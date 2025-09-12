HILIGHT
หนุ่มซื้อหมึกจากตลาด ผงะเจอตัวแปลก ๆ ติดมาด้วย เตือนสุดอันตราย ห้ามกินเด็ดขาด

 
            หนุ่มซื้อหมึกจากตลาด ผงะเจอหมึกบลูริงสุดอันตรายปะปนมาด้วย คนแห่เตือนพิษร้ายแรงถึงตาย ห้ามกินเด็ดขาด
หมึกบลูริง

            วันที่ 10 กันยายน 2568 ผู้ใช้เฟซบุ๊ก D-Frőng'ź โพสต์ในกลุ่ม นี่ตัวอะไร ปรึกษาหลังจากเชื่อว่า อาจจะเจอเข้ากับหมึกอันตราย ซึ่งปะปนมากับหมึกที่ซื้อมาทำอาหาร โดยได้มาจากตลาดนัดใกล้บ้าน พื้นที่ จ.มหาสารคาม

            ภาพดังกล่าวเป็นหมึกขนาดเล็ก มีหนวดสั้น ๆ หลายเส้น ลำตัวสีน้ำตาลอมเหลือง และมีจุดวงกลมสีฟ้าหรือน้ำเงินเรืองแสงกระจายอยู่ทั่ว โดยเจ้าของโพสต์ระบุว่า "หมึกบลูริงไหมครับ พี่ไปซื้อหมึกสายมา เจอตัวนี้ปนมาด้วยครับ"  


          หลังจากภาพนี้ถูกแชร์ออกไป หลายคนต่างยืนยันเป็นเสียงเดียวกันว่ามันคือ หมึกบลูริง หนึ่งในสัตว์ทะเลที่มีพิษร้ายแรงที่สุด พิษของมันอาจทำให้เกิดอัมพาตและถึงแก่ชีวิตได้ภายในไม่กี่นาที 

หมึกบลูริง

            ขณะเดียวกัน หลายคนต่างตกใจที่หมึกอันตรายเช่นนี้ปะปนมากับหมึกปกติที่ขายตามท้องตลาด กังวลว่าถ้าคนที่ไม่รู้อาจจะเผลอกินเข้าไป ซึ่งพิษนั้นร้ายแรงถึงขั้นเสียชีวิตได้เลยทีเดียว

หมึกบลูริง

หมึกบลูริง

หมึกบลูริง

หมึกบลูริง

หมึกบลูริง








