ชาวเน็ตมึน คนพิมพ์ข้อความใส่เพจดัง รัว 8 หมื่นคอมเมนต์ เจ้าตัวโพสต์แจง เปิดภาพตัวการ

ชาวเน็ตถึงกับมึน เพจดังโดนถล่มเมนต์กว่า 80,000 ครั้ง สุดท้ายเฉลยแล้ว ตัวการไม่ใช่มนุษย์ พร้อมภาพหลักฐานขณะป่วนโซเชียล
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Kritsakron Klinubon
วันที่ 10 กันยายน 2568 โลกออนไลน์ต่างพากันมึนหนัก กรณีเพจเฟซบุ๊ก Drama-addict โพสต์สอบถามคนที่เจอปัญหาเงินในบัญชีติดลบหรือถูกอายัด โดยให้เหตุผลว่ามีเส้นเงินจากบัญชีม้า เคยเล่นหวยออนไลน์ที่ไม่ใช่ของรัฐหรือไม่ แต่ปรากฏว่า กลับมีผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่ง เข้ามาถล่มคอมเมนต์แปลก ๆ เป็นเครื่องหมาย "-" ใส่โพสต์นี้จำนวนมาก
ผู้ที่พบเห็นคอมเมนต์ดังกล่าว ต่างคาดเดาไปต่าง ๆ นานา บ้างมองว่าเพจอาจจะโดนสแปมเพราะโพสต์ถึงเรื่องบัญชีม้า ไม่แน่ใจว่าคนโพสต์เองหรือใช้บอต เพราะคอมเมนต์รัวมาก บ้างก็คิดว่าเจ้าของโพสต์เครื่องมีปัญหา หรืออาจจะเผลอนั่งทับโทรศัพท์หรือเปล่า
จากภาพจะเห็นว่าบนโต๊ะคอมพิวเตอร์ มีแมวขึ้นมานอนทับคีย์บอร์ดจริง ๆ ซึ่งน้ำหนักตัวของน้องแมวไปโดนแป้นพิมพ์ - ซึ่งอยู่ใกล้ปุ่ม enter ที่ใช้กดส่งข้อความ จนทำให้คอมเมนต์เด้งในโพสต์ดังกล่าวแบบรัว ๆ
ด้านเพจ Drama-addict แชร์โพสต์ดังกล่าว พร้อมระบุว่า ใครถามหาพี่คนนี้ไม่ต้องตกใจนะครับ ว่าเขามาพิมพ์สแปมอะไร แมวพิมพ์ครับ
ขณะที่คอมเมนต์ในโพสต์ต้นทางเองก็มีความคึกคัก คนเข้ามาส่องคอมเมนต์ - กันเป็นแถว อยากรู้ว่าที่แมวพิมพ์คือคอมเมนต์ไหน อย่างไรก็ตาม ชาวเน็ตบางส่วนเข้ามาตอบ ชี้ว่าเนื่องจากเจ้าของคอมเมนต์ถูกแบน จึงอาจจะมองไม่เห็นแล้วนั่นเอง