู้บุกรุก
ภาพจาก Clackamas County Sheriff's Office

           เจ้าหน้าที่เผยว่า ชายคนดังกล่าวอาศัยอยู่ในช่องเล็ก ๆ ใต้ถุนบ้านมาเป็นเวลานาน โดยที่เจ้าของบ้านไม่รู้เรื่อง อีกทั้งภายในนั้นยังมีข้าวของเครื่องใช้มากมาย ทั้งเตียง โทรทัศน์ อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า ปลั๊กไฟ ซึ่งมีการต่อพ่วงสายไฟกับแหล่งไฟฟ้าของบ้านผ่านทางช่องระบายอากาศ 

           ด้านเจ้าของบ้านเผยกับเจ้าหน้าที่ว่า "ไม่ควรมีใครอาศัยอยู่ในนั้น" แต่ยอมรับว่าก่อนหน้านี้พวกเขาเคยได้ยินเสียงแปลก ๆ ดังมาจากใต้ถุนบ้านเช่นกัน 
 
ผู้บุกรุก
ภาพจาก Clackamas County Sheriff's Office

ผู้บุกรุก
ภาพจาก Clackamas County Sheriff's Office

          สำหรับการจับกุมดังกล่าวสืบเนื่องจากก่อนเวลา 23.00 น. ของวันที่ 3 กันยายน เจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งเหตุน่าสงสัย มีผู้พบเห็นชายแปลกหน้าที่ไม่ได้อาศัยอยู่ในละแวกบ้านนำรถมาจอดก่อนจะเดินตรงไปยังด้านหลังบ้าน 3 ชั้นหลังหนึ่ง โดยพยานสังเกตเห็นประตูที่เปิดเข้าไปยังใต้ถุน และมีแสงไฟเล็ดลอดออกมาจากด้านใน 
 
          เมื่อเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบก็สังเกตเห็นประตูที่มีร่องรอยความเสียหายถูกปิดล็อกไว้ และมีสายไฟต่อพ่วงอยู่ จากนั้นจึงติดต่อไปยังเจ้าของบ้าน แต่ทางเจ้าของบ้านยืนยันว่าไม่ควรมีใครอยู่ในใต้ถุน และได้ให้กุญแจเจ้าหน้าที่ไปเปิดประตูดังกล่าว แต่ไม่สามารถเปิดได้ เจ้าหน้าที่จึงใช้กำลังพังประตูเข้าไป กระทั่งเจอตัว นายเบนจามิน บูคูร์ ที่แอบเข้ามาอาศัยอยู่ในนั้น 
 
          ไม่เพียงแค่อุปกรณ์อำนวยความสะดวกในการใช้ชีวิต แต่เจ้าหน้าที่ยังตรวจพบกล้องยาสูบสำหรับยาเสพติดอยู่ในใต้ถุนด้วย จึงจับกุมนายเบนจามิน พร้อมตั้งวงเงินประกันไว้ที่ 75,000 ดอลลาร์ (ราว 2.3 ล้านบาท)



ขอบคุณข้อมูลจาก BBC 





