ผลชันสูตร จนท. ถูกสิงโตขย้ำ ชี้แผล 3 จุดตาย - อวัยวะยังอยู่ครบ - ภรรยาเปิดใจเศร้า

ผลตรวจร่าง จนท. ถูกสิงโตขย้ำ ยันอวัยวะอยู่ครบ คาดไม่ได้จะกิน ภรรยาใจสลายไม่กล้าดูศพสามี - เผย 3 แผลสาหัสเป็นจุดตาย
จากเหตุสะเทือนขวัญสิงโต 5 ตัวรุมทำร้ายเจ้าหน้าที่ภายในสวนสัตว์ชื่อดัง เป็นผลให้ นายเจียน รังครัสมี อายุ 58 ปี ซึ่งดูแลสัตว์มากว่า 30 ปี เสียชีวิต ซึ่งหลายฝ่ายกำลังเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงนั้น
ล่าสุด (11 กันยายน 2568) รายการเรื่องเล่าเช้านี้ ทางช่อง 3 รายงานข้อมูลจากแพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉิน ระบุว่า หลังจากนายเจียนถูกนำตัวส่งถึงโรงพยาบาลในเวลา 12.10 น. แพทย์ทำการกู้ชีพทันที เพราะขณะนั้นไม่มีชีพจรแล้ว และเสียเลือดมาก โดยได้รับข้อมูลว่ามีการปั๊มหัวใจมาก่อน
อย่างไรก็ตามการกู้ชีพของแพทย์ไม่เป็นผล ซึ่งโดยปกติการกู้ชีพกรณีบาดแผลสาหัสต้องอยู่ในเวลาไม่เกิน 10 นาที แต่เคสนี้กว่าผู้บาดเจ็บจะถูกนำตัวส่งถึงโรงพยาบาล ก็เป็นเวลาค่อนข้างนานแล้ว ราว 30 นาที แพทย์จึงลงความเห็นว่าเขาน่าจะเสียชีวิตก่อน ตั้งแต่ตอนนำส่งแล้ว และบนร่างของนายเจียนมีบาดแผลสาหัสหลายตำแหน่ง ซึ่งบาดแผลเหล่านั้นล้วนทำให้เสียชีวิตได้
ด้านพนักงานสอบสวน สน.คันนายาว พร้อมตำรวจพิสูจน์หลักฐาน ได้เข้ามาที่โรงพยาบาลอินทรารัตน์ เพื่อตรวจพิสูจน์ร่างของผู้เสียชีวิต โดยให้ภรรยาของนายเจียนมาสังเกตการณ์ด้วย พบว่าตอนแรกภรรยายังไม่กล้าเข้าไปเพราะยังทำใจไม่ได้ ไม่อยากเห็นร่างของสามี แต่ครอบครัวบอกให้เธอไปบอกลาครั้งสุดท้าย เธอจึงเข้าไปดูร่างสามีทั้งน้ำตา
รายงานข่าวแจ้งว่า จากการตรวจพิสูจน์บริเวณที่เกิดเหตุ พบว่าในที่เกิดเหตุไม่มีเศษชิ้นเนื้อตก หรือกระจัดกระจายในพื้นที่ มีเพียงคราบเลือดลักษณะแห้งเท่านั้น อวัยวะยังอยู่ครบ มีเพียงแผลถูกกัดและถูกกรงเล็บข่วนเป็นแผลลึก
เจ้าหน้าที่ตั้งข้อสังเกตว่า สิงโตอาจไม่ได้ตั้งใจจะขย้ำเพื่อกินร่างของผู้เสียชีวิต แต่ต้องการจะเข้ามาเล่นด้วยเท่านั้น เนื่องจากพฤติกรรมของสิงโตกลุ่มนี้ เป็นสิงโตหนุ่มที่อายุยังน้อย มีลักษณะนิสัยขี้เล่น
ขณะที่ภรรยาของนายเจียน เผยว่า ที่ผ่านมาสามีทำงานอยู่ที่นี่มาตั้งแต่หนุ่ม ตอนนี้ใกล้เกษียณแล้ว ไม่กี่วันยังพูดคุยกันอยู่เลยว่าเมื่อได้เงินเกษียณแล้วก็จะนำไปซื้อที่ดินเล็ก ๆ ที่ต่างจังหวัด ใช้ชีวิตบั้นปลายด้วยกันที่นั่น ตอนเช้าก่อนเกิดเหตุก็ยังคุยกันดี ๆ อยู่เลย ยังไปตลาดและซื้อกับข้าวมาขายกัน ก่อนที่เขาจะไปทำงาน ยืนยันว่าสามีไม่ได้ดื่มเหล้าเมื่อคืนก่อนเกิดเหตุ ไม่มีภาวะความกังวลหรือความเครียด ที่ผ่านมาตนก็บอกให้เขาระวังอยู่ตลอดเพราะทำงานกับสัตว์
ทั้งนี้ นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เปิดเผยว่า ได้สั่งพักการให้บริการซาฟารีโซนสัตว์ดุร้ายชั่วคราว และให้ทางสวนสัตว์จัดทำมาตรการด้านความปลอดภัยใหม่ทั้งหมด เพื่อยกระดับมาตรฐานสูงสุด จากนี้จะตรวจสอบการครอบครองสิงโต 32 ตัวของสวนสัตว์ ว่าถูกต้องตาม พ.ร.บ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2562 หรือไม่ โดยกำหนดให้ส่งแผนมาตรการความปลอดภัยมาภายใน 2 วัน อีกทั้งยังเตรียมเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบสวนสัตว์เปิดอีก 5 แห่งทั่วประเทศ จากเดิมที่ตรวจทุก 1-3 เดือน
ในส่วนของสิงโต 5 ตัวที่ก่อเหตุทำร้ายเจ้าหน้าที่ จะถูกกักเพื่อปรับพฤติกรรมและห้ามออกมาในพื้นที่เปิด เพราะถือว่ามีประวัติทำร้ายมนุษย์แล้ว ซึ่งหากปล่อยไว้ อาจเป็นอันตรายต่อนักท่องเที่ยว พร้อมย้ำห้ามสวนสัตว์เปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าไปถ่ายรูปใกล้ชิดกับเสือ สิงโต หรือช้าง เพราะไม่สามารถควบคุมอารมณ์และสัญชาตญาณของสัตว์ได้ โดยเหตุการณ์ในครั้งนี้ ถือเป็นความบกพร่องด้านมาตรการความปลอดภัย สวนสัตว์ต้องจัดทำแผนซ้อมใหม่ทั้งหมด และจะยังไม่อนุญาตให้เปิดโซนสัตว์ดุร้ายจนกว่าจะผ่านการประเมิน
ขณะที่ เที่ยงวันทันเหตุการณ์ รายงานว่า ผลการชันสูตรจากนิติเวช พบว่าบาดแผลที่บ่งชี้ทำให้เสียชีวิตหลัก ๆ มี 3 บาดแผลใหญ่ คือ กระดูกต้นคอหัก ทำให้ไม่สามารถที่จะลุกขึ้นมาได้ ต้องนอนนิ่ง ๆ บาดแผลฉีกขาดบริเวณต้นขา ทำให้เส้นเลือดแดงและเส้นเลือดดำฉีกขาด ทำให้เลือดไหลออกมาจากบาดแผลไม่หยุด และหลอดลมขาด ทำให้ไม่สามารถเปล่งเสียงร้องขอความช่วยเหลือได้
ขอบคุณข้อมูลจาก เรื่องเล่าเช้านี้, โหนกระแส, เที่ยงวันทันเหตุการณ์