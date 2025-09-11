HILIGHT
จีนเผยโฉมอากาศยานไร้คนขับล้ำสมัย ในพิธีสวนสนามวันแห่งชัยชนะ

       ยิ่งใหญ่เกรียงไกร จีนเผยโฉมอากาศยานไร้คนขับล้ำสมัย ในพิธีสวนสนามวันแห่งชัยชนะ

           สำนักข่าวชินหัวรายงานเมื่อวันที่ 3 กันยายน 2568 ทัพอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนประเภทลาดตระเวน-โจมตี ประเภทสนับสนุนการรบ (wingman) และเฮลิคอปเตอร์ไร้คนขับประจำเรือรบของจีน เคลื่อนขบวนระหว่างพิธีสวนสนามทางทหารครั้งยิ่งใหญ่ บริเวณจัตุรัสเทียนอันเหมิน ใจกลางกรุงปักกิ่งของจีน เนื่องในวาระครบรอบ 80 ปี ชัยชนะในสงครามประชาชนจีนต่อต้านการรุกรานของญี่ปุ่น และสงครามต่อต้านลัทธิฟาสซิสต์โลก เมื่อช่วงเช้าวันพุธ (3 ก.ย.) ที่ผ่านมา

           อาวุธดังกล่าวสามารถปฏิบัติการโจมตีแบบล่องหน ครอบคลุมพิสัยกว้าง และประสานการทำงานร่วมกันได้อย่างอัตโนมัติ ซึ่งเป็นนวัตกรรมแนวทางใหม่สำหรับการรบทางอากาศในอนาคต

อากาศยาน

อากาศยาน

อากาศยาน

อากาศยาน

ข้อมูล : Xinhua
