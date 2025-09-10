HILIGHT
ข่าว-ความรู้ ข่าว ข่าวบันเทิง ตรวจหวย ผลบอลสด การเงิน การศึกษา
บันเทิง ดูหนัง Music Station ละคร บันเทิงเกาหลี
ไลฟ์ไตล์ ดูดวง ผู้หญิง ผู้ชาย สุขภาพ ท่องเที่ยว สูตรอาหารง่ายๆ
ช้อปปิ้ง รถยนต์ บ้านและการตกแต่ง มือถือ ราคาทอง ราคาน้ำมัน
วาไรตี้ แต่งงาน แม่และเด็ก สัตว์เลี้ยง Infographic
บริการ แอปฯ กระปุก ติดต่อโฆษณา แจ้งปัญหา ร่วมงานกับเรา
  1. Kapook Hilight
    2. >

MEA ร่วมกับพันธมิตร ส่งมอบท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก สนับสนุนกองทัพบกใช้จัดทำหลุมหลบภัยชายแดนไทย-กัมพูชา

          MEA ร่วมกับพันธมิตร ส่งมอบท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก สนับสนุนกองทัพบกใช้จัดทำหลุมหลบภัยชายแดนไทย-กัมพูชา

MEA ร่วมกับพันธมิตร ส่งมอบท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก สนับสนุนกองทัพบก

          เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2568 นายฐิติวุฒิ เงินคล้าย รองผู้ว่าการ MEA หรือ การไฟฟ้านครหลวง พร้อมด้วยผู้บริหารและพนักงาน MEA ร่วมส่งมอบท่อคอนกรีตเสริมเหล็กจำนวนกว่า 300 ท่อน ให้แก่ พลโท บุญสิน พาดกลาง ผู้บัญชาการกองทัพภาคที่ 2 เพื่อสนับสนุนกองทัพบกในการจัดทำหลุมหลบภัย สำหรับประชาชนในพื้นที่ชายแดนไทย-กัมพูชา ครอบคลุมจังหวัดนครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ และพื้นที่ชายแดนที่เกี่ยวข้อง ณ กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 2 ค่ายสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา

MEA ร่วมกับพันธมิตร ส่งมอบท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก สนับสนุนกองทัพบก

          สำหรับการดำเนินงานครั้งนี้ MEA ได้ประสานงานกับบริษัทคู่สัญญางานก่อสร้างบ่อพักและท่อร้อยสายไฟฟ้าใต้ดิน และผู้รับจ้างก่อสร้างโครงการเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดิน โดยในงานก่อสร้างดังกล่าวเป็นการใช้วิธี Pipe Jacking ซึ่งจะใช้ท่อคอนกรีตเสริมเหล็กสำหรับก่อสร้าง ในการนี้จึงรวบรวมท่อคอนกรีตเสริมเหล็กตัวอย่างที่ผ่านการทดสอบมาตรฐานแล้วนำไปสนับสนุนกองทัพบกในการสร้างหลุมหลบภัย โดยมีบริษัทพันธมิตรที่ร่วมสนับสนุนท่อคอนกรีตและการขนส่ง ได้แก่ บริษัท สี่แสงการโยธา (1979) จำกัด, บริษัท กวีวรรณผลิตภัณฑ์ คอนกรีต จำกัด, บริษัท ไทยเรืองอุตสาหกรรม จำกัด, บริษัท โอ อาร์ ซี พรีเมียร์ จำกัด, บริษัท ผลิตภัณฑ์คอนกรีตและท่อ จำกัด, บริษัท ดี อี เอส จำกัด และบริษัท พี เทคไลน์ จำกัด

MEA ร่วมกับพันธมิตร ส่งมอบท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก สนับสนุนกองทัพบก

          ทั้งนี้ ในวันที่ 10 กันยายน 2568 จะส่งมอบท่อคอนกรีตดังกล่าวให้แก่หลายพื้นที่ ได้แก่ จังหวัดบุรีรัมย์, วัดบ้านตาปาง อ.บ้านกรวด จังหวัดสุรินทร์, โรงเรียนพนมดงรักวิทยา, โรงเรียนบ้านตาเมียง, วัดหนองคันนา, โรงเรียนบ้านไทยนิยมพัฒนา อย่างไรก็ตาม สำหรับท่อคอนกรีตทั้งหมดจะทยอยส่งมอบให้แล้วเสร็จภายในเดือนพฤศจิกายน 2568

          MEA ในฐานะรัฐวิสาหกิจด้านพลังงานไฟฟ้า ยังคงเดินหน้าสนับสนุนความร่วมมือกับภาคส่วนต่าง ๆ เพื่อประโยชน์ของประชาชน และมีส่วนร่วมในการสร้างความมั่นคงและยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนชายแดนให้มีความปลอดภัย

MEA ร่วมกับพันธมิตร ส่งมอบท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก สนับสนุนกองทัพบก

MEA ร่วมกับพันธมิตร ส่งมอบท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก สนับสนุนกองทัพบก

MEA ร่วมกับพันธมิตร ส่งมอบท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก สนับสนุนกองทัพบก

MEA ร่วมกับพันธมิตร ส่งมอบท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก สนับสนุนกองทัพบก

MEA ร่วมกับพันธมิตร ส่งมอบท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก สนับสนุนกองทัพบก

MEA ร่วมกับพันธมิตร ส่งมอบท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก สนับสนุนกองทัพบก

เรื่องน่าสนใจอื่นๆ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
MEA ร่วมกับพันธมิตร ส่งมอบท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก สนับสนุนกองทัพบกใช้จัดทำหลุมหลบภัยชายแดนไทย-กัมพูชา อัปเดตล่าสุด 10 กันยายน 2568 เวลา 18:40:24
TOP
x close
ข่าว: ข่าววันนี้ หวย สภาพอากาศ ข่าวด่วน ข่าว ข่าวบันเทิง คลิปข่าว ตรวจหวย เลขเด็ดงวดนี้ เป๊ก ผลิตโชค
ข่าวฮิต: หุ้นไทย ราคาทองวันนี้ ราคาน้ำมันวันนี้ หุ้นวันนี้ ข่าวต่างประเทศ ข่าวอาชญากรรม ยื่นภาษี ข่าวหุ้น ลดหย่อนภาษี เงินดิจิทัล
ข่าวบันเทิง ดารา: ข่าวบันเทิง ดูหนัง หนังใหม่ ดารา ข่าวสดบันเทิง ละคร เพลงใหม่ เพลง ข่าวดารา บ้านดารา
ผลบอลสด: ผลบอลสด ราคาบอล ดูบอลสด บอลวันนี้ ตารางบอล บอลคืนนี้ บ้านบอล ตารางบอล ข่าวฟุตบอล ผลบอล
เรื่องน่ารู้: ปฏิทินวันหยุด 2568 อดีตหลวงพ่ออลงกต หมิว สิริลภัส ไทย กัมพูชา ไทยพรีเมียร์ลีก วันพระ 2568 ดูดวง 2568 iPhone 17 เปิดตัว วันหยุดเดือนตุลาคม คนละครึ่ง รัฐบาลอนุทิน
เรื่องน่าสนใจ: วันหยุดยาวปี 2568 เป๊ก เศรณี ลูกชาย อนุทิน วันออกพรรษา บิ๊ก อชิรพล มารี เบรินเนอร์ ประวัติอนุทิน ชาญวีรกูล ปฏิทิน 2568 จ๋า ธนนนท์ ภรรยา อนุทิน วันปิยมหาราช เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ
บริการของเรา (Services & Solutions) ดูบริการทั้งหมด คลิกที่นี่
ช่องทางการติดต่อ

Kapook App ดาวน์โหลดได้เลย