ฝนตกหนัก น้ำท่วมซอยใสกิ๊ง ก่อนเจอปลาปริศนาบนถนน คนเถียงปลาอะไร ดุกหรือช่อน

 
          ฝนตกหนัก น้ำท่วมซอยใสกิ๊ง ดูแล้วไม่มีอะไร จนไปพบปลาปริศนาข้างทาง ว่ายมาได้ยังไง คนถกเถียงกัน ปลาดุกหรือปลาช่อน

ภาพจาก TikTok @charifewa
ภาพจาก TikTok @charifewa

          ช่วงนี้ฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องจนเกิดน้ำท่วมหลายพื้นที่ ทั้งในหมู่บ้าน ทั้งถนนใหญ่ กว่าจะเดินทางเข้าอกไปยังสถานที่ต่างๆ นั้นยากพอควร ต้องฝ่าด่านน้ำไปก่อน

          วันที่ 12 กันยายน 2568 TikTok @charifewa มีการลงคลิปน้ำท่วมในซอยแห่งหนึ่งในระดับเล็กน้อย น้ำกำลังไหลเอื่อย ๆ ใสมาก กระทั่งไปเป็นอะไรบางอย่างแวบ ๆ อยู่ข้างถนน เพียงแค่มองชัด ๆ ก็รู้เลย มันคือ ปลา มาได้ยังไงเนี่ย ว่ายน้ำต๋อมแต๋มฝ่าน้ำท่วม เจอแบบนี้ ได้อาหารใหม่ใกล้ฉันแล้ว

ปลาดุกหรือปลาช่อน อาหารใหม่ใกล้ฉัน
ภาพจาก TikTok @charifewa

ปลาดุกหรือปลาช่อน อาหารใหม่ใกล้ฉัน
ภาพจาก TikTok @charifewa

          ด้านชาวเน็ตเข้ามาร่วมแซวว่า ได้อาหารมื้อใหม่ น้องดูหนาว ต้องทำให้ตัวอบอุ่น เรียกว่า ทุกคนเห็นน้องแล้วต่างหิวไปตามกัน ขณะเดียวกันก็มีการถกเถียงกันว่า นี่คือปลาดุกหรือปลาช่อน จนได้ข้อสรุปว่า ปลาดุก เพราะมีหนวดยื่นออกมา

ปลาดุกหรือปลาช่อน อาหารใหม่ใกล้ฉัน

ปลาดุกหรือปลาช่อน อาหารใหม่ใกล้ฉัน



โพสต์เมื่อ 12 กันยายน 2568 เวลา 09:59:38
