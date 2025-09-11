รวบคาโต๊ะ ผอ.กองช่าง เรียก 4 แสนแลกใบอนุญาต แจงไม่ได้ขอ เขาเต็มใจวางให้เอง

เจ้าหน้าที่รวบตัว ผอ.กองช่าง เทศบาลหลักหก จ.ปทุมธานี เรียก 4 แสน แลกใบอนุญาตถมดิน-สร้างตึก เจ้าตัวแจงไม่ได้ขอ เขาเอามาวางเอง
ภาพจาก ThaiPBS
ภาพจาก ThaiPBS
ภาพจาก ข่าวเย็นช่องวัน
ภาพจาก ThaiPBS
วันที่ 11 กันยายน 2568 ThaiPBS รายงานว่า สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำ จ.ปทุมธานี ร่วมกับกองบังคับการสืบสวนสอบสวน ภาค 1 (บก.สส.ภาค 1) เข้าจับกุม นายวีระเชษฐ์ (สงวนนามสกุล) ผู้อำนวยการกองช่าง เทศบาลตำบลหลักหก อ.เมือง จ.ปทุมธานี หลังถูกร้องเรียนว่ามีพฤติการณ์เรียกรับเงินจากผู้ขออนุญาตถมดินและก่อสร้างอาคาร
สืบเนื่องจากผู้เสียหาย ยื่นเรื่องขออนุญาตถมดินพื้นที่ 4 ไร่ 2 งาน และขออนุญาตก่อสร้างหอพักสูง 8 ชั้น แต่ถูกเรียกเงิน เก็บค่าถมดิน 40,000 บาท และค่าดำเนินการก่อสร้างอีก 350,000 บาท รวมเป็นเงิน 390,000 บาท หากยอมรับเงื่อนไขนี้ได้ ก็สามารถยื่นเรื่องขออนุญาตได้ทันที จะเสนอเรื่องการออกใบอนุญาตต่อนายกเทศมนตรีโดยเร็ว เพราะประสานกันไว้เบื้องต้นแล้ว
ต่อมา ผอ.กองช่าง เทศบาลหลักหก แจ้งให้ผู้เสียหายนำเงินสดมาจ่าย ในวันที่มารับใบอนุญาตถมดิน และเรื่องการก่อสร้างอาคารหอพัก แบ่งจ่ายเป็น 2 งวด งวดแรกให้จ่ายในวันยื่นเรื่องขออนุญาตก่อสร้าง 150,000 บาท ส่วนอีก 200,000 บาท จ่ายในวันรับใบอนุญาตก่อสร้าง โดยนัดหมายผู้เสียหายให้ไปจ่ายเงินในวันที่ 11 กันยายน
ภาพจาก ThaiPBS
เบื้องต้น นายวีระเชษฐ์ ให้การรับสารภาพว่าได้รับเงินจากทางผู้เสียหายจริง เพราะทางผู้เสียหายนำเงินมาให้เอง โดยภาคเสธว่าไม่ได้เรียกร้องเป็นการยินยอมที่จะนำมาให้เอง โดยเจ้าหน้าที่คุมตัวนำตัวส่งพนักงานสอบสวน สภ.ปากคลองรังสิต เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
ขณะที่ รายการข่าวเย็นช่องวัน ช่อง ONE31 เปิดเผยคลิปที่มีการชี้แจงหลังหลังจับ ช่วงหนึ่งกล่าวว่า "เขาขึ้นมาเอง มาวางให้ พร้อมใบอนุญาต ยื่นใบครับ แค่นั้น แล้วก็บอกว่า หากอนุญาตก่อสร้าง 8 ชั้น ลงรับให้ เขาก็จะดูแลเท่านี้ เราก็ลงรับให้ ทำตามหน้าที่เรา เราไม่ได้เรียกรับหรือบังคับว่า ต้องทำอย่างนี้ ไม่ เราไม่ทำ เขาเต็มใจเอามาวางให้"
ภาพจาก ข่าวเย็นช่องวัน