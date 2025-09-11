HILIGHT
ชายอังกฤษ รีวิวใช้ชีวิตที่ไทย อยู่คอนโด ค่าเช่าเท่าไหร่ เดือนนึงค่าใช้จ่ายกี่บาท

 
           ชายอังกฤษ รีวิวใช้ชีวิตในเมืองไทย อยู่คอนโดที่นนทบุรี เสียค่าเช่าเท่าไหร่ ค่าใช้จ่ายต่อเดือนกี่บาท หลังชาวเน็ตร่ำลือ ที่ไทยถูกมาก 
ชายอังกฤษ รีวิวชีวิตอยู่คอนโดนนทบุรี

           ประเทศไทยไม่ใช่แค่สวรรค์สำหรับการท่องเที่ยว แต่ยังเป็นสถานที่ซึ่งชาวต่างชาติหลายคนอยากมาพักอาศัย ขณะที่ล่าสุด (9 กันยายน 2568) เว็บไซต์ Ladbible ได้มีรายงานเรื่องของ ไซมอน ชายอังกฤษคนหนึ่งที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย ซึ่งจะมารีวิวอย่างละเอียดว่าการใช้ชีวิตในเมืองไทยของเขา มีค่าใช้จ่ายอะไรบ้าง 

           "ทุกคนบนโลกออนไลน์บอกว่าของในประเทศไทยราคาถูก แต่จริง ๆ แล้วในปี 2568 มันจะถูกสักแค่ไหนเชียว ?" ไซมอน กล่าว

           สำหรับ ไซมอน เป็นอดีตพยาบาลจิตเวชจากลอนดอน ปัจจุบันใช้ชีวิตอยู่ใน จ.นนทบุรี เขาเดินทางมาเริ่มต้นชีวิตใหม่ที่นี่หลังเกษียณ โดยอาศัย retirement visa ซึ่งค่าใช้จ่ายก้อนใหญ่สุดของไซมอนในเมืองไทยน่าจะเป็นค่าเช่าห้อง ที่ตกเดือนละ 8,000 บาท 

           ด้วยค่าเช่าเท่านี้ คิดเป็นเงินประมาณ 170 ปอนด์ ซึ่งอาจจะยังไม่พอเช่าตู้เก็บไม้กวาดในลอนดอนด้วยซ้ำ แต่ที่ประเทศไทย เงินจำนวนนี้สามารถเช่าคอนโด 1 ห้องนอน นอกกรุงเทพฯ ได้ ซึ่ง ไซมอน ชี้ว่ามันเป็นสถานที่เงียบสงบ สะอาด และชิลมาก 

ชายอังกฤษ รีวิวชีวิตอยู่คอนโดนนทบุรี

           คอนโดของเขายังมาพร้อมกับสิ่งอำนวยความสะดวกอื่น ๆ ทั้งฟิตเนส สระว่ายน้ำ และซาวน่า ซึ่งสามารถเข้าใช้ได้ฟรี ๆ โดยไม่ต้องเสียค่าสมาชิกรายเดือน 

           ในส่วนค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เกี่ยวกับที่พัก เขาเสียเงินค่า Wi-Fi เพียง 1,000 บาท ซึ่งเร็วมาก ๆ ค่าไฟ 1,200 บาท และค่าน้ำแค่เดือนะ 60 บาท แถมเขายังไม่ต้องทำอาหารเองด้วยซ้ำ เพราะสามารถออกไปอาหารท้องถิ่นกินได้ทั้ง 3 มื้อ ในราคารวมกันประมาณ 150 บาท ซึ่งหากเป็นที่ลอนดอนน่าจะจ่ายได้แค่น้ำเปล่า หรือพอจ่ายแค่ค่าธรรมเนียมในการใช้ช้อนส้อม สำหรับร้านอาหารในยุโรปบางแห่ง 

           ไซมอน ยังชมว่า อาหารที่ไทยทั้งสดใหม่ อร่อย และดีมาก ซึ่งบางครั้งเขาก็คิดถึงอาหารตะวันตกเช่นกัน เช่น พิซซ่า สเต๊ก ซึ่งก็ต้องใช้งบเพิ่มอีกเล็กน้อย แต่เขาก็กินสลับ ๆ กับอาหารไทย เพื่อรักษาสมดุลของค่าใช้จ่าย

ชายอังกฤษ รีวิวชีวิตอยู่คอนโดนนทบุรี


           นอกจากนี้ยังมีค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เช่น ค่ากาแฟซอยข้าง ๆ 25 บาท ค่าตัดผมทุก ๆ 2 สัปดาห์ ประมาณ 100 - 150 บาท หรือแม้แต่ค่าเบียร์ 3 ขวดตอนไปแฮงก์เอาต์ 260 บาท ส่วนค่านวดก็ตกอยู่ชั่วโมงละ 100-150 บาท ส่วนค่าใช้จ่ายจิปาถะ เช่น ค่าโทรศัพท์มือถือ ค่าเที่ยว และอื่น ๆ เขาใช้ประมาณเดือนละ 3,000 บาท  

           นอกจากนี้ก็มีในส่วนค่าต่อวีซ่า ค่าจ้างบริษัทจัดการเรื่องวีซ่า ค่าประกันสุขภาพ ทั้งนี้ ไซมอน สรุปว่า "โดยรวมแล้ว ผมใช้ชีวิตได้ค่อนข้างดีเลย และมีค่าใช้จ่ายประมาณ 35,000 - 45,000 บาทต่อเดือน ซึ่งเมื่อเทียบกับที่สหราชอาณาจักรแล้ว ถือว่าถูกมาก"

           อย่างไรก็ตาม ไซมอน ย้ำว่านี่ไม่ใช่สวรรค์ในการใช้เงินอย่างที่หลายคนคิด มันก็ขึ้นอยู่กับไลฟ์สไตล์และตัวเลือกในการใช้ชีวิตด้วย ซึ่งหากจะมาเที่ยวก็ควรเผื่องบประมาณไว้เพื่อให้สนุกได้เต็มที่ 
 

ขอบคุณข้อมูลจาก Ladbible





