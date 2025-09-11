HILIGHT
หญิงบุกเว็บคนหาชู้ ชี้จุดพฤติกรรมผู้ชายนอกใจเมีย กับสิ่งที่มีเหมือนกัน ฟังดูดีหรือข้ออ้าง ?

 
            หญิงหาคำตอบ ผู้ชายที่นอกใจเมีย เพราะอะไร กับสิ่งหนึ่งที่เหมือนกัน หลังลงทุนขุดคุ้ยถึงแหล่ง หลอกไปเดตด้วยผ่านชุมชนคนหาชู้
 
คนนอกใจ

           ในขณะที่หลายคนตั้งคำถาม ว่าผู้ชายแบบไหนที่จะนอกใจคนรัก และมีความเชื่อมโยงใด ๆ ในบรรดาคนเหล่านี้หรือไม่ เมล ฟอลโลวฟิลด์ นักข่าวหญิงวัย 52 ปี จากเดอะซัน ก็มีคำถามนั้นในใจเช่นกัน และเพื่อที่จะหาคำตอบ เธอตัดสินใจเข้าไปขุดคุ้ยถึงวงใน ด้วยการบุกเข้าหาคนที่กำลังนอกใจเหล่านี้ ผ่านเว็บไซต์ที่เป็นรังลับของคนหาชู้ 

           จากรายงานของเว็บไซต์นิวยอร์กโพสต์ วันที่ 9 กันยายน 2568 เมล ฟอลโลวฟิลด์ ซึ่งลงทุนเดตกับผู้ชายที่นอกใจภรรยา ค้นพบองค์ประกอบรวมกันที่ไม่คาดคิดของคนเหล่านี้ คือทั้งหมดอางว่ารักภรรยาของตัวเอง และอยากนอกใจเพียงเพื่อหา "ความตื่นเต้น" ในชีวิต 

           ฟอลโลวฟิลด์ ทราบมาว่ามีเว็บไซต์หนึ่งที่ชื่อ Illicit Encounters ถูกสร้างขึ้นเพื่อให้ชายหญิงที่แต่งงานแล้วเข้ามาหาค้นหาชู้รัก นับตั้งแต่เว็บดังกล่าวถูกสร้างจึ้นในปี 2546 ปัจจุบันมีผู้ใช้งานถึง 1.5 ล้านคน อีกทั้งการสมัครสมาชิกยังเพิ่มขึ้นมากในช่วงเดือนกันยายน เธอจึงตั้งข้อสังเกตว่าฤดูร้อน อาจมีส่วนทำให้เกิดความตึงเครียดในความสัมพันธ์ 

           เพราะความอยากรู้อยากเห็นกับตัวเลขนั้น และด้วยคำอวยพรจากสามี ฟอลโลวฟิลด์จึงเข้าไปสมัครเว็บไซต์ดังกล่าวด้วยโปรไฟล์ปลอม ซึ่งแม้เธอจะคิดว่าโปรไฟล์ของเธอค่อนข้างดูสุขุม เมื่อเทียบกับคนอื่น ๆ แต่เหลือเชื่อที่ในเวลาเพียงแค่ 30 นาที เธอกลับได้รับข้อความมากกว่า 30 ข้อความ 

           เมื่อเธอเช็กดูโปรไฟล์ของคนที่ส่งข้อความมา พบว่าค่อนข้างคล้ายกัน คือคนที่นอกใจภรรยาเหล่านี้กำลังมองหา "ช่วงเวลาสนุกสนานที่ถูกขโมยไป" และอ้างว่าตัวเอง "ขาดความตื่นเต้น" แม้จะมีชีวิตแต่งงานที่ดีก็ตาม 

           "อันที่จริงหลายคนบอกว่า ไม่อยากให้ชีวิตแต่งงานสั่นคลอน... ช่างสูงส่งเสียจริง" ฟอลโลวฟิลด์ กล่าว พร้อมชี้ว่า "ฉันจะบอกว่า 90% ของโปรไฟล์ที่ฉันอ่าน มันแสดงให้เห็นชัดเจนเลยว่าพวกเขาไม่ต้องการให้ชีวิตแต่งงานสิ้นสุดลง และที่น่าทึ่งคือ ทุกคนล้วนรักภรรยาตัวเอง"

 

           เป้าหมายรายแรกที่เธอไปเดตเพื่อสืบข้อมูล ชื่อ ทอม อายุ 62 ปี มีลูกสาวที่โตแล้ว 2 คน ซึ่งทอมอ้างว่ารักภรรยามาก แม้จะห่างเหินกัน แต่ทั้งคู่ยังคงมีเรื่องบนเตียงกัน นี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่เขามาหาชู้ เขาก็กำลังมองหาเซ็กส์ที่ไม่ซับซ้อนและสนุกสนาน ซึ่งจะไม่ถูกรบกวนด้วยสถานภาพสมรสของเขา 

           ฟอลโลวฟิลด์ ประหลาดใจเมื่อตอนที่การเดตจบลง เข้าโน้มตัวมาเพื่อจะจูบเธอ ซึ่งเธอก็หลบหลีกได้สำเร็จ 

           เป้าหมายอีกราย คือชายวัย 52 ปี ที่มีลูกชายอายุ 12 ปี เขาไม่ได้มีเซ็กส์กับภรรยาอีกเลยนับตั้งแต่ลูกคลอด แต่อ้างว่าเขายังรักเธออยู่ 

           "เขาอ้างว่ายังรักเธออยู่ ฉันรู้ได้เลยว่านี่เป็นสิ่งที่เหมือนกันของคนที่กำลังมองหาชู้เหล่านี้ แต่ขาดความใกล้ชิดทางกาย" ฟอลโลวฟิลด์ ระบุ

           สุดท้าย ฟอลโลวฟิลด์ สรุปว่าไม่มีการแบ่งประเภทใด ๆ ทั้งนั้น สำหรับผู้ชายที่จะนอกใจภรรยา พวกเขามาจากทุกสาขาอาชีพ มาจากทุกช่วงวัย บางคนมีลูก บางคนไม่มีลูก อย่างเดียวที่พวกเขามีร่วมกัน คือทั้งหมดอ้างว่ารักภรรยา 

           แม้จะแยกคนที่กำลังนอกใจออกจากกลุ่มคนได้ยาก แต่ก็มีสัญญาณเตือนบางอย่างที่บอกใบ้ได้ว่า ชายคนนั้นกำลังแอบมีใครอยู่ลับหลัง โดย เมดาไลน์ สมิธ ผู้เชี่ยวชาญเรื่องการใช้กับดักน้ำผึ้ง ในการล้วงตัวตนจากคน ๆ หนึ่ง เผยว่า คนที่กำลังนอกใจคนรัก มักจะซ่อนโทรศัพท์มือถือไว้ เพื่อปิดบังประวัติการติดต่อ ไม่ใส่คนรักไว้ในภาพถ่าย และที่สำคัญคือเล่น Snapchat

           "ไม่มีเหตุผลดี ๆ ที่ผู้ชายโตกว่าวัยเรียนควรมี Snapchat ในโทรศัพท์" เธอระบุว่า "Snapchat มี USP ที่ลบข้อความได้หลังจากถูกอ่านแล้ว มันเป็นแอปฯ สำหรับคนที่กำลังนอกใจ ฉันเพิ่งจะรู้ว่าผู้ชายที่โตแล้วใช้มันเพื่อส่งและรับภาพถ่ายอนาจาร"

ขอบคุณข้อมูลจาก New York Post 

