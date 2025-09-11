HILIGHT
ข่าว-ความรู้ ข่าว ข่าวบันเทิง ตรวจหวย ผลบอลสด การเงิน การศึกษา
บันเทิง ดูหนัง Music Station ละคร บันเทิงเกาหลี
ไลฟ์ไตล์ ดูดวง ผู้หญิง ผู้ชาย สุขภาพ ท่องเที่ยว สูตรอาหารง่ายๆ
ช้อปปิ้ง รถยนต์ บ้านและการตกแต่ง มือถือ ราคาทอง ราคาน้ำมัน
วาไรตี้ แต่งงาน แม่และเด็ก สัตว์เลี้ยง Infographic
บริการ แอปฯ กระปุก ติดต่อโฆษณา แจ้งปัญหา ร่วมงานกับเรา

กู้ภัยรุดช่วยคน ช็อกกลายเป็นน้องชาย ถูกดักยิงกลางถนน อ้ำอึ้งจนเช้า กว่าจะกล้าบอกแม่

 
            กู้ภัยรุดช่วยหนุ่มหมดสติ ช็อกกลายเป็นน้องชาย ที่แท้ถูกดักยิง อ้ำอึ้งไม่กล้าบอกแม่ทันที ครอบครัวสุดเศร้าพิธีเชิญดวงวิญญาณ 

หัวอกกู้ภัย เหยื่อคือน้องชาย
ภาพจาก โหนกระแส

            วันที่ 11 กันยายน 2568 สำนักข่าวไทย รายงานว่า เมื่อคืนที่ผ่านมา (10 กันยายน) เวลาประมาณ 21.00 น. เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.บ้านแพรก จ.พระนครศรีอยุธยา พร้อมแพทย์เวรและกู้ภัย เข้าตรวจสอบเหตุมีคนถูกยิงเสียชีวิตบริเวณถนนสายไผ่หน้ากระดาน-สี่คลอง ต.คลองน้อย อ.บ้านแพรก ซึ่งเป็นพื้นที่เปลี่ยวและมืด ไม่มีไฟส่องสว่างและกล้องวงจรปิด 

            โดยพบศพ นายศรายุธ หรือเก่ง อายุ 24 ปี เจ้าหน้าที่อาสาสมัครสมาคมอยุธยารวมใจ หน่วยกู้ภัยอยุธยา ในสภาพถูกยิงด้วยปืนไม่ทราบชนิดเข้าบริเวณลำคอด้านขวา 1 นัด และหน้าอกซ้าย 1 นัด ใกล้กันพบรถจักรยานยนต์สีน้ำเงินจอดอยู่กลางถนน 

            ด้าน นายบัญชา พี่ชายผู้ตาย เผยทั้งน้ำตาว่า น้องชายเป็นอาสากู้ภัยเช่นเดียวกัน แต่อยู่คนละมูลนิธิ ตอนแรกตนได้รับแจ้งว่ามีคนพบชายหมดสติกลางถนน มาตรวจสอบดูจึงพบว่าเป็นน้องชาย โดยเมื่อเช้าน้องชายเพิ่งบอกว่ากำลังจะได้งานทำแล้ว ฝากดูแลแม่ด้วย และเพิ่งคุยกันตอน 19.00 น. น้องบอกว่าจะไปหาอะไรกินในพื้นที่บ้านแพรก

 

            ด้าน พ.ต.อ. ชนะ ธีรศรัณยานนท์ ผู้กำกับการ สภ.บ้านแพรก เผยว่า ทางตำรวจได้ลงพื้นที่ติดตามข้อมูลเกี่ยวกับผู้ตาย และตรวจความเชื่อมโยงกับบุคคลต่าง ๆ พร้อมจะเชิญตัวมาสอบสวน เบื้องต้นตั้งไว้หลายประเด็น ทั้งความขัดแย้งส่วนตัว ความขัดแย้งเฉพาะหน้า และชู้สาว โดยยังไม่ตัดประเด็นใดทิ้ง จะเร่งสอบสวนและติดตามตัวคนร้ายมาดำเนินคดี

            ขณะที่เช้าวันนี้ (11 กันยายน) นางมาลี อายุ 59 ปี แม่ของผู้ตาย และนายบัญชา มาทำพิธีเชิญดวงวิญญาณของผู้ตายกลับบ้าน ก่อนประกอบพิธีทางศาสนา

            นายบัญชา เผยว่า เมื่อคืนยังไม่ได้บอกแม่ เนื่องจากแม่ป่วยเป็นโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง กลัวจะทรุด จึงรอจนเช้าค่อยแจ้งข่าว แม่ทราบก็เสียใจอย่างหนัก ที่ผ่านมาน้องชายช่วยเป็นเสาหลักดูแลแม่ เนื่องจากครอบครัวยากจน พ่อก็เพิ่งเสียไป 

            ส่วนประเด็นสังหารตั้งข้อสงสัยไว้ 2 ประเด็น คือ เรื่องการลาออกจากที่ทำงานเดิม และเรื่องการยืมเงิน 



ขอบคุณข้อมูลจาก สำนักข่าวไทย 


เรื่องน่าสนใจอื่นๆ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
กู้ภัยรุดช่วยคน ช็อกกลายเป็นน้องชาย ถูกดักยิงกลางถนน อ้ำอึ้งจนเช้า กว่าจะกล้าบอกแม่ อัปเดตล่าสุด 11 กันยายน 2568 เวลา 17:40:36 1,457 อ่าน
TOP
x close
ข่าว: ข่าววันนี้ หวย สภาพอากาศ ข่าวด่วน ข่าว ข่าวบันเทิง คลิปข่าว ตรวจหวย เลขเด็ดงวดนี้ เป๊ก ผลิตโชค
ข่าวฮิต: หุ้นไทย ราคาทองวันนี้ ราคาน้ำมันวันนี้ หุ้นวันนี้ ข่าวต่างประเทศ ข่าวอาชญากรรม ยื่นภาษี ข่าวหุ้น ลดหย่อนภาษี เงินดิจิทัล
ข่าวบันเทิง ดารา: ข่าวบันเทิง ดูหนัง หนังใหม่ ดารา ข่าวสดบันเทิง ละคร เพลงใหม่ เพลง ข่าวดารา บ้านดารา
ผลบอลสด: ผลบอลสด ราคาบอล ดูบอลสด บอลวันนี้ ตารางบอล บอลคืนนี้ บ้านบอล ตารางบอล ข่าวฟุตบอล ผลบอล
เรื่องน่ารู้: ปฏิทินวันหยุด 2568 อดีตหลวงพ่ออลงกต หมิว สิริลภัส ไทย กัมพูชา ไทยพรีเมียร์ลีก วันพระ 2568 ดูดวง 2568 iPhone 17 เปิดตัว วันหยุดเดือนตุลาคม คนละครึ่ง รัฐบาลอนุทิน
เรื่องน่าสนใจ: วันหยุดยาวปี 2568 เป๊ก เศรณี ลูกชาย อนุทิน วันออกพรรษา บิ๊ก อชิรพล เอ จักรพรรดิ ประวัติอนุทิน ชาญวีรกูล ปฏิทิน 2568 จ๋า ธนนนท์ ภรรยา อนุทิน วันปิยมหาราช เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ
บริการของเรา (Services & Solutions) ดูบริการทั้งหมด คลิกที่นี่
ช่องทางการติดต่อ

Kapook App ดาวน์โหลดได้เลย