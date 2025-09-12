ฝนตกหนัก น้ำท่วมซอยใสกิ๊ง ก่อนเจอปลาปริศนาบนถนน คนเถียงปลาอะไร ดุกหรือช่อน

ฝนตกหนัก น้ำท่วมซอยใสกิ๊ง ดูแล้วไม่มีอะไร จนไปพบปลาปริศนาข้างทาง ว่ายมาได้ยังไง คนถกเถียงกัน ปลาดุกหรือปลาช่อน
ภาพจาก TikTok @charifewa
ช่วงนี้ฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องจนเกิดน้ำท่วมหลายพื้นที่ ทั้งในหมู่บ้าน ทั้งถนนใหญ่ กว่าจะเดินทางเข้าอกไปยังสถานที่ต่างๆ นั้นยากพอควร ต้องฝ่าด่านน้ำไปก่อน
วันที่ 12 กันยายน 2568 TikTok @charifewa มีการลงคลิปน้ำท่วมในซอยแห่งหนึ่งในระดับเล็กน้อย น้ำกำลังไหลเอื่อย ๆ ใสมาก กระทั่งไปเป็นอะไรบางอย่างแวบ ๆ อยู่ข้างถนน เพียงแค่มองชัด ๆ ก็รู้เลย มันคือ ปลา มาได้ยังไงเนี่ย ว่ายน้ำต๋อมแต๋มฝ่าน้ำท่วม เจอแบบนี้ ได้อาหารใหม่ใกล้ฉันแล้ว
ภาพจาก TikTok @charifewa
