หนุ่มทำภาพ AI ตามเทรนด์ฮิต ทำคนขำเป็นล้าน เห็นขาเป็นอะไร ใหญ่จนตกใจแรง

 
           หนุ่มนักตกปลาทำภาพ AI ตามเทรนด์ฮิต กลายเป็นไวรัลดัง ทำคนขำเป็นล้าน เห็นขาเป็นอะไร ใหญ่จนตกใจ

AI สร้างเรื่อง เห็นขาเป็นอะไร
ภาพจาก X @tsurinomad

             เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ หรือ AI ก้าวหน้าอย่างรวดเร็วในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา โดยเฉพาะการสร้างสรรค์ผลงานในรูปแบบที่แปลกใหม่ อย่างไรก็ดี แม้ว่า AI จะพัฒนาไปมากแค่ไหน แต่ก็มีการย้ำเตือนอยู่เสมอว่า AI อาจจะผิดพลาดได้ 

             เมื่อไม่นานมานี้ มีเทรนด์ฮิตบนโซเชียลโดยการใช้ AI ทำภาพของตัวเองให้เป็นโมเดลฟิกเกอร์ Art Toy และมีนักตกปลาชาวญี่ปุ่นรายหนึ่ง ได้ทดลองเข้าไปเล่น แต่ผลที่ออกมานั้นทำเอาทั้งขำและเขินอาย จนกลายเป็นไวรัลดัง 

             เว็บไซต์ ETtoday เผยว่า ชายญี่ปุ่นรายนี้ได้โพสต์ผ่านทาง X @tsurinomad เมื่อวันที่ 9 กันยายน ที่ผ่านมา แสดงให้เห็นว่า เขาได้ใช้ภาพของเขาขณะที่กำลังนั่งอยู่บนเรือ โดยทั้งสองมือถือปลา นำไปให้ AI เปลี่ยนเป็นโมเดลฟิกเกอร์ที่สมจริง แต่ปรากฏว่า AI นั้นได้สร้างขาคู่ใหม่ให้เขาขึ้นมา ส่วนขาจริงของเขานั้นถูกมองว่าเป็นอวัยวะส่วนอื่นที่มีขนาดใหญ่เกินจริงราวกับเป็น "เสาค้ำฟ้า" 

             "ผมลองใช้ AI ทำภาพฮิตตัวล่าสุด แต่ผลลัพธ์ที่ได้น่าประหลาดใจอย่างไม่คาดคิด..." ชายรายนี้ กล่าวในโพสต์ 

AI สร้างเรื่อง เห็นขาเป็นอะไร
ภาพจาก X @tsurinomad

            หลังจากนั้นไม่นาน ภาพดังกล่าวก็ได้รับความสนใจและกลายเป็นไวรัลอย่างรวดเร็ว เพียงไม่กี่วันมีผู้เข้าชมมากกว่า 12.6 ล้านครั้ง ต่างพากันหัวเราะไปตาม ๆ กัน โดยเรียกภาพนี้ว่าเป็น "ตุ๊กตา AI อวัยวะเพศชายยักษ์" หลายคนอดไม่ได้ที่จะเข้าไปแสดงความคิดเห็นแซวขำขัน

            "ขำจนแทบจะสำลักอาหาร" 

            "ไม่ได้เห็นภาพตลก ๆ แบบนี้มานานแล้ว" 

            "นี่มันปืนใหญ่นีโออาร์มสตรอง ไซโคลนเจ็ตอาร์มสตรอง ในกินทามะเหรอ ?" 

            "โอ้โห นั่นมันใหญ่มาก ฉันหมายถึงขนาดปลาต่างหาก !"

            "มันแทบจะเป็นสถิติโลกเลย"



ขอบคุณข้อมูลจาก ETtoday

