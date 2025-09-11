HILIGHT
ข่าว-ความรู้ ข่าว ข่าวบันเทิง ตรวจหวย ผลบอลสด การเงิน การศึกษา
บันเทิง ดูหนัง Music Station ละคร บันเทิงเกาหลี
ไลฟ์ไตล์ ดูดวง ผู้หญิง ผู้ชาย สุขภาพ ท่องเที่ยว สูตรอาหารง่ายๆ
ช้อปปิ้ง รถยนต์ บ้านและการตกแต่ง มือถือ ราคาทอง ราคาน้ำมัน
วาไรตี้ แต่งงาน แม่และเด็ก สัตว์เลี้ยง Infographic
บริการ แอปฯ กระปุก ติดต่อโฆษณา แจ้งปัญหา ร่วมงานกับเรา

ชาวเน็ตมึน คนพิมพ์ข้อความใส่เพจดัง รัว 8 หมื่นคอมเมนต์ เจ้าตัวโพสต์แจง เปิดภาพตัวการ

 
          ชาวเน็ตถึงกับมึน เพจดังโดนถล่มเมนต์กว่า 80,000 ครั้ง สุดท้ายเฉลยแล้ว ตัวการไม่ใช่มนุษย์ พร้อมภาพหลักฐานขณะป่วนโซเชียล

เฉลยแล้ว ใครป่วนเพจดัง
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Kritsakron Klinubon

          วันที่ 10 กันยายน 2568 โลกออนไลน์ต่างพากันมึนหนัก กรณีเพจเฟซบุ๊ก Drama-addict โพสต์สอบถามคนที่เจอปัญหาเงินในบัญชีติดลบหรือถูกอายัด โดยให้เหตุผลว่ามีเส้นเงินจากบัญชีม้า เคยเล่นหวยออนไลน์ที่ไม่ใช่ของรัฐหรือไม่ แต่ปรากฏว่า กลับมีผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่ง เข้ามาถล่มคอมเมนต์แปลก ๆ เป็นเครื่องหมาย "-" ใส่โพสต์นี้จำนวนมาก

          ผู้ที่พบเห็นคอมเมนต์ดังกล่าว ต่างคาดเดาไปต่าง ๆ นานา บ้างมองว่าเพจอาจจะโดนสแปมเพราะโพสต์ถึงเรื่องบัญชีม้า ไม่แน่ใจว่าคนโพสต์เองหรือใช้บอต เพราะคอมเมนต์รัวมาก บ้างก็คิดว่าเจ้าของโพสต์เครื่องมีปัญหา หรืออาจจะเผลอนั่งทับโทรศัพท์หรือเปล่า 

เฉลยแล้ว ใครป่วนเพจดัง



          ต่อมา เจ้าของเฟซบุ๊กดังกล่าว โพสต์ชี้แจงสาเหตุ ระบุว่า "เข้าไปดูโพสต์ในเพจ Drama-addict แล้วแมว (จูเน่) มานอนทับคีย์บอร์ด สแปม - ไปรัว ๆ 80,000 คอมเมนต์ คนด่าผมกันเต็ม จะเข้าไปแก้ตัวก็ไม่ได้โดนแบน"

เฉลยแล้ว ใครป่วนเพจดัง

          จากภาพจะเห็นว่าบนโต๊ะคอมพิวเตอร์ มีแมวขึ้นมานอนทับคีย์บอร์ดจริง ๆ ซึ่งน้ำหนักตัวของน้องแมวไปโดนแป้นพิมพ์ - ซึ่งอยู่ใกล้ปุ่ม enter ที่ใช้กดส่งข้อความ จนทำให้คอมเมนต์เด้งในโพสต์ดังกล่าวแบบรัว ๆ

          ด้านเพจ Drama-addict แชร์โพสต์ดังกล่าว พร้อมระบุว่า ใครถามหาพี่คนนี้ไม่ต้องตกใจนะครับ ว่าเขามาพิมพ์สแปมอะไร แมวพิมพ์ครับ

           ขณะที่คอมเมนต์ในโพสต์ต้นทางเองก็มีความคึกคัก คนเข้ามาส่องคอมเมนต์ - กันเป็นแถว อยากรู้ว่าที่แมวพิมพ์คือคอมเมนต์ไหน อย่างไรก็ตาม ชาวเน็ตบางส่วนเข้ามาตอบ ชี้ว่าเนื่องจากเจ้าของคอมเมนต์ถูกแบน จึงอาจจะมองไม่เห็นแล้วนั่นเอง

เฉลยแล้ว ใครป่วนเพจดัง



เฉลยแล้ว ใครป่วนเพจดัง

เฉลยแล้ว ใครป่วนเพจดัง

เฉลยแล้ว ใครป่วนเพจดัง

เฉลยแล้ว ใครป่วนเพจดัง

เฉลยแล้ว ใครป่วนเพจดัง

เรื่องน่าสนใจอื่นๆ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
ชาวเน็ตมึน คนพิมพ์ข้อความใส่เพจดัง รัว 8 หมื่นคอมเมนต์ เจ้าตัวโพสต์แจง เปิดภาพตัวการ โพสต์เมื่อ 11 กันยายน 2568 เวลา 10:31:47 6,333 อ่าน
TOP
x close
ข่าว: ข่าววันนี้ หวย สภาพอากาศ ข่าวด่วน ข่าว ข่าวบันเทิง คลิปข่าว ตรวจหวย เลขเด็ดงวดนี้ เป๊ก ผลิตโชค
ข่าวฮิต: หุ้นไทย ราคาทองวันนี้ ราคาน้ำมันวันนี้ หุ้นวันนี้ ข่าวต่างประเทศ ข่าวอาชญากรรม ยื่นภาษี ข่าวหุ้น ลดหย่อนภาษี เงินดิจิทัล
ข่าวบันเทิง ดารา: ข่าวบันเทิง ดูหนัง หนังใหม่ ดารา ข่าวสดบันเทิง ละคร เพลงใหม่ เพลง ข่าวดารา บ้านดารา
ผลบอลสด: ผลบอลสด ราคาบอล ดูบอลสด บอลวันนี้ ตารางบอล บอลคืนนี้ บ้านบอล ตารางบอล ข่าวฟุตบอล ผลบอล
เรื่องน่ารู้: ปฏิทินวันหยุด 2568 อดีตหลวงพ่ออลงกต หมิว สิริลภัส ไทย กัมพูชา ไทยพรีเมียร์ลีก วันพระ 2568 ดูดวง 2568 iPhone 17 เปิดตัว วันหยุดเดือนตุลาคม คนละครึ่ง รัฐบาลอนุทิน
เรื่องน่าสนใจ: วันหยุดยาวปี 2568 เป๊ก เศรณี ลูกชาย อนุทิน วันออกพรรษา บิ๊ก อชิรพล มารี เบรินเนอร์ ประวัติอนุทิน ชาญวีรกูล ปฏิทิน 2568 จ๋า ธนนนท์ ภรรยา อนุทิน วันปิยมหาราช เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ
บริการของเรา (Services & Solutions) ดูบริการทั้งหมด คลิกที่นี่
ช่องทางการติดต่อ

Kapook App ดาวน์โหลดได้เลย