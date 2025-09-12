พนง. ห้าง เจอคุณยายเดินหลง 3 ทุ่ม ก่อนช่วยให้กลับบ้านได้ เพราะริสต์แบนด์ที่มือ

คุณยายวัย 90 พลัดหลงในห้างดังกลางกรุง พนักงานสังเกตความผิดปกติ ก่อนสแกนคิวอาร์โค้ดที่ริสต์แบนด์ ช่วยพากลับบ้านปลอดภัย
ภาพจาก มูลนิธิกระจกเงา
วันที่ 11 กันยายน 2568 มูลนิธิกระจกเงา เผยเหตุการณ์ที่ หญิงชรา วัย 90 ปี เดินหลงในห้างดังย่านเอกมัย พนักงานสังเกตเห็นความผิดปกติและเข้าช่วยเหลือ แต่หญิงชราไม่สามารถบอกชื่อหรือที่อยู่ได้ ก่อนจะยื่นข้อมือที่สวมริสต์แบนด์ ซึ่งมีคิวอาร์โค้ดของมูลนิธิกระจกเงา เมื่อสแกนแล้วจึงนำไปสู่การพาคุณยายกลับบ้านได้อย่างปลอดภัย
เพจระบุว่า เกือบสามทุ่ม พนักงานห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่ง สังเกตเห็นหญิงชรา มีท่าทีผิดปกติ เดินไปมา ไม่มีจุดหมาย จึงเข้าไปสอบถาม เผื่อเธอต้องการความช่วยเหลือ หญิงชราให้ข้อมูลตัวเองไม่ได้ บอกชื่อนามสกุลไม่ได้ บอกไม่ได้ว่าบ้านอยู่ไหน
แต่ทันใดนั้น หญิงชรา ยื่นข้อมือให้พนักงานห้างดูโดยไม่ได้พูดอะไร ที่ข้อมือหญิงชรา สวมริสต์แบนด์มีสัญลักษณ์คิวอาร์โค้ด "หาย(ไม่)ห่วง" ของมูลนิธิกระจกเงา ทันทีที่คิวอาร์โค้ดบนริสต์แบนด์ถูกสแกน ระบบจะแจ้งเตือนมายังทีมงานมูลนิธิกระจกเงา ซึ่งสแตนบายตลอด 24 ชั่วโมง
เราตรวจสอบทันทีว่า ริสต์แบนด์รหัสใดมีการแจ้งเบาะแสมา และประสานงานตรวจสอบไปยังญาติว่าผู้สวมริสต์แบนด์กำลังพลัดหลงสูญหายหรือไม่ จากนั้นทีมงานทำหน้าที่เป็นคนกลาง ประสานงานระหว่างพลเมืองดีกับญาติคนหาย ซึ่งเป็นแนวทางคุ้มครองข้อมูลผู้สวมใส่และญาติไม่ให้บุคคลภายนอกทราบว่าเป็นใคร
ภาพจาก มูลนิธิกระจกเงา
นี่คือ ริสต์แบนด์คิวอาร์โค้ด หาย(ไม่)ห่วง) ที่จัดส่งให้ฟรี ๆ จนพาคุณยายอายุ 90 ปี ที่พลัดหลง กลับบ้านอย่างปลอดภัย
ครอบครัวใดดูแล ผู้สูงอายุ ป่วยหลงลืม เสี่ยงพลัดหลง ลงทะเบียนรับริสต์แบนด์ 1 เส้น และป้ายคิวอาร์โค้ด 12 ชิ้น ได้ที่ลิงก์นี้ https://wristband.thaimissing.org/home_m มูลนิธิกระจกเงาส่งให้ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย
ร่วมเป็นเจ้าภาพสนับสนุนผลิตริสต์แบนด์ ช่วยสร้างความปลอดภัยให้ผู้สูงอายุพลัดหลง บัญชีโครงการศูนย์ข้อมูลคนหาย โดยมูลนิธิกระจกเงา เลขที่ 2022582886 ธ.ไทยพาณิชย์
ขอขอบคุณพลเมืองดี พนักงาน ห้างสรรพสินค้าเกทเวย์ เอกมัย ที่ช่วยเป็นหูเป็นตาจนช่วยเหลือคุณยายกลับบ้านได้อย่างปลอดภัย