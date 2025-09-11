HILIGHT
ข่าว-ความรู้ ข่าว ข่าวบันเทิง ตรวจหวย ผลบอลสด การเงิน การศึกษา
บันเทิง ดูหนัง Music Station ละคร บันเทิงเกาหลี
ไลฟ์ไตล์ ดูดวง ผู้หญิง ผู้ชาย สุขภาพ ท่องเที่ยว สูตรอาหารง่ายๆ
ช้อปปิ้ง รถยนต์ บ้านและการตกแต่ง มือถือ ราคาทอง ราคาน้ำมัน
วาไรตี้ แต่งงาน แม่และเด็ก สัตว์เลี้ยง Infographic
บริการ แอปฯ กระปุก ติดต่อโฆษณา แจ้งปัญหา ร่วมงานกับเรา

สะเทือนขวัญ ตาวัย 80 ถูกจระเข้ขย้ำ ขณะอาบน้ำ ช็อกพบอีกทีเหลือแค่ศีรษะ

 
            เหตุช็อก พบส่วนศีรษะของคุณตาวัย 80 ปี หลังเผชิญชะตากรรมเศร้า ถูกจระเข้ซุ่มทำร้าย ขณะที่กำลังอาบน้ำในแม่น้ำ
 

จระเข้

            วันที่ 11 กันยายน 2568 เว็บไซต์ The Star รายงานว่า เกิดเหตุโศกนาฏกรรมสะเทือนขวัญ เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นเขตลาวาส ในรัฐซาราวัก ประเทศมาเลเซีย พบศีรษะของชายสูงวัยอายุ 80 ปี รายหนึ่ง ซึ่งคาดว่าตกเป็นเหยื่อถูกจระเข้ซุ่มโจมตีและทำร้ายจนถึงแก่ชีวิตขณะที่กำลังอาบน้ำในแม่น้ำ โดยส่วนอื่น ๆ ของร่างกายยังไม่พบในขณะนี้ 

            ตามรายงานเผยว่า เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อช่วงเย็นเวลาประมาณ 17.30 น. ของวันที่ 9 กันยายน ที่ผ่านมา ชายชราชื่อว่า Tuah Lamat ได้ลงไปอาบน้ำในแม่น้ำใกล้บริเวณสะพานเล็กใกล้บ้าน ก่อนที่จะหายตัวไป โดยครอบครัวเชื่อว่าเขาถูกจระเข้ทำร้าย จึงได้แจ้งเจ้าหน้าที่ในชุมชนและอาสาสมัครชาวบ้านช่วยกันออกตามหา 

            โดยในตอนแรกทางกลุ่มชาวบ้านได้ใช้เรือช่วยกันออกค้นหาตามริมแม่น้ำ แต่หลังจากใช้ความพยายามอยู่นานก็ไม่ประสบความสำเร็จ พวกเขาหาผู้สูญหายไม่พบ จึงติดต่อไปยังหน่วยดับเพลิงและกู้ภัยเพื่อขอความช่วยเหลือ จนกระทั่งเมื่อเวลา 23.20 น. ของวันที่ 10 กันยายน ทางเจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งจากชาวบ้านว่า พบส่วนศีรษะของเหยื่อ 

            โฆษกศูนย์ปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัยรัฐซาราวัก เผยว่า ศีรษะของเหยื่อถูกพบอยู่ห่างออกไปประมาณ 500 เมตร จากจุดที่มีผู้พบเห็นเขาครั้งสุดท้าย ต่อมาในเวลา 00.45 น. ญาติได้เดินทางมาตรวจสอบและยืนยันว่า ศีรษะดังกล่าวเป็นของผู้เสียชีวิต จากนั้นจึงได้ส่งมอบให้เจ้าหน้าที่ตำรวจไปดำเนินการในเบื้องต้น ขณะที่การค้นหาร่างกายส่วนที่เหลือของเหยื่อยังคงดำเนินต่อไปจนถึงเช้าวันนี้  



ขอบคุณข้อมูลจาก The Star, Bernama
 


เรื่องน่าสนใจอื่นๆ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
สะเทือนขวัญ ตาวัย 80 ถูกจระเข้ขย้ำ ขณะอาบน้ำ ช็อกพบอีกทีเหลือแค่ศีรษะ อัปเดตล่าสุด 11 กันยายน 2568 เวลา 17:32:22 2,264 อ่าน
TOP
x close
ข่าว: ข่าววันนี้ หวย สภาพอากาศ ข่าวด่วน ข่าว ข่าวบันเทิง คลิปข่าว ตรวจหวย เลขเด็ดงวดนี้ เป๊ก ผลิตโชค
ข่าวฮิต: หุ้นไทย ราคาทองวันนี้ ราคาน้ำมันวันนี้ หุ้นวันนี้ ข่าวต่างประเทศ ข่าวอาชญากรรม ยื่นภาษี ข่าวหุ้น ลดหย่อนภาษี เงินดิจิทัล
ข่าวบันเทิง ดารา: ข่าวบันเทิง ดูหนัง หนังใหม่ ดารา ข่าวสดบันเทิง ละคร เพลงใหม่ เพลง ข่าวดารา บ้านดารา
ผลบอลสด: ผลบอลสด ราคาบอล ดูบอลสด บอลวันนี้ ตารางบอล บอลคืนนี้ บ้านบอล ตารางบอล ข่าวฟุตบอล ผลบอล
เรื่องน่ารู้: ปฏิทินวันหยุด 2568 อดีตหลวงพ่ออลงกต หมิว สิริลภัส ไทย กัมพูชา ไทยพรีเมียร์ลีก วันพระ 2568 ดูดวง 2568 iPhone 17 เปิดตัว วันหยุดเดือนตุลาคม คนละครึ่ง รัฐบาลอนุทิน
เรื่องน่าสนใจ: วันหยุดยาวปี 2568 เป๊ก เศรณี ลูกชาย อนุทิน วันออกพรรษา บิ๊ก อชิรพล มารี เบรินเนอร์ ประวัติอนุทิน ชาญวีรกูล ปฏิทิน 2568 จ๋า ธนนนท์ ภรรยา อนุทิน วันปิยมหาราช เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ
บริการของเรา (Services & Solutions) ดูบริการทั้งหมด คลิกที่นี่
ช่องทางการติดต่อ

Kapook App ดาวน์โหลดได้เลย