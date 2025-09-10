HILIGHT
เปิดสาเหตุ จนท. สวนสัตว์ชื่อดังใน กทม. ถูกสิงโตรุมขย้ำเสียชีวิต ช็อกสายตานักท่องเที่ยว

 
           เจ้าหน้าที่สวนสัตว์ วัย 58 ปี ถูกสิงโตรุมทำร้ายจนเสียชีวิต ท่ามกลางสายตานักท่องเที่ยวจำนวนมาก ด้าน ตร. และหน่วยงานลงพื้นที่ตรวจสอบ


เจ้าหน้าที่สวนสัตว์ดัง กทม. ถูกสิงโตรุมกัดเสียชีวิต
ภาพจาก ThaiPBS 

           วันที่ 10 กันยายน 2568 เพจเฟซบุ๊ก Bright TV รายงานว่า พ.อ. นพ.ธวัชชัย กาญจนรินทร์ หรือ อาจารย์หมอธวัชชัย อดีตอาจารย์และแพทย์ศัลยกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า เปิดเผยว่า เมื่อเวลาประมาณ 11.00 น. เกิดเหตุสิงโตในสวนสัตว์ชื่อดังใน กทม. ทำร้ายเจ้าหน้าที่ของสวนสัตว์ ขณะที่เจ้าหน้าที่เดินลงมาจากรถ

           ก่อนเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ลงมาจากรถแล้วหันหลัง จากนั้นสิงโตที่อยู่ห่างออกไปประมาณ 10 เมตร ค่อย ๆ เดินเข้ามาตะครุบจากทางด้านหลัง ก่อนจะลากลงไปกับพื้น แล้วค่อย ๆ กัดร่าง จากนั้นสิงโตอีก 3-4 ตัว ตามมารุมทำร้ายและกัดร่างจนบาดเจ็บสาหัส ซึ่งขณะเกิดเหตุมีนักท่องเที่ยวชาวไทยและต่างชาติกำลังเข้าชมอยู่ในสวนสัตว์จำนวนมาก คนที่เห็นเหตุการณ์พยายามบีบแตร ตะโกนขอความช่วยเหลือ ซึ่งหลายคนต่างตกใจและไม่รู้จะช่วยได้อย่างไร 

           เบื้องต้นคนที่เห็นเหตุการณ์ต่างเข้าใจว่า สิงโตคุ้นเคยกับเจ้าหน้าที่ที่โดนกัด เชื่อว่าเป็นคนที่เลี้ยงสิงโตมา ในตอนแรกจึงคิดว่าสิงโตจะเข้าไปกอด จึงไม่มีใครเข้าไปบริเวณนั้น โดยสิงโตรุมกัดอยู่นานประมาณ 15 นาที 

           หลังเกิดเหตุมีรายงานว่า เจ้าหน้าที่สวนสัตว์เข้าให้การช่วยเหลือและนำตัวเจ้าหน้าที่ผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาลแล้ว ก่อนจะเสียชีวิตในเวลาต่อมา

           ขณะที่ ThaiPBS รายงานว่า สอบถามเบื้องต้นทราบว่า ผู้บาดเจ็บเป็นชาย อายุ 58 ปี เป็นเจ้าหน้าที่สวนสัตว์ ก่อนเกิดเหตุทำสิ่งของตกบริเวณสวนสัตว์เปิดที่มีสิงโตอยู่ใกล้เคียง ชายคนดังกล่าวจึงลงจากรถไปเก็บของ ทำให้ถูกสัตว์ทำร้ายบาดเจ็บสาหัส ก่อนจะเสียชีวิตหลังถูกนำส่งโรงพยาบาล โดยขณะนี้ตำรวจอยู่ระหว่างลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบจุดเกิดเหตุ

           นอกจากนี้ยังพบว่ามีผู้โพสต์คลิปวิดีโอขณะเกิดเหตุในโลกออนไลน์เป็นจำนวนมาก ซึ่งยังไม่ได้รับการยืนยันจากเจ้าของสถานที่ว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในพื้นที่จริงหรือไม่ 

           ขณะที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยพยายามเข้าช่วยเหลือและตรวจสอบในพื้นที่กลับถูกทางสวนสัตว์ไม่อนุญาตให้เข้า และแจ้งกับกู้ภัยว่านำผู้ได้รับบาดเจ็บส่งโรงพยาบาลในพื้นที่ใกล้เคียงไปแล้ว โดยมีรายงานว่าทาง กทม. จะเข้าตรวจสอบเหตุดังกล่าวด้วยเช่นกัน  



ขอบคุณข้อมูลจาก เฟซบุ๊ก Bright TV, ThaiPBS






