ประวัติ อ.เชียง ปัณณวิชญ์ แก้ดวงจากภาพนิมิต ฉายา มูเตลูสายขาว คนดังเลื่อมใสเพียบ

เปิดประวัติ อ.เชียง ปัณณวิชญ์ นักแก้ดวงจากภาพนิมิต ฉายา มูเตลูสายขาว ผู้เป็นที่เลื่อมใสในหมู่คนดังและนักธุรกิจ
ภาพจาก เฟซบุ๊ก อ.เชียง ปัณณวิชญ์
อาจารย์เชียง ปัณณวิชญ์ พิบูลธนาภิรมย์ หรือที่หลายคนรู้จักในฉายา อ.เชียง แก้ดวงจากภาพนิมิต เป็นชื่อที่ถูกพูดถึงอย่างมากในแวดวงคนดังและธุรกิจ ด้วยความสามารถในการพยากรณ์ดวงชะตาผ่าน ภาพนิมิต 3 มิติ ซึ่งหลายเหตุการณ์ตรงแม่นราวตาเห็น โดยเจ้าตัวยืนยันชัดว่า ไม่ใช่หมอดู แต่เป็นผู้ใช้พลังที่เกิดจากสมาธิและสัญญาเก่า เพื่อช่วยเหลือผู้คนให้ก้าวผ่านความทุกข์และสร้างแรงบันดาลใจ
ภาพจาก เฟซบุ๊ก อ.เชียง ปัณณวิชญ์
ความสามารถ และที่มาของชื่อ
อ.เชียง เผยว่า มองเห็นภาพ 3 มิติ ( visual) ตั้งแต่อายุ 7-8 ขวบ โดยภาพเหล่านี้ไม่ใช่เพียงภาพฝันธรรมดา แต่เกิดขึ้นชัดเจนจนสามารถนำมาเป็นแนวทางการพยากรณ์ได้ ตัวอย่างเช่น เหตุการณ์ไฟไหม้ซานติก้าผับ ที่อาจารย์มองเห็นก่อนเกิดจริงถึง 1 ปีเต็ม ทำให้ผู้คนเริ่มให้ความเชื่อถือและกล่าวขานถึงความแม่นยำ
ชื่อเสียงของ อ.เชียง ถูกนิยามในวงกว้างว่าเป็น นักแก้ดวงจากภาพนิมิต หรือ มูเตลูสายขาว ที่ไม่เน้นการสะเดาะเคราะห์แบบหวังผล แต่ใช้เพื่อสร้างพลังบวกและกำลังใจ
ภาพจาก เฟซบุ๊ก อ.เชียง ปัณณวิชญ์
เส้นทางชีวิต และการเรียน
อ.เชียง ในวัยเด็ก มีความฝันอยากเป็น อัยการ หรือ ผู้พิพากษา จึงเลือกเรียนทางด้านกฎหมายและจบปริญญาตรีด้านนี้
กระทั่งระหว่างเรียนปี 1 เกิดจุดเปลี่ยนครั้งสำคัญ เมื่อฝันเห็น ช้างเผือกตัวใหญ่ ไล่ตามซ้ำ ๆ จนครั้งสุดท้ายช้างใช้งวงอุ้มขึ้นไปบนหลัง และมีบัวแก้วลอยลงมาให้รับไว้ หลังจากนั้น อ.เชียง จึงหันเหเส้นทางชีวิตไปสู่การเผยแผ่บารมีพระพิฆเนศและการทำงานด้านพระพุทธศาสนา
ภาพจาก เฟซบุ๊ก อ.เชียง ปัณณวิชญ์
ความเชื่อ และหลักการสอน
อ.เชียง ไม่เคยร่ำเรียนโหราศาสตร์จากตำราหรือสำนักใด แต่ยึดถือว่า สิ่งที่เกิดขึ้นกับเราเป็นสัญญาเก่า ที่สะสมมาจากอดีตชาติ ครูบาอาจารย์ชี้ว่าเป็นพลังที่ควรนำมาใช้เพื่อช่วยเหลือมนุษย์และทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา ยึดถือหลักว่า พลังหรือคุณธรรมใด ๆ ไม่ควรถูกใช้เพื่อสนองกิเลสส่วนตัว แต่ต้องใช้เพื่อสร้างแรงบันดาลใจ ให้ผู้ที่ทุกข์สามารถลุกขึ้นก้าวต่อไปได้
สาเหตุที่นิยามตนเองว่า ไม่ใช่หมอดู
อ.เชียง ย้ำชัดว่า "ผมไม่ใช่หมอดู" เพราะไม่เคยเรียนโหราศาสตร์ ไม่ได้ทำนายตามดวงดาวหรือตำรา แต่ใช้คำว่า พยากรณ์ตามความรู้สึก ที่เกิดจากภาพนิมิต และการเชื่อมโยงกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์
หลายครั้งที่ผู้คนได้ฟังแล้วทำตามคำชี้แนะ เช่น การปรับฮวงจุ้ย หรือการทำบุญ ส่งผลให้ชีวิตดีขึ้นจริง จนเกิดการบอกต่อแบบปากต่อปาก กลายเป็นชื่อเสียงที่ขยายกว้างโดยไม่ต้องโปรโมต
ภาพจาก เฟซบุ๊ก อ.เชียง ปัณณวิชญ์
กลายเป็นที่รู้จักในหมู่คนดังและวงการบันเทิง
ปัจจุบัน อ.เชียง ได้รับความนิยมอย่างสูงในหมู่ดาราและนักธุรกิจที่เข้ามาขอคำแนะนำ โดยเปิดเรือนพระปัณณวิชญ์ เป็นสถานที่สำหรับบูชาพระพิฆเนศ และยันต์พระเจ้า 5 พระองค์ประดิษฐานในทุกมุม เพื่อเสริมพลังบวก
ด้วยเหตุนี้เขาจึงถูกขนานนามว่า "มูเตลูสายขาว" ผู้สร้างแรงบันดาลใจและพลังใจให้ผู้ศรัทธา
ภาพจาก เฟซบุ๊ก อ.เชียง ปัณณวิชญ์
ภาพจาก เฟซบุ๊ก อ.เชียง ปัณณวิชญ์
ภาพจาก เฟซบุ๊ก อ.เชียง ปัณณวิชญ์
ภาพจาก เฟซบุ๊ก อ.เชียง ปัณณวิชญ์
ภาพจาก เฟซบุ๊ก อ.เชียง ปัณณวิชญ์
ภาพจาก เฟซบุ๊ก อ.เชียง ปัณณวิชญ์
ภาพจาก เฟซบุ๊ก อ.เชียง ปัณณวิชญ์
ขอบคุณข้อมูลจาก เฟซบุ๊ก อ.เชียง ปัณณวิชญ์, เฟซบุ๊ก ศักดิ์สิทธิ