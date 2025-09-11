HILIGHT
ชอตสุดระทึก การบินไทย เร่งเครื่องทะยานขึ้นฟ้า ฝ่าฉากจราจล ม็อบ Gen Z เนปาล

          เผยคลิปนาทีระทึก เครื่องการบินไทย ทะยานขึ้นฟ้าจากกาฐมาณฑุ ท่มกลางเหตุจราจลม็อบ Gen Z เนปาล 

ชอตสุดระทึก การบินไทย เร่งเครื่องทะยานขึ้นฟ้า ฝ่าฉากจราจล ม็อบ Gen Z เนปาล
ภาพจาก TikTok @kumarbikrambaniya1

ชอตสุดระทึก การบินไทย เร่งเครื่องทะยานขึ้นฟ้า ฝ่าฉากจราจล ม็อบ Gen Z เนปาล
ภาพจาก TikTok @kumarbikrambaniya1

          จากเหตุประท้วงครั้งใหญ่ในเนปาล บานปลายจนกลายเป็นวิกฤต เมื่อกลุ่มผู้ประท้วง Gen Z ปะทะกับเจ้าหน้าที่ ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตแล้วกว่า 20 ราย และบาดเจ็บนับร้อย โดยผู้ชุมนุมมีการบุกยึดและเผาทำลายอาคารสำคัญ รวมถึงรัฐสภา บ้านพักรัฐมนตรี และบ้านอดีตนายกรัฐมนตรี จนกระทั่งภรรยาของอดีตผู้นำเสียชีวิตจากเหตุเพลิงไหม้ ซึ่งแม้ผ่านมาหลายวันแต่สถานการณ์ยังคงไม่คลี่คลาย

          วันที่ 11 กันยายน 2568 โลกออนไลน์ แชร์คลิปชวนระทึก ขณะที่เครื่องบินของการบินไทย กำลังเดินทางออกจากสนามบินนานาชาติตริภูวัน กรุงกาฐมาณฑุ ประเทศเนปาล ท่ามกลางสถานการณ์ชุมนุมไม่ไกลจากรันเวย์ ซึ่งมีควันดำพวยพุ่งขึ้นท้องฟ้าบริเวณใกล้เคียง 

ชอตสุดระทึก การบินไทย เร่งเครื่องทะยานขึ้นฟ้า ฝ่าฉากจราจล ม็อบ Gen Z เนปาล
ภาพจาก TikTok @kumarbikrambaniya1

          โดยทางเพจเฟซบุ๊ก Army Military Force  ระบุว่า ชาวเนปาลเผยคลิปล่าสุด เครื่องบิน Boeing 777-2D7(ER) ไฟล์ท TG320 ทะเบียน HS-TJW ของการบินไทย เดินทางออกจากสนามบินนานาชาติตริภูวัน (KTM) 

ชอตสุดระทึก การบินไทย เร่งเครื่องทะยานขึ้นฟ้า ฝ่าฉากจราจล ม็อบ Gen Z เนปาล
ภาพจาก TikTok @kumarbikrambaniya1

          อนึ่งก่อนหน้านี้ การบินไทยแจ้ง ประกาศยกเลิกเที่ยวบินสู่กาฐมาณฑุ ในวันที่ 9 กันยายน 2568 เนื่องจากสถานการณ์ในพื้นที่ปลายทาง ได้แก่ 

          - เที่ยวบิน TG309 เส้นทาง กรุงเทพฯ - กาฐมาณฑุ เวลาออก 20.20 น. เวลาถึง 22.30 น. (ตามเวลาท้องถิ่น)

          - เที่ยวบิน TG310 เส้นทาง กาฐมาณฑุ - กรุงเทพฯ เวลาออก 23.30 น.(ตามเวลาท้องถิ่น)- เวลาถึง 04.15 น. ของวันถัดไป

          สำหรับผู้โดยสารที่มีตารางบินในเส้นทางดังกล่าวระหว่างวันที่ 10-15 กันยายน 2568 สามารถติดตามข่าวสารและข้อมูลเที่ยวบินเพิ่มเติม ได้ที่ THAI Contact Center โทร. 0-2356-1111 ตลอด 24 ชั่วโมง หรือ Global Contact Center โทร. (000) 800 3201 542

ชอตสุดระทึก การบินไทย เร่งเครื่องทะยานขึ้นฟ้า ฝ่าฉากจราจล ม็อบ Gen Z เนปาล
ภาพจาก TikTok @kumarbikrambaniya1


อัปเดตล่าสุด 11 กันยายน 2568 เวลา 22:27:27
