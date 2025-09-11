หอบทองข้ามทวีป เต็มโต๊ะจนอึ้ง สงสัยใช่ทองไหม หวังได้เป็นล้าน เฉลยมูลค่าจริงกี่บาท

HILIGHT
          หอบทองมาจากแดนไกล เต็มโต๊ะเหลืองอร่าม ทองคำที่สงสัย อยากได้สัก 1 ล้าน ร้านทองเฉลยมูลค่าจริงกี่บาท ชาวเน็ตเอ็นดูหนักมาก 


 เฟซบุ๊ก ร้านทำทองนะโมบ้านช่างทอง เพชร ทอง & จิวเวอรี่ 

           วันที่ 11 กันยายน 2568 มีรายงานว่า บนเฟซบุ๊ก ร้านทำทองนะโมบ้านช่างทอง เพชร ทอง & จิวเวอรี่   ได้เผยแพร่คลิปการขายทองของลูกค้าหญิงรายหนึ่ง พร้อมระบุข้อความ "มาไกลจากประเทศเดนมาร์ก กับทองคำที่เธอสงสัย หนึ่งล้านบาทที่เธออยากได้สนุกแค่ไหนมาดูกัน

           โดยพบว่าลูกค้าหญิงรายนี้เป็นคนไทยที่อาศัยอยู่ในประเทศเดนมาร์ก ทำอาชีพเป็นอินฟลูเอนเซอร์ และเปิดร้านนวด มักจะออกไปเก็บเห็ดและตกปลาเป็นงานอดิเรก ในวันนี้เธอหอบทองเดินทางไกลจากประเทศเดนมาร์ก มาให้ทางร้านตรวจสอบ ซึ่งเมื่อหยิบขึ้นมาก็ทำให้ช่างนะโมถึงกับตกใจ เพราะพบว่าหอบมาเป็นถุงใหญ่ ภายในเป็นบรรดาของที่เธอสงสัยว่าใช่ทองหรือไม่ 

           ของที่นำมามีมากมาย ตั้งแต่สร้อย เหรียญ หัวเข็มขัด ของประดับ มีแม้แต่กระทะและถาด กองอยู่เต็มโต๊ะ หลายชิ้นถูกหุ้มกันกระแทกไว้เป็นอย่างดี ซึ่งทางลูกค้าก็ยืนยันว่าวันนี้มาแบบสนุกสนาน ไม่ซีเรียส ถ้าไม่ใช่ทองก็ไม่เป็นไร จะนำไปโชว์ไว้ที่บ้าน ไม่ก็ยกให้แม่ใช้ตำหมาก 
 
           และเมื่อถามถึงความคาดหวัง คิดว่าจะได้เงินกลับไปเท่าไหร่ ทางลูกค้าก็ตอบว่า "ในความรู้สึก สมมติถ้าเป็นทองจริง ๆ ก็อยากได้สักล้าน" อย่างไรก็ตาม เธอย้ำว่าไม่ซีเรียส ไม่กี่หมื่นก็ไม่เป็นไร ไม่ถึงหมื่นก็ได้ เพราะมาแบบสนุก ๆ 

          ทั้งนี้ ช่างได้มีการตรวจสอบเบื้องต้น พร้อมคัดแยกสิ่งของที่ไม่ใช่ทองออก เพื่อจะนำส่วนที่เหลืออยู่ไปเอกซเรย์ ซึ่งก็เหลืออยู่ไม่มากนักเมื่อเทียบกับจำนวนของทั้งหมดที่เธอนำมา โดยช่างถึงกับเอ่ยปากว่าหากของทั้งหมดที่เธอนำมาเป็นทอง คงไม่ใช่แค่ล้านเดียว แต่มีแตะ 30 ล้าน 
   
          ระหว่างการหลอมทอง ทางลูกค้าบอกว่าก็เจอทองอยู่บ้าง ดีใจมาก แม้จะเหลือน้อยมากแต่ก็ดีใจ เพราะเป้าหมายในครั้งนี้ไม่ได้หวังอะไรมากมาย แค่มาสนุกสนาน และอยากรู้ว่าของเหลือง ๆ ที่เห็นนั้นใช่ทองไหม หากไม่ใช่จะได้ไม่ต้องกลับไปใฝ่หามาเพิ่มอีก 
 
          เมื่อเห็นทองที่หลอมได้ ก็ทำให้ทางลูกค้าถึงกับหัวเราะ ยอมรับว่าไม่รู้จะถึงหมื่นบาทหรือไม่ 
 
          สุดท้าย พบว่าทองคำที่เหลืออยู่แม้จะมีจำนวนไม่มาก แต่ก็ได้ราคาไม่เบา โดยทางร้านให้ราคาอยู่ที่ 63,479.2 บาท 

          ทั้งนี้ แม้อาจจะไม่ได้เงินล้านตามที่คิดไว้ตอนแรก แต่ก็ได้เงินกลับไปไม่น้อย ขณะที่ชาวเน็ตต่างเข้ามาแสดงความเอ็นดูในความเฮฮา ช่างหัวเราะของลูกค้าหญิงรายนี้ แถมยังพบว่าเธอไม่ได้นำทองมาให้ทางร้านตรวจสอบอย่างเดียวเท่านั้น แต่ยังมีของฝากมาให้ช่างด้วย 
