MEA ร่วมกับพันธมิตร ส่งมอบท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก สนับสนุนกองทัพบกใช้จัดทำหลุมหลบภัยชายแดนไทย-กัมพูชา
เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2568 นายฐิติวุฒิ เงินคล้าย รองผู้ว่าการ MEA หรือ การไฟฟ้านครหลวง พร้อมด้วยผู้บริหารและพนักงาน MEA ร่วมส่งมอบท่อคอนกรีตเสริมเหล็กจำนวนกว่า 300 ท่อน ให้แก่ พลโท บุญสิน พาดกลาง ผู้บัญชาการกองทัพภาคที่ 2 เพื่อสนับสนุนกองทัพบกในการจัดทำหลุมหลบภัย สำหรับประชาชนในพื้นที่ชายแดนไทย-กัมพูชา ครอบคลุมจังหวัดนครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ และพื้นที่ชายแดนที่เกี่ยวข้อง ณ กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 2 ค่ายสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา
สำหรับการดำเนินงานครั้งนี้ MEA ได้ประสานงานกับบริษัทคู่สัญญางานก่อสร้างบ่อพักและท่อร้อยสายไฟฟ้าใต้ดิน และผู้รับจ้างก่อสร้างโครงการเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดิน โดยในงานก่อสร้างดังกล่าวเป็นการใช้วิธี Pipe Jacking ซึ่งจะใช้ท่อคอนกรีตเสริมเหล็กสำหรับก่อสร้าง ในการนี้จึงรวบรวมท่อคอนกรีตเสริมเหล็กตัวอย่างที่ผ่านการทดสอบมาตรฐานแล้วนำไปสนับสนุนกองทัพบกในการสร้างหลุมหลบภัย โดยมีบริษัทพันธมิตรที่ร่วมสนับสนุนท่อคอนกรีตและการขนส่ง ได้แก่ บริษัท สี่แสงการโยธา (1979) จำกัด, บริษัท กวีวรรณผลิตภัณฑ์ คอนกรีต จำกัด, บริษัท ไทยเรืองอุตสาหกรรม จำกัด, บริษัท โอ อาร์ ซี พรีเมียร์ จำกัด, บริษัท ผลิตภัณฑ์คอนกรีตและท่อ จำกัด, บริษัท ดี อี เอส จำกัด และบริษัท พี เทคไลน์ จำกัด
ทั้งนี้ ในวันที่ 10 กันยายน 2568 จะส่งมอบท่อคอนกรีตดังกล่าวให้แก่หลายพื้นที่ ได้แก่ จังหวัดบุรีรัมย์, วัดบ้านตาปาง อ.บ้านกรวด จังหวัดสุรินทร์, โรงเรียนพนมดงรักวิทยา, โรงเรียนบ้านตาเมียง, วัดหนองคันนา, โรงเรียนบ้านไทยนิยมพัฒนา อย่างไรก็ตาม สำหรับท่อคอนกรีตทั้งหมดจะทยอยส่งมอบให้แล้วเสร็จภายในเดือนพฤศจิกายน 2568
MEA ในฐานะรัฐวิสาหกิจด้านพลังงานไฟฟ้า ยังคงเดินหน้าสนับสนุนความร่วมมือกับภาคส่วนต่าง ๆ เพื่อประโยชน์ของประชาชน และมีส่วนร่วมในการสร้างความมั่นคงและยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนชายแดนให้มีความปลอดภัย