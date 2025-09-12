ดราม่าเดือด ผดส. สาวนั่งนวดแป้งทำพาสต้ากลางอากาศ เหตุไม่ชอบอาหารบนเครื่องบิน !

คลิปไวรัลคนวิจารณ์เดือด ผู้โดยสารสาวทำแป้งพาสต้าบนเครื่องบิน นั่งนวดแป้งอยู่กลางอากาศ เหตุเพราะไม่ชอบอาหารบนเครื่องบิน
เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2568 เว็บไซต์ People เผยเรื่องราวไวรัลประเด็นร้อน เมื่อผู้โดยสารสาวรายหนึ่งโพสต์คลิปวิดีโอขณะนั่งนวดแป้งทำพาสต้ากันแบบสด ๆ บนเครื่องบินที่ความสูงกว่า 30,000 ฟุต ด้วยเหตุผลว่าไม่ชอบอาหารบนเครื่องบิน สร้างความตกตะลึงให้กับผู้คนบนโลกออนไลน์ และพากันวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนัก
เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา เคธี บรู๊คส์ อินฟลูเอนเซอร์ผู้ชื่นชอบพาสต้า ได้โพสต์คลิปวิดีโอบน TikTok โดยเขียนข้อความระบุว่า "เมื่อคุณเกลียดอาหารบนเครื่องบิน คุณเลยลงมือทำเอง" ในคลิปวิดีโอแสดงให้เห็นว่า เธอนั่งอยู่ตรงที่นั่งผู้โดยสารริมหน้าต่าง พร้อมกับนำจานใส่แป้งขึ้นมาทำ Gnocchi (ญ็อกกี) หรือเกี๊ยวอิตาเลียน พาสต้ารูปทรงแปลกตาทรงรี และหยักเป็นปล้องคล้ายหอย
ในตอนแรก เธอยกชามใส่แป้งขึ้นมาและเติมน้ำหนึ่งถ้วยไว้ตรงกลาง จากนั้นก็ใช้มือเปล่าคนส่วนผสมทั้งหมดเข้าด้วยกันจนเป็นก้อนแป้ง จากนั้นก็นวดและรีดแป้งออกเป็น 4 ส่วน ก่อนที่เธอจะเอาอุปกรณ์มาตัดแป้งเป็นชิ้นเล็ก ๆ แล้วใช้กระดานญ็อกกีมาขึ้นรูป
เคธี ได้อธิบายว่า พาสต้าแบบทำเองที่บ้าน หรือในกรณีที่เรียกว่า "พาสต้าแบบทำเองบนเครื่องบิน" ถือเป็นทางเลือกที่สมบูรณ์แบบสำหรับผู้ที่ไม่ชอบอาหารบนเครื่องบินนี้ โดยเธอกล่าวว่า "เบื่ออาหารบนเครื่องบินรสจืดชืดแล้วใช่ไหม ? เราค้นพบวิธีทำพาสต้าโฮมเมดแสนอร่อยด้วยสูตรง่าย ๆ ของเรา"
"ลองนึกภาพว่านั่งข้าง ๆ คนนี้สิ ฉันคงโกรธมากแน่ ๆ ที่แป้งเลอะเต็มไปหมดตอนที่ฉันพยายามงีบหลับ"
"เกินไปมาก คุณทำแบบนี้บนเครื่องบินได้ยังไง"
"ไม่ชอบอาหารบนเครื่องบินแค่ไหน ก็ไม่ใช่เรื่องที่จะมานั่งทำแป้งบนเครื่องบิน"
"แล้วจะปรุงยังไง หรือจะกินดิบ ๆ เลย"
"คำถามของฉันก็คือ คุณเอาถุงซิปล็อกใส่แป้งผ่านด่านตรวจรักษาความปลอดภัยได้อย่างไร ?"
