หมอเปิดเรื่อง คนไข้ขอเปลี่ยนเตียง หลังรู้มีคนเสียชีวิตเมื่อวาน พยาบาลตอบทีเดียวกริบ

          หมอเผยเรื่องเล่าแชร์ประสบการณ์ คนไข้ขอเปลี่ยนเตียง หลังรู้มีคนเสียชีวิตเมื่อวาน พยาบาลตอบทีเดียวพูดไม่ออก  

คนไข้ขอเปลี่ยนเตียง

          เป็นเรื่องธรรมดาที่คนทั่วไปจะกลัวความตาย โดยเฉพาะสถานที่ที่ใกล้เคียงกับชีวิตและความตายมากที่สุดอย่างโรงพยาบาล ดังนั้นเมื่อผู้ป่วยบางรายจำเป็นต้องเข้าโรงพยาบาล พวกเขาจึงมีเรื่องที่ทำให้รู้สึกไม่สบายใจ

          วันที่ 11 กันยายน 2568 เว็บไซต์ Hk01 เผยว่า เมื่อเร็ว ๆ นี้มีแพทย์รายหนึ่งในไต้หวัน ได้ออกมาเผยเรื่องราวแชร์ประสบการณ์ของคนไข้รายหนึ่ง ภายหลังจากที่เขาได้รับเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล เขาโวยวายขอเปลี่ยนเตียง หลังจากได้ยินมาว่าเพิ่งจะมีผู้เสียชีวิตเมื่อวาน ก่อนที่สถานการณ์ทุกอย่างจะสงบลง ด้วยคำตอบจากพยาบาลประโยคเดียว 

          ดร.เฉิน จื้อจิน แพทย์ประจำหอผู้ป่วยหนัก ของโรงพยาบาลในไต้หวัน ได้โพสต์ในเพจเฟซบุ๊ก เผยว่า เมื่อไม่นานมานี้ มีคนไข้รายหนึ่งได้สร้างความวุ่นวายด้วยความไม่พอใจ ภายหลังจากรู้ว่า เตียงที่เขากำลังจะนอนนั้น เพิ่งมีผู้เสียชีวิตไปเมื่อวาน เขาจึงรีบวิ่งไปที่ห้องพยาบาลและพูดขึ้นว่า "คนไข้บนเตียงนี้เพิ่งเสียชีวิตเมื่อวานนี้เอง ผมไม่อยากนอนบนเตียงนี้ ผมอยากเปลี่ยนเตียง" 

          ทว่าทางพยาบาลไม่ได้เปลี่ยนเตียงให้ตามคำขอของคนไข้รายนี้ แต่เธอตอบกลับอย่างตรงไปตรงมาว่า "ฉันขอบอกคุณตามความจริงว่า ทุกเตียงในโรงพยาบาลมีคนเสียชีวิต" คำตอบนั้นทำให้คนไข้รายนี้เงียบสงบลงและพูดไม่ออก  

          ดร.เฉิน อธิบายว่า แม้ว่าในโรงพยาบาลจะมีเตียงอื่นที่ว่าง แต่เป็นเรื่องยากมากที่บุคลากรทางการแพทย์จะหาเตียงที่ไม่มีใครเสียชีวิต แต่ทั้งนี้ เตียงที่ถูกใช้งานแล้วจะได้รับการทำความสะอาดและฆ่าเชื้ออย่างทั่วถึง ไม่ว่าผู้ป่วยคนก่อนจะได้กลับบ้าน หรือเสียชีวิตก็ตาม

          อย่างไรก็ดี โดยทั่วไปแล้วบุคลากรทางการแพทย์จะไม่เปิดเผยรายละเอียดล่าสุดของผู้ป่วย จึงไม่ทราบว่าคนไข้รายนี้ไปทราบหรือได้ยินเรื่องคนไข้คนก่อนมาจากไหน อย่างไรก็ตาม เขาแนะนำว่า "ผู้ป่วยไม่ควรถามข้อมูลใด ๆ ที่ไม่จำเป็น เพื่อหลีกเลี่ยงความไม่สบายใจที่อาจจะตามมาได้" 

          "มองในแง่ดี การมีเตียงในโรงพยาบาลย่อมดีกว่าการนอนรออยู่ในห้องฉุกเฉินใช่หรือไม่ บุคลากรทางการแพทย์ทุกคนล้วนปรารถนาที่จะรักษาคนไข้ให้หายโดยเร็วที่สุด เพื่อที่พวกเขาจะได้ออกจากโรงพยาบาล และกลับบ้านไปนอนบนเตียงของตัวเอง" ดร.เฉิน กล่าว 

          เรื่องราวนี้ได้รับความสนใจบนโซเชียลมีเดีย มีผู้เข้าไปแสดงความคิดเห็นและนำคำตอบอื่น ๆ โดยรายหนึ่งเสนอวิธีการตอบในเชิงบวกว่า "ทำไมไม่บอกว่า เตียงโรงพยาบาลนี้ช่วยชีวิตคนไว้ได้หลายคนล่ะ ?" หรือ "คุณไม่เคยได้ยินเหรอว่า ที่อันตรายที่สุดคือที่ที่ปลอดภัยที่สุด ?" ในขณะเดียวกันอีกส่วนเชื่อว่า การพูดความจริงต่อคนไข้เป็นเรื่องที่ถูกต้องแล้ว  

ขอบคุณข้อมูลจาก Hk01


