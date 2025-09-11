นักตบลูกยางสาวไทย อยากกลับบ้าน หลังถูกเผาโรงแรม ท่ามกลางเหตุประท้วงเนปาล

ผู้ประท้วงเนปาล บุกเผาโรงแรมหรู - 2 นักวอลเลย์บอลสาวไทย ระทึก ถูกผู้ประท้วงเผาโรงแรม ต้องรีบหนี ตอนนี้ปลอดภัยแล้ว ลั่นอยากกลับไทย
PRABIN RANABHAT / AFP
โรงแรมฮิลตัน ในกาฐมาณฑุ ถูกผู้ประท้วงเผา
ความคืบหน้าเหตุประท้วงเนปาล ที่สถานการณ์ยังคงทวีความรุนแรง เมื่อกลุ่มผู้ประท้วงบุกเผาทำลายรัฐสภาและบ้านนักการเมือง ไล่ล่าทำร้ายร่างกายรัฐมนตรี จนนายกรัฐมนตรีเนปาลประกาศออกจากตำแหน่ง เฮลิคอปเตอร์ทหารเร่งพารัฐมนตรีอพยพในยังที่ปลอดภัย
ต่อมา พบว่าโรงแรมหรู 5 ดาว ซึ่งมีความสูงที่สุดในกรุงกาฐมาณฑุ ได้ตกเป็นอีกหนึ่งเป้าหมายของกลุ่มผู้ประท้วงเช่นกัน โดยมีการบุกเผาโรงแรม Hilton จนเหลือเพียงซากอาคาร ในวันที่ 10 กันยายน 2568 ทำให้นักท่องเที่ยวต่างพากันหนีตายออมาจากโรงแรม
ท่ามกลางความสงสัยว่าทำไมกลุ่มผู้ประท้วงถึงเผาโรงแรม มีชาวเน็ตบางคนเข้ามาให้คำอธิบาย โดยชี้ว่าอาคารดังกล่าวเป็นภาพสะท้อนการคอร์รัปชั่น และการครอบงำของชนชั้นสูงในความคิดของชาวเนปาลจำนวนมาก คาดว่าผลประโยชน์จากการลงทุนของต่างชาติได้ไหลไปสู่ครอบครัวที่มีความสัมพันธ์ทางการเมืองเพียงไม่กี่ครอบครัว
ภาพจาก สำนักข่าวไทย
ภาพจาก สำนักข่าวไทย
2 นักตบลูกยางไทย ถูกผู้ประท้วงเผาโรงแรม ยันปลอดภัยแล้ว
ท่ามกลางเหตุประท้วงรุนแรงที่เกิดขึ้น ความปลอดภัยของ 5 นักวอลเลย์บอลสาวไทย ที่ไปเล่นลีกอาชีพในเนปาล คือสิ่งที่แฟนกีฬาชาวไทยรู้สึกเป็นกังวลเช่นกัน โดยทั้ง 5 คน ประกอบด้วย
ทีม Lalitpur Queens 3 คน
- หนิง วรัญญา ศรีละออง
- แคท ดาริน ปิ่นสุวรรณ
- เบส ภัทราทิพย์ แสนตระกูล
ทีม Kathmandu Spikers 2 คน
- อุ้ม อภิญญา ปฏิบัติทอง
- บีม กาญจนา ศรีใสแก้ว
โดยเฉพาะ อุ้ม อภิญญา กับ บีม กาญจนา ที่ต้องหนีเอาตัวรอด หลังจากผู้ประท้วงบุกเผาโรงแรมที่พัก ซึ่งพบว่าในช่วงคืนที่ผ่านมา อุ้ม อภิญญา โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กว่า "สถานการณ์แย่มาก ออกมาได้แต่ตัว ของทุกอย่างอยู่ในห้องหมด ช่วยด้วย อยากกลับบ้าน"
ก่อนที่ต่อมา จะมีคลิปอัปเดตจากทั้ง 2 สาวว่า ตอนนี้พวกเธออยู่ที่เมืองโพคารา สถานการณ์สงบนิ่งเรียบร้อย ทหารสามารถเข้าควบคุมสถานการณ์ได้แล้ว พวกเธออยู่ในที่ปลอดภัยแล้ว และก็อยากกลับไทยมาก พร้อมฝากถึงแฟนวอลเลย์บอลว่าไม่ต้องเป็นห่วง พวกเธอปลอดภัยแล้ว
ทั้งนี้ นายสมพร ใช้บางยาง นายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า เบื้องต้นยังไม่ได้คุยกับนักกีฬา แต่ได้พูดคุยกับโค้ชที่ดูแลน้อง ๆ ตอนนี้ทั้ง 5 คน ปลอดภัย แต่ยังไม่ได้คุยถึงรายละเอียดมากนัก โดยจะเร่งประสานกับสโมสรและสถานทูตอีกครั้ง
ขอบคุณข้อมูลจาก FinancialExpress.com, สำนักข่าวไทย