กู้ภัยรุดช่วยคน ช็อกกลายเป็นน้องชาย ถูกดักยิงกลางถนน อ้ำอึ้งจนเช้า กว่าจะกล้าบอกแม่

กู้ภัยรุดช่วยหนุ่มหมดสติ ช็อกกลายเป็นน้องชาย ที่แท้ถูกดักยิง อ้ำอึ้งไม่กล้าบอกแม่ทันที ครอบครัวสุดเศร้าพิธีเชิญดวงวิญญาณ
ภาพจาก โหนกระแส
วันที่ 11 กันยายน 2568 สำนักข่าวไทย รายงานว่า เมื่อคืนที่ผ่านมา (10 กันยายน) เวลาประมาณ 21.00 น. เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.บ้านแพรก จ.พระนครศรีอยุธยา พร้อมแพทย์เวรและกู้ภัย เข้าตรวจสอบเหตุมีคนถูกยิงเสียชีวิตบริเวณถนนสายไผ่หน้ากระดาน-สี่คลอง ต.คลองน้อย อ.บ้านแพรก ซึ่งเป็นพื้นที่เปลี่ยวและมืด ไม่มีไฟส่องสว่างและกล้องวงจรปิด
โดยพบศพ นายศรายุธ หรือเก่ง อายุ 24 ปี เจ้าหน้าที่อาสาสมัครสมาคมอยุธยารวมใจ หน่วยกู้ภัยอยุธยา ในสภาพถูกยิงด้วยปืนไม่ทราบชนิดเข้าบริเวณลำคอด้านขวา 1 นัด และหน้าอกซ้าย 1 นัด ใกล้กันพบรถจักรยานยนต์สีน้ำเงินจอดอยู่กลางถนน
ด้าน นายบัญชา พี่ชายผู้ตาย เผยทั้งน้ำตาว่า น้องชายเป็นอาสากู้ภัยเช่นเดียวกัน แต่อยู่คนละมูลนิธิ ตอนแรกตนได้รับแจ้งว่ามีคนพบชายหมดสติกลางถนน มาตรวจสอบดูจึงพบว่าเป็นน้องชาย โดยเมื่อเช้าน้องชายเพิ่งบอกว่ากำลังจะได้งานทำแล้ว ฝากดูแลแม่ด้วย และเพิ่งคุยกันตอน 19.00 น. น้องบอกว่าจะไปหาอะไรกินในพื้นที่บ้านแพรก
ขณะที่เช้าวันนี้ (11 กันยายน) นางมาลี อายุ 59 ปี แม่ของผู้ตาย และนายบัญชา มาทำพิธีเชิญดวงวิญญาณของผู้ตายกลับบ้าน ก่อนประกอบพิธีทางศาสนา
นายบัญชา เผยว่า เมื่อคืนยังไม่ได้บอกแม่ เนื่องจากแม่ป่วยเป็นโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง กลัวจะทรุด จึงรอจนเช้าค่อยแจ้งข่าว แม่ทราบก็เสียใจอย่างหนัก ที่ผ่านมาน้องชายช่วยเป็นเสาหลักดูแลแม่ เนื่องจากครอบครัวยากจน พ่อก็เพิ่งเสียไป
ส่วนประเด็นสังหารตั้งข้อสงสัยไว้ 2 ประเด็น คือ เรื่องการลาออกจากที่ทำงานเดิม และเรื่องการยืมเงิน
ขอบคุณข้อมูลจาก สำนักข่าวไทย