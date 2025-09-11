รถบรรทุกแก๊ส 49,500 ลิตร พลิกคว่ำ ระเบิดกลางถนนเม็กซิโก ไฟเผาสยอง เจ็บเกือบร้อย

รถบรรทุกแก๊ส 49,500 ลิตร พลิกคว่ำ ระเบิดกลางถนนเม็กซิโก ไฟเผาสยอง บาดเจ็บไม่ต่ำกว่า 70 ราย ดับแล้ว 3 ศพ ช็อกบางคนถูกคลอกทั่วร่าง
วันที่ 11 กันยายน 2568 สำนักข่าวอัลจาซีรา รายงานว่า เกิดเหตุรถบรรทุกแก๊สพลิกคว่ำ ระเบิดบนสะพานข้ามทางหลวงในเม็กซิโกซิตี ประเทศเม็กซิโก ทำให้เกิดความเสียหายในวงกว้าง โดยมีรายงานผู้เสียชีวิตแล้ว 3 ราย และบาดเจ็บไม่ต่ำกว่า 70 ราย
รายงานเผยว่า รถบรรทุกแก๊สดังกล่าวระเบิดบนสะพานในเขตอิซตาปาลาปา ทางตะวันออกของเม็กซิโกซิตี ในเวลาประมาณ 14.20 น. วันที่ 10 กันยายน ทำให้เกิดเปลวไฟโหมรุนแรงและมีควันลอยโขมงรอบพื้นที่
ด้านผู้ว่าการฯ เม็กซิโกซิตี เรียกเหตุการณ์นี้ว่าเป็นเหตุฉุกเฉิน ที่ทำให้มีรถยนต์ถูกเผาไหม้เกือบ 30 คัน และทำให้ผู้บาดเจ็บ 19 รายอยู่ในขั้นวิกฤต รวมถึงคนขับรถบรรทุกและผู้บาดเจ็บบางรายมีแผลเผาไหม้บนผิวหนังถึง 100%
จากภาพที่ปรากฏบนโทรทัศน์และโซเชียลมีเดีย เผยให้เห็นช่วงที่เกิดการระเบิดรุนแรง โดยยังไม่ทราบสาเหตุในตอนนี้
ทั้งนี้ ผู้ว่าการฯ เม็กซิโกซิตี ระบุว่า อัยการกำลังสอบสวนเรื่องนี้ แต่ดูเหมือนว่ารถบรรทุกซึ่งกำลังขนส่งแก๊ส 49,500 ลิตร จะระเบิดหลังพลิกคว่ำบนถนน
ด้านประธานาธิบดีเม็กซิโก ได้แสดงความเสียใจต่อครอบครัวผู้เสียชีวิตผ่านโพสต์บน X รวมถึงขอบคุณทีมฉุกเฉินสำหรับการปฏิบัติงานของพวกเขา
อนึ่ง รถบรรทุกแก๊สดังกล่าวมีโลโก้บริษัทด้านพลังงาน Silza อยู่ข้างรถ อย่างไรก็ตาม เมื่อสำนักข่าว AP ติดต่อไปยังพนักงานของบริษัท กลับปฏิเสธว่ารถคันนี้ไม่ใช่ของบริษัท และทาง Silza ก็ยังไม่ออกมาตอบสนองใด ๆ ต่อเหตุการณ์นี้
กระทั่งต่อมาช่วงกลางดึก รัฐมนตรีด้านสิ่งแวดล้อมของเม็กซิโก ได้ออกแถลงการณ์ชี้แจงว่า Silza ไม่มีเอกสารการประกันที่อัปเดตตามข้อกำหนดเพื่อการขนส่งแก๊ส เนื่องจากใบสมัครของพวกเขาถูกปฏิเสธ
ขอบคุณข้อมูลจาก Aljazeera