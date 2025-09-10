HILIGHT
สั่งจำคุก 50 ปี นายก อบต. ยักยอกเงินไปใช้ส่วนตัว ชดใช้อีก 5 ล้าน รวมผิด 19 กระทง

          สั่งจำคุก 50 ปี นายก อบต.พิมาย ยักยอกเงินไปใช้ส่วนตัว พร้อมชดใช้เงินอีก 5 ล้าน หลังจากทำผิดไป 19 กระทง กระทงละ 5 ปี


ภาพประกอบไม่เกี่ยวข้องกับเนื้อหา

          วันที่ 10 กันยายน 2568 เฟซบุ๊ก ชมรมSTRONGต้านทุจริตประเทศไทย มีการโพสต์ว่า เมื่อไม่นานมานี้ เว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เผยแพร่ความคืบหน้าผลคดีกล่าวหานายบุญรอง คำเสียง เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งนายก อบต.พิมาย อ.ปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษ ฐานยักยอกเงินหน่วยงานในปีงบประมาณ 2559 ไปใช้ประโยชน์ส่วนตน เบื้องต้นคณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติชี้มูลไปแล้วเมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2564

          ความคืบหน้าล่าสุด เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2567 ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน ตามศาลชั้นต้นให้จำเลยมีความผิดตาม ปอ. มาตรา 147 ประกอบมาตรา 83 จำคุกข้อหาละ 5 ปี รวม 19 ข้อหา เมื่อรวมโทษจำคุกแล้วให้คงโทษจำคุกที่ 50 ปี ชดใช้เงิน 5,030,071.31 บาท แก่ อบต.พิมาย 

          สำหรับประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 147 ระบุว่า ผู้ใดเป็นเจ้าพนักงาน มีหน้าที่ซื้อ ทำ จัดการหรือรักษาทรัพย์ใด เบียดบังทรัพย์นั้นเป็นของตน หรือเป็นของผู้อื่นโดยทุจริต หรือโดยทุจริตยอมให้ผู้อื่นเอาทรัพย์นั้นเสีย ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ 5 ปีถึง 20 ปี หรือจำคุกตลอดชีวิต และปรับตั้งแต่ 100,000 - 400,000 บาท


ภาพประกอบไม่เกี่ยวข้องกับเนื้อหา




สั่งจำคุก 50 ปี นายก อบต. ยักยอกเงินไปใช้ส่วนตัว ชดใช้อีก 5 ล้าน รวมผิด 19 กระทง โพสต์เมื่อ 10 กันยายน 2568
