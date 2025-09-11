HILIGHT
นักตบลูกยางสาวไทย อยากกลับบ้าน หลังถูกเผาโรงแรม ท่ามกลางเหตุประท้วงเนปาล

 
          ผู้ประท้วงเนปาล บุกเผาโรงแรมหรู - 2 นักวอลเลย์บอลสาวไทย ระทึก ถูกผู้ประท้วงเผาโรงแรม ต้องรีบหนี ตอนนี้ปลอดภัยแล้ว ลั่นอยากกลับไทย 

PRABIN RANABHAT / AFP 
โรงแรมฮิลตัน ในกาฐมาณฑุ ถูกผู้ประท้วงเผา 

           ความคืบหน้าเหตุประท้วงเนปาล ที่สถานการณ์ยังคงทวีความรุนแรง เมื่อกลุ่มผู้ประท้วงบุกเผาทำลายรัฐสภาและบ้านนักการเมือง ไล่ล่าทำร้ายร่างกายรัฐมนตรี จนนายกรัฐมนตรีเนปาลประกาศออกจากตำแหน่ง เฮลิคอปเตอร์ทหารเร่งพารัฐมนตรีอพยพในยังที่ปลอดภัย 

           ต่อมา พบว่าโรงแรมหรู 5 ดาว ซึ่งมีความสูงที่สุดในกรุงกาฐมาณฑุ ได้ตกเป็นอีกหนึ่งเป้าหมายของกลุ่มผู้ประท้วงเช่นกัน โดยมีการบุกเผาโรงแรม Hilton จนเหลือเพียงซากอาคาร ในวันที่ 10 กันยายน 2568 ทำให้นักท่องเที่ยวต่างพากันหนีตายออมาจากโรงแรม

           ท่ามกลางความสงสัยว่าทำไมกลุ่มผู้ประท้วงถึงเผาโรงแรม มีชาวเน็ตบางคนเข้ามาให้คำอธิบาย โดยชี้ว่าอาคารดังกล่าวเป็นภาพสะท้อนการคอร์รัปชั่น และการครอบงำของชนชั้นสูงในความคิดของชาวเนปาลจำนวนมาก คาดว่าผลประโยชน์จากการลงทุนของต่างชาติได้ไหลไปสู่ครอบครัวที่มีความสัมพันธ์ทางการเมืองเพียงไม่กี่ครอบครัว 

ภาพจาก สำนักข่าวไทย 

ภาพจาก สำนักข่าวไทย 

2 นักตบลูกยางไทย ถูกผู้ประท้วงเผาโรงแรม ยันปลอดภัยแล้ว 

 
           ท่ามกลางเหตุประท้วงรุนแรงที่เกิดขึ้น ความปลอดภัยของ 5 นักวอลเลย์บอลสาวไทย ที่ไปเล่นลีกอาชีพในเนปาล คือสิ่งที่แฟนกีฬาชาวไทยรู้สึกเป็นกังวลเช่นกัน โดยทั้ง 5 คน ประกอบด้วย 

ทีม Lalitpur Queens 3 คน
 
           - หนิง วรัญญา ศรีละออง 
           - แคท ดาริน ปิ่นสุวรรณ 
           - เบส ภัทราทิพย์ แสนตระกูล 

ทีม Kathmandu Spikers 2 คน 

           - อุ้ม อภิญญา ปฏิบัติทอง 
           - บีม กาญจนา ศรีใสแก้ว 

           โดยเฉพาะ อุ้ม อภิญญา กับ บีม กาญจนา ที่ต้องหนีเอาตัวรอด หลังจากผู้ประท้วงบุกเผาโรงแรมที่พัก ซึ่งพบว่าในช่วงคืนที่ผ่านมา อุ้ม อภิญญา โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กว่า "สถานการณ์แย่มาก ออกมาได้แต่ตัว ของทุกอย่างอยู่ในห้องหมด ช่วยด้วย อยากกลับบ้าน" 

           ก่อนที่ต่อมา จะมีคลิปอัปเดตจากทั้ง 2 สาวว่า ตอนนี้พวกเธออยู่ที่เมืองโพคารา สถานการณ์สงบนิ่งเรียบร้อย ทหารสามารถเข้าควบคุมสถานการณ์ได้แล้ว พวกเธออยู่ในที่ปลอดภัยแล้ว และก็อยากกลับไทยมาก พร้อมฝากถึงแฟนวอลเลย์บอลว่าไม่ต้องเป็นห่วง พวกเธอปลอดภัยแล้ว 

           ทั้งนี้ นายสมพร ใช้บางยาง นายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า เบื้องต้นยังไม่ได้คุยกับนักกีฬา แต่ได้พูดคุยกับโค้ชที่ดูแลน้อง ๆ ตอนนี้ทั้ง 5 คน ปลอดภัย แต่ยังไม่ได้คุยถึงรายละเอียดมากนัก โดยจะเร่งประสานกับสโมสรและสถานทูตอีกครั้ง


ขอบคุณข้อมูลจาก FinancialExpress.comสำนักข่าวไทย

