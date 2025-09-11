เผยอาวุธลับในครัว ช่วยเลิกบุหรี่ได้ ของธรรมดาที่คนคิดไม่ถึง ไม่ต้องเคี้ยวหมากฝรั่ง

ผู้เชี่ยวชาญเผย ของ 1 สิ่งในครัว ช่วยให้คนเลิกบุหรี่ได้ ไม่ต้องพึ่งการเคี้ยวหมากฝรั่ง ชี้เป็นอาวุธลับที่คาดไม่ถึง ง่ายแถมยังประหยัด
หลายคนพยายามหาวิธีเลิกบุหรี่สารพัด ซึ่งแต่ละวิธีก็ได้ผลลัพธ์ที่แตกต่างกันออกไปในแต่ละคน แต่มีวิธีแปลก ๆ วิธีหนึ่งที่มีประสิทธิภาพช่วยให้เลิกบุหรี่ได้อย่างน่าประหลาดใจ โดยอาศัยเพียง 1 สิ่งธรรมดาในห้องครัวที่มีอยู่แทบทุกบ้าน
เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2568 เว็บไซต์ Soha เผยว่า มาร์ก เอฟฟรอน (Marc Effron) ผู้เชี่ยวชาญและผู้ให้คำปรึกษาด้านการบำบัดฟื้นฟูของ Legacy Healing Center ศูนย์บำบัดยาเสพติดและแอลกอฮอล์ ในสหรัฐอเมริกา เปิดเผยว่า เมื่อร่างกายของคุณเกิดความต้องการนิโคติน ซอสพริกขวดเล็กในห้องครัวสามารถเป็น "อาวุธลับ" ที่คาดไม่ถึงที่ช่วยต่อสู้ได้
"เมื่อคุณรู้สึกอยากอะไรแบบเดิม ๆ คุณแค่ต้องการอะไรบางอย่างที่ส่งความรู้สึกเดียวกันไปที่สมองโดยไม่เป็นอันตราย การหยดซอสเผ็ดลงบนลิ้นอาจฟังดูแปลก แต่ในทางวิทยาศาสตร์ได้พิสูจน์แล้ว" มาร์ก กล่าว
โดยมาร์ก อธิบายว่า ส่วนผสมลับก็คือ แคปไซซิน (Capsaicin) ซึ่งเป็นสารประกอบในพริกที่ทำให้มีรสชาติเผ็ดร้อน เมื่อแคปไซซินสัมผัสกับลิ้น จะไปกระตุ้นเซลล์ประสาทตัวรับความรู้สึกเจ็บปวดในปาก ทำให้ร่างกายเกิดความไม่สบายตัว และสมองหลั่งสารเอนดอร์ฟินและโดปามีน ซึ่งเพียงพอที่จะระงับความอยากได้
"เป็นวิธีที่สั้น กระชับ และรบกวนสมาธิได้ทันที แค่รู้สึกเผ็ดขึ้นมาเล็กน้อย ก็เพียงพอที่จะทำให้คุณหยุดไฟจุดบุหรี่ได้แล้ว ความฟุ้งซ่านที่เกิดขึ้นอย่างกะทันหัน รวมกับโดพามีนที่หลั่งออกมา จะช่วยให้คุณหยุดความอยากได้" มาร์ก กล่าว
นอกจากนี้ การใช้ซอสพริกยังดีกว่าวิธีเลิกบุหรี่ด้วยการกินลูกอมหรือขนม เพราะซอสพริกมีแคลอรี่ต่ำมาก ดังนั้นจึงไม่ต้องกังวลเรื่องน้ำหนักขึ้น อีกทั้งซอสพริกขวดเล็กยังมีราคาถูกกว่าแผ่นแปะนิโคติน และไม่ต้องเคี้ยวหมากฝรั่งให้เมื่อยปากอีกต่อไป
อย่างไรก็ตาม ควรใช้ซอสพริกในปริมาณที่พอดี แค่หยดลงบนลิ้นแค่ไม่กี่หยดก็เพียงพอแล้ว โดยมาร์ก เสนอเทคนิคให้แบ่งซอสพริกใส่ขวดจิ๋วสำหรับพกพาเอาไว้ในกระเป๋า เมื่อรู้สึกอยากสูบบุหรี่ ก็แค่หยดซอสลงบนลิ้น คุณก็จะสามารถกลับมาควบคุมตัวเองได้อีกครั้ง
วิธีการใช้ซอสพริกเช่นนี้ ทั้งง่าย และไม่ต้องเสียเงินมาก อีกทั้งยังสามารถนำไปใช้ช่วยลดความอยากอื่น ๆ ได้เช่นกัน รวมไปถึงแอลกอฮอล์ และอาหารขยะทั้งหลาย