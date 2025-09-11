เพจดังแฉ ผู้วิเศษมีญาณหยั่งรู้ อมทองบริจาคลูกศิษย์เพียบ เจ้าของโรงงานยังโดนหลอก

อดีตลูกศิษย์แฉ อ. คนดัง ผู้วิเศษมีญาณหยั่งรู้ ปมบริจาคทองหล่อเจดีย์ แต่ในพิธีทองกลับหายไปไร้ร่องรอยทอง
ภาพจาก เฟซบุ๊ก บิ๊กเกรียน
จากกรณี อ. คนดัง ถูกโยงเข้ากับปมเงินบริจาคและการนำโบราณวัตถุไปประกอบพิธีส่วนตัว ทั้งยังมีเสียงสะท้อนจากอดีตลูกศิษย์และผู้เคยศรัทธา ที่ตั้งคำถามถึงความโปร่งใสเรื่องเงินทำบุญที่ควรจะเข้าวัด กลับถูกโอนตรงเข้าบัญชีอาจารย์ สร้างความคาใจว่า วัดเชียงพญา ได้รับเงินครบถ้วนจริงหรือไม่นั้น
วันที่ 11 กันยายน 2568 เพจเฟซบุ๊ก บิ๊กเกรียน เผยเรื่องราวจากผู้เสียหายรายหนึ่ง ออกมาแฉพฤติกรรมของ ผู้วิเศษมีญาณหยั่งรู้ หลังเคยศรัทธาทำพิธีเททองหล่อเจดีย์ร่วมบุญ วัดเชียงพญา จ.เชียงราย แต่ทองคำที่ถวายกลับไร้ร่องรอย แถมยังถูกบ่ายเบี่ยงเมื่อทวงถาม จำตัดสินใจนำเรื่องมาตีแผ่และร้องเรียนกับกองปราบปราบ
เธอและคณะบุญหลายราย ถอดสร้อยคอทองคำ ร่วมหล่อทองวางศิลาฤกษ์ แต่ดูจนเสร็จพิธี ไม่มีทองสักเส้น พยายามทวงถาม แต่ถูกบ่ายเบี่ยง จึงถอยห่างออกมา
ภาพจาก เฟซบุ๊ก บิ๊กเกรียน