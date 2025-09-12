HILIGHT
สตรีมเมอร์หนุ่ม ไลฟ์พาส่องป่าประเทศไทย ก่อนช็อกตาตั้ง เผชิญหน้า เสือโคร่งตัวเป็น ๆ

 

          สตรีมเมอร์หนุ่มชื่อดัง เจอเหตุการณ์เสี่ยงตายขณะไลฟ์เดินป่ากลางคืนในไทย เมื่อต้องเผชิญหน้ากับเสือโคร่ง ก่อนรอดชีวิตหวุดหวิด

ไลฟ์สตรีมเจอเสือโคร่งตัวจริงในป่าไทย
ภาพจาก Kick @Adi 

          วันที่ 9 กันยายน 2568 เว็บไซต์ Dexerto รายงานว่า สตรีมเมอร์ชาวต่างชาติรายหนึ่ง เจอกับเหตุการณ์เสี่ยงชีวิตขณะไลฟ์เดินป่าที่ประเทศไทยหลังเขาเพิ่งรู้ตัวว่า ตนเองกำลังถูกสัตว์นักล่าสุดอันตราย ย่องติดตามมาไม่ห่างภายในความมืด

          เอดี หรือ เอเดรียน โคซาคีวิซ เป็นอินฟลูเอนเซอร์สายสัตว์แปลก และแมลงหายาก ซึ่งมีผู้ติดตาม 12 ล้านคนใน TikTok นอกจากนี้ เขายังไลฟ์ผ่าน Kick แพลตฟอร์มที่มักเต็มไปด้วยคอนเทนต์ตื่นเต้นหวาดเสียว แต่ดูเหมือนว่าคอนเทนต์เมื่อเร็ว ๆ นี้จะเป็นอะไรที่ชวนหายใจไม่ทั่วท้อง เพราะเขาต้องตกอยู่ในสถานการณ์เฉียดตายโดยไม่ทันได้ตั้งตัว

          ไลฟ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อวันที่ 6 กันยายนที่ผ่านมา เอดี ไลฟ์สตรีมขณะเข้าป่าแห่งหนึ่งที่ประเทศไทยในยามค่ำคืน ซึ่งดูเผิน ๆ ก็ไม่ใช่เรื่องท้าทายอะไร เพราะเขามักจะไลฟ์เดินเข้าป่า พาดูแมลงตอนกลางคืนบ่อยครั้ง แต่กับหนนี้ทุกอย่างนั้นแตกต่างออกไป เมื่อจู่ ๆ สตรีมเมอร์หนุ่ม รู้สึกเหมือนกำลังมีบางอย่างสะกดรอยตามเขาในพุ่มไม้
  
ไลฟ์สตรีมเจอเสือโคร่งตัวจริงในป่าไทย
ภาพจาก Kick @Adi 

          เอดี หยุดการเคลื่อนไหวลงแล้วซูมกล้องไปทางที่มาของเสียงที่ได้ยิน ก่อนจะไปกระทบเข้ากับดวงตาสีเหลืองที่สะท้อนแสงไฟในความมืด นั่นทำให้เขารู้ตัวทันทีว่า กำลังโดน เสือโคร่ง ย่องติดตามมาสักพักแล้ว

          สตรีมเมอร์หนุ่ม กล่าวว่า "ถ้าเกิดเจอเสือจริง ๆ ผมคงจะทำได้แค่ 1-2 อย่างเท่านั้น ผมกำลังตัวสั่นสุด ๆ เอาไงดี จะวิ่งไปขู่ใส่มันให้ตกใจหนี หรือค่อย ๆ ถอยหลังออกมา"
 
ไลฟ์สตรีมเจอเสือโคร่งตัวจริงในป่าไทย
ภาพจาก Kick @Adi 

          ปรากฏว่า เอดี เลือกอย่างหลัง คือการค่อย ๆ เดินถอยหลังออกมาอย่างช้า ๆ โดยไม่คลาดสายตาจากจากเสือ โดยช่วงหนึ่งเขากล่าวในไลฟ์กับคนดูว่า "ถ้าเขารอดตายออกมาได้ นี่คงจะเป็นคลิปที่ดีที่สุดในชีวิตเลย" โชคดีที่สุดท้ายเขานั้นไม่โดนเสือโจมตี เจ้าตัวเปิดใจด้วยความโล่งอกว่า เพิ่งเจอเสือตัวใหญ่ในป่า ดวงตามันโตสุด ๆ บนภูเขานี้มีช้างอยู่เยอะ แต่ไม่คาดคิดว่าจะเจอเสือที่นี่ด้วย

          ดูเหมือนว่าสิ่งที่สตรีมเมอร์ดังเอาชีวิตรอดเมื่อเผชิญหน้ากับเสือเป็นเรื่องที่ถูกต้อง โดยผู้เชี่ยวชาญแนะนำว่า เมื่อเจอกับเสือ สิ่งที่ควรทำคือ พยายามทำให้ตัวเองดูใหญ่ที่สุด ส่งเสียงดัง และค่อย ๆ ถอยหลังออกมาโดยไม่คลาดสายตาจากมัน สิ่งที่ห้ามคือ การหันหลังวิ่งหนี เพราะเป็นการไปกระตุ้นสัญชาตญาณนักล่า และทำให้อาจถูกเสือไล่ล่าหรือโดนจู่โจมทำร้ายได้



ขอบคุณข้อมูลจาก Dexerto 



สตรีมเมอร์หนุ่ม ไลฟ์พาส่องป่าประเทศไทย ก่อนช็อกตาตั้ง เผชิญหน้า เสือโคร่งตัวเป็น ๆ
