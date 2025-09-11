บิ๊กเต่า เปิดคำใบ้ ตลก 3 พยางค์ เอี่ยวเงินวัดพระบาทน้ำพุ ชี้โผล่มาวันที่อดีตพระอลงกตถูกจับ ส่อพิรุธ ไม่ยอมมารายงานตัว
วันที่ 11 กันยายน 2568 NBTCONNEXT รายงานว่า พล.ต.ต. จรูญเกียรติ ปานแก้ว รองผู้บัญชาการกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง เผยความคืบหน้าเกี่ยวกับคดีของ อดีตพระอลงกต อดีตเจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพุ โดยพบว่าหนึ่งในบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเงินวัดพระบาทน้ำพุนั้น คือ ตลก ชื่อ 3 พยางค์
ทั้งนี้ ในคดีที่เกี่ยวข้องยังมีตลกอีก 1 คนที่เป็นเป้าหมาย และยังไม่ได้เข้ามาแสดงตัว รวมถึงไม่ได้มาให้การ ดังนั้นทางพนักงานสอบสวนจะเรียดมาเอง เนื่องจากพบพิรุธจำนวนมากว่า ทำอะไรที่ไม่เป็นไปตามกฎหมาย หรือไม่เป็นไปตามวิธีการในการเข้าไปช่วยเหลืออดีตพระอลงกตในการขนย้ายสิ่งของ ซึ่งเป็นเอกสารสำคัญ
แตกต่างจากดาราท่านอื่นที่เป็นการรับจ้างงาน ตลดรายนี้น่าจะเป็นคนที่สนิทเป็นการส่วนตัว โดยเป็นคนที่เคยถูกดำเนินคดี แต่จะอยู่เบื้องหลังเรื่องนี้หรือไม่นั้น พล.ต.ต. จรูญเกียรติ ให้ข้อมูลเพียงว่า ตลกรายนี้เป็นคนลึกลับซับซ้อน เคยเห็นโผล่มาวันที่อดีตพระอลงกตถูกจับ
