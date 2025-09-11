หนุ่มทำภาพ AI ตามเทรนด์ฮิต ทำคนขำเป็นล้าน เห็นขาเป็นอะไร ใหญ่จนตกใจแรง

หนุ่มนักตกปลาทำภาพ AI ตามเทรนด์ฮิต กลายเป็นไวรัลดัง ทำคนขำเป็นล้าน เห็นขาเป็นอะไร ใหญ่จนตกใจ
ภาพจาก X @tsurinomad
เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ หรือ AI ก้าวหน้าอย่างรวดเร็วในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา โดยเฉพาะการสร้างสรรค์ผลงานในรูปแบบที่แปลกใหม่ อย่างไรก็ดี แม้ว่า AI จะพัฒนาไปมากแค่ไหน แต่ก็มีการย้ำเตือนอยู่เสมอว่า AI อาจจะผิดพลาดได้
เมื่อไม่นานมานี้ มีเทรนด์ฮิตบนโซเชียลโดยการใช้ AI ทำภาพของตัวเองให้เป็นโมเดลฟิกเกอร์ Art Toy และมีนักตกปลาชาวญี่ปุ่นรายหนึ่ง ได้ทดลองเข้าไปเล่น แต่ผลที่ออกมานั้นทำเอาทั้งขำและเขินอาย จนกลายเป็นไวรัลดัง
เว็บไซต์ ETtoday เผยว่า ชายญี่ปุ่นรายนี้ได้โพสต์ผ่านทาง X @tsurinomad เมื่อวันที่ 9 กันยายน ที่ผ่านมา แสดงให้เห็นว่า เขาได้ใช้ภาพของเขาขณะที่กำลังนั่งอยู่บนเรือ โดยทั้งสองมือถือปลา นำไปให้ AI เปลี่ยนเป็นโมเดลฟิกเกอร์ที่สมจริง แต่ปรากฏว่า AI นั้นได้สร้างขาคู่ใหม่ให้เขาขึ้นมา ส่วนขาจริงของเขานั้นถูกมองว่าเป็นอวัยวะส่วนอื่นที่มีขนาดใหญ่เกินจริงราวกับเป็น "เสาค้ำฟ้า"
"ผมลองใช้ AI ทำภาพฮิตตัวล่าสุด แต่ผลลัพธ์ที่ได้น่าประหลาดใจอย่างไม่คาดคิด..." ชายรายนี้ กล่าวในโพสต์
ภาพจาก X @tsurinomad
"ขำจนแทบจะสำลักอาหาร"
"ไม่ได้เห็นภาพตลก ๆ แบบนี้มานานแล้ว"
"นี่มันปืนใหญ่นีโออาร์มสตรอง ไซโคลนเจ็ตอาร์มสตรอง ในกินทามะเหรอ ?"
"โอ้โห นั่นมันใหญ่มาก ฉันหมายถึงขนาดปลาต่างหาก !"
"มันแทบจะเป็นสถิติโลกเลย"
ขอบคุณข้อมูลจาก ETtoday