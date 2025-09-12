HILIGHT
ข่าว-ความรู้ ข่าว ข่าวบันเทิง ตรวจหวย ผลบอลสด การเงิน การศึกษา
บันเทิง ดูหนัง Music Station ละคร บันเทิงเกาหลี
ไลฟ์ไตล์ ดูดวง ผู้หญิง ผู้ชาย สุขภาพ ท่องเที่ยว สูตรอาหารง่ายๆ
ช้อปปิ้ง รถยนต์ บ้านและการตกแต่ง มือถือ ราคาทอง ราคาน้ำมัน
วาไรตี้ แต่งงาน แม่และเด็ก สัตว์เลี้ยง Infographic
บริการ แอปฯ กระปุก ติดต่อโฆษณา แจ้งปัญหา ร่วมงานกับเรา

ดราม่าเดือด ผดส. สาวนั่งนวดแป้งทำพาสต้ากลางอากาศ เหตุไม่ชอบอาหารบนเครื่องบิน !

 
           คลิปไวรัลคนวิจารณ์เดือด ผู้โดยสารสาวทำแป้งพาสต้าบนเครื่องบิน นั่งนวดแป้งอยู่กลางอากาศ เหตุเพราะไม่ชอบอาหารบนเครื่องบิน 

ทำแป้งพาสตาบนเครื่องบิน
ภาพจาก TikTok @buonapastaclub

            เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2568 เว็บไซต์ People เผยเรื่องราวไวรัลประเด็นร้อน เมื่อผู้โดยสารสาวรายหนึ่งโพสต์คลิปวิดีโอขณะนั่งนวดแป้งทำพาสต้ากันแบบสด ๆ บนเครื่องบินที่ความสูงกว่า 30,000 ฟุต ด้วยเหตุผลว่าไม่ชอบอาหารบนเครื่องบิน สร้างความตกตะลึงให้กับผู้คนบนโลกออนไลน์ และพากันวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนัก 

            เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา เคธี บรู๊คส์ อินฟลูเอนเซอร์ผู้ชื่นชอบพาสต้า ได้โพสต์คลิปวิดีโอบน TikTok โดยเขียนข้อความระบุว่า "เมื่อคุณเกลียดอาหารบนเครื่องบิน คุณเลยลงมือทำเอง" ในคลิปวิดีโอแสดงให้เห็นว่า เธอนั่งอยู่ตรงที่นั่งผู้โดยสารริมหน้าต่าง พร้อมกับนำจานใส่แป้งขึ้นมาทำ Gnocchi (ญ็อกกี) หรือเกี๊ยวอิตาเลียน พาสต้ารูปทรงแปลกตาทรงรี และหยักเป็นปล้องคล้ายหอย 

ทำแป้งพาสตาบนเครื่องบิน
ภาพจาก TikTok @buonapastaclub

ทำแป้งพาสตาบนเครื่องบิน
ภาพจาก TikTok @buonapastaclub

            ในตอนแรก เธอยกชามใส่แป้งขึ้นมาและเติมน้ำหนึ่งถ้วยไว้ตรงกลาง จากนั้นก็ใช้มือเปล่าคนส่วนผสมทั้งหมดเข้าด้วยกันจนเป็นก้อนแป้ง จากนั้นก็นวดและรีดแป้งออกเป็น 4 ส่วน ก่อนที่เธอจะเอาอุปกรณ์มาตัดแป้งเป็นชิ้นเล็ก ๆ แล้วใช้กระดานญ็อกกีมาขึ้นรูป 

            เคธี ได้อธิบายว่า พาสต้าแบบทำเองที่บ้าน หรือในกรณีที่เรียกว่า "พาสต้าแบบทำเองบนเครื่องบิน" ถือเป็นทางเลือกที่สมบูรณ์แบบสำหรับผู้ที่ไม่ชอบอาหารบนเครื่องบินนี้ โดยเธอกล่าวว่า "เบื่ออาหารบนเครื่องบินรสจืดชืดแล้วใช่ไหม ? เราค้นพบวิธีทำพาสต้าโฮมเมดแสนอร่อยด้วยสูตรง่าย ๆ ของเรา" 

ทำแป้งพาสตาบนเครื่องบิน
ภาพจาก TikTok @buonapastaclub

ทำแป้งพาสตาบนเครื่องบิน
ภาพจาก TikTok @buonapastaclub

ทำแป้งพาสตาบนเครื่องบิน
ภาพจาก TikTok @buonapastaclub

            ในขณะที่คลิปวิดีโอของเธอได้รับความสนใจจนเป็นไวรัล มีผู้เข้าไปชมมากกว่า 11 ล้านครั้ง หลายคนกลับรู้สึกไม่พอใจและเข้าไปคอมเมนต์ตำหนิพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมนี้ ทั้งในเรื่องมาตรการด้านความปลอดภัยบนเครื่องบิน และรบกวนผู้โดยสารรายอื่น นอกจากนี้วิธีการของเธอยังดูไม่ถูกสุขอนามัย โดยเฉพาะบนเครื่องบินที่มีสิ่งสกปรกแฝงอยู่ทั่ว 

            "ลองนึกภาพว่านั่งข้าง ๆ คนนี้สิ ฉันคงโกรธมากแน่ ๆ ที่แป้งเลอะเต็มไปหมดตอนที่ฉันพยายามงีบหลับ"  

            "เกินไปมาก คุณทำแบบนี้บนเครื่องบินได้ยังไง" 

            "ไม่ชอบอาหารบนเครื่องบินแค่ไหน ก็ไม่ใช่เรื่องที่จะมานั่งทำแป้งบนเครื่องบิน"
   
            "แล้วจะปรุงยังไง หรือจะกินดิบ ๆ เลย" 

            "คำถามของฉันก็คือ คุณเอาถุงซิปล็อกใส่แป้งผ่านด่านตรวจรักษาความปลอดภัยได้อย่างไร ?" 


ขอบคุณข้อมูลจาก People 





เรื่องน่าสนใจอื่นๆ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
ดราม่าเดือด ผดส. สาวนั่งนวดแป้งทำพาสต้ากลางอากาศ เหตุไม่ชอบอาหารบนเครื่องบิน ! โพสต์เมื่อ 12 กันยายน 2568 เวลา 09:31:52 2,903 อ่าน
TOP
x close
ข่าว: ข่าววันนี้ หวย สภาพอากาศ ข่าวด่วน ข่าว ข่าวบันเทิง คลิปข่าว ตรวจหวย เลขเด็ดงวดนี้ เป๊ก ผลิตโชค
ข่าวฮิต: หุ้นไทย ราคาทองวันนี้ ราคาน้ำมันวันนี้ หุ้นวันนี้ ข่าวต่างประเทศ ข่าวอาชญากรรม ยื่นภาษี ข่าวหุ้น ลดหย่อนภาษี เงินดิจิทัล
ข่าวบันเทิง ดารา: ข่าวบันเทิง ดูหนัง หนังใหม่ ดารา ข่าวสดบันเทิง ละคร เพลงใหม่ เพลง ข่าวดารา บ้านดารา
ผลบอลสด: ผลบอลสด ราคาบอล ดูบอลสด บอลวันนี้ ตารางบอล บอลคืนนี้ บ้านบอล ตารางบอล ข่าวฟุตบอล ผลบอล
เรื่องน่ารู้: ปฏิทินวันหยุด 2568 อดีตหลวงพ่ออลงกต หมิว สิริลภัส ไทย กัมพูชา ไทยพรีเมียร์ลีก วันพระ 2568 ดูดวง 2568 iPhone 17 เปิดตัว วันหยุดเดือนตุลาคม คนละครึ่ง รัฐบาลอนุทิน
เรื่องน่าสนใจ: วันหยุดยาวปี 2568 เป๊ก เศรณี ลูกชาย อนุทิน วันออกพรรษา บิ๊ก อชิรพล เอ จักรพรรดิ ประวัติอนุทิน ชาญวีรกูล ปฏิทิน 2568 จ๋า ธนนนท์ ภรรยา อนุทิน วันปิยมหาราช เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ
บริการของเรา (Services & Solutions) ดูบริการทั้งหมด คลิกที่นี่
ช่องทางการติดต่อ

Kapook App ดาวน์โหลดได้เลย