hilight > ข่าวต่างประเทศ

รถบรรทุกแก๊ส 49,500 ลิตร พลิกคว่ำ ระเบิดกลางถนนเม็กซิโก ไฟเผาสยอง เจ็บเกือบร้อย

| 1,223 อ่าน


          รถบรรทุกแก๊ส 49,500 ลิตร พลิกคว่ำ ระเบิดกลางถนนเม็กซิโก ไฟเผาสยอง บาดเจ็บไม่ต่ำกว่า 70 ราย ดับแล้ว 3 ศพ ช็อกบางคนถูกคลอกทั่วร่าง 


          วันที่ 11 กันยายน 2568 สำนักข่าวอัลจาซีรา รายงานว่า เกิดเหตุรถบรรทุกแก๊สพลิกคว่ำ ระเบิดบนสะพานข้ามทางหลวงในเม็กซิโกซิตี ประเทศเม็กซิโก ทำให้เกิดความเสียหายในวงกว้าง โดยมีรายงานผู้เสียชีวิตแล้ว 3 ราย และบาดเจ็บไม่ต่ำกว่า 70 ราย

          รายงานเผยว่า รถบรรทุกแก๊สดังกล่าวระเบิดบนสะพานในเขตอิซตาปาลาปา ทางตะวันออกของเม็กซิโกซิตี ในเวลาประมาณ 14.20 น. วันที่ 10 กันยายน ทำให้เกิดเปลวไฟโหมรุนแรงและมีควันลอยโขมงรอบพื้นที่ 


          ด้านผู้ว่าการฯ เม็กซิโกซิตี เรียกเหตุการณ์นี้ว่าเป็นเหตุฉุกเฉิน ที่ทำให้มีรถยนต์ถูกเผาไหม้เกือบ 30 คัน และทำให้ผู้บาดเจ็บ 19 รายอยู่ในขั้นวิกฤต รวมถึงคนขับรถบรรทุกและผู้บาดเจ็บบางรายมีแผลเผาไหม้บนผิวหนังถึง 100%

          จากภาพที่ปรากฏบนโทรทัศน์และโซเชียลมีเดีย เผยให้เห็นช่วงที่เกิดการระเบิดรุนแรง โดยยังไม่ทราบสาเหตุในตอนนี้ 

          ทั้งนี้ ผู้ว่าการฯ เม็กซิโกซิตี ระบุว่า อัยการกำลังสอบสวนเรื่องนี้ แต่ดูเหมือนว่ารถบรรทุกซึ่งกำลังขนส่งแก๊ส 49,500 ลิตร จะระเบิดหลังพลิกคว่ำบนถนน

          ด้านประธานาธิบดีเม็กซิโก ได้แสดงความเสียใจต่อครอบครัวผู้เสียชีวิตผ่านโพสต์บน X รวมถึงขอบคุณทีมฉุกเฉินสำหรับการปฏิบัติงานของพวกเขา 

          อนึ่ง รถบรรทุกแก๊สดังกล่าวมีโลโก้บริษัทด้านพลังงาน Silza อยู่ข้างรถ อย่างไรก็ตาม เมื่อสำนักข่าว AP ติดต่อไปยังพนักงานของบริษัท กลับปฏิเสธว่ารถคันนี้ไม่ใช่ของบริษัท และทาง Silza ก็ยังไม่ออกมาตอบสนองใด ๆ ต่อเหตุการณ์นี้

          กระทั่งต่อมาช่วงกลางดึก รัฐมนตรีด้านสิ่งแวดล้อมของเม็กซิโก ได้ออกแถลงการณ์ชี้แจงว่า Silza ไม่มีเอกสารการประกันที่อัปเดตตามข้อกำหนดเพื่อการขนส่งแก๊ส เนื่องจากใบสมัครของพวกเขาถูกปฏิเสธ

ขอบคุณข้อมูลจาก Aljazeera

