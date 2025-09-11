สะเทือนขวัญ ตาวัย 80 ถูกจระเข้ขย้ำ ขณะอาบน้ำ ช็อกพบอีกทีเหลือแค่ศีรษะ

เหตุช็อก พบส่วนศีรษะของคุณตาวัย 80 ปี หลังเผชิญชะตากรรมเศร้า ถูกจระเข้ซุ่มทำร้าย ขณะที่กำลังอาบน้ำในแม่น้ำ
วันที่ 11 กันยายน 2568 เว็บไซต์ The Star รายงานว่า เกิดเหตุโศกนาฏกรรมสะเทือนขวัญ เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นเขตลาวาส ในรัฐซาราวัก ประเทศมาเลเซีย พบศีรษะของชายสูงวัยอายุ 80 ปี รายหนึ่ง ซึ่งคาดว่าตกเป็นเหยื่อถูกจระเข้ซุ่มโจมตีและทำร้ายจนถึงแก่ชีวิตขณะที่กำลังอาบน้ำในแม่น้ำ โดยส่วนอื่น ๆ ของร่างกายยังไม่พบในขณะนี้
ตามรายงานเผยว่า เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อช่วงเย็นเวลาประมาณ 17.30 น. ของวันที่ 9 กันยายน ที่ผ่านมา ชายชราชื่อว่า Tuah Lamat ได้ลงไปอาบน้ำในแม่น้ำใกล้บริเวณสะพานเล็กใกล้บ้าน ก่อนที่จะหายตัวไป โดยครอบครัวเชื่อว่าเขาถูกจระเข้ทำร้าย จึงได้แจ้งเจ้าหน้าที่ในชุมชนและอาสาสมัครชาวบ้านช่วยกันออกตามหา
โฆษกศูนย์ปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัยรัฐซาราวัก เผยว่า ศีรษะของเหยื่อถูกพบอยู่ห่างออกไปประมาณ 500 เมตร จากจุดที่มีผู้พบเห็นเขาครั้งสุดท้าย ต่อมาในเวลา 00.45 น. ญาติได้เดินทางมาตรวจสอบและยืนยันว่า ศีรษะดังกล่าวเป็นของผู้เสียชีวิต จากนั้นจึงได้ส่งมอบให้เจ้าหน้าที่ตำรวจไปดำเนินการในเบื้องต้น ขณะที่การค้นหาร่างกายส่วนที่เหลือของเหยื่อยังคงดำเนินต่อไปจนถึงเช้าวันนี้
ขอบคุณข้อมูลจาก The Star, Bernama