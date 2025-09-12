อายากะ ยามางิชิ นางเอก AV ระดับตำนาน ประกาศลาวงการกะทันหัน หลัง 8 ปี แฟน ๆ ตกใจ

อายากะ ยามางิชิ นางเอก AV ญี่ปุ่นคนดัง ประกาศลาวงการกะทันหัน หลังฝากผลงานมา 8 ปี แฟน ๆ ตกใจ สุดเสียดาย
ภาพจาก X @ayakayamagishi_
วันที่ 11 กันยายน 2568 เว็บไซต์ ETtoday เผยว่า อายากะ ยามางิชิ (Ayaka Yamagishi) นักแสดงสาว AV ชื่อดังวัย 32 ปี ได้ประกาศอำลาวงการอย่างกะทันหัน เมื่อวันที่ 10 กันยายน ที่ผ่านมา นับเป็นการสิ้นสุดเส้นทางสายอาชีพการแสดงที่ยาวนานถึง 8 ปี สร้างความตกใจให้กับแฟน ๆ รวมไปถึงผู้เชี่ยวชาญในแวดวง ต่างพากันเศร้าเสียดายไปตาม ๆ กัน
อายากะ ยามางิชิ หรือชื่อเดิมคือ ไอกะ ยามางิชิ (Aika Yamagishi) เริ่มเป็นที่รู้จักในปี 2560 ในฐานะผู้ประกาศข่าวโทรทัศน์ท้องถิ่น ก่อนที่จะผันตัวเข้าสู่วงการ AV ตอนอายุ 24 ปี ภายหลังจากเดบิวต์ เธอได้ปล่อยผลงานออกมาให้ชมมากมาย เธอได้รับฉายาว่า "ผู้ประกาศข่าวสุดสวย" และได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัล "นักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยม" ทำให้เธอได้รับความนิยมมากขึ้น จนปัจจุบันเธอมีแฟน ๆ ผู้ติดตามบนโซเชียลมีเดียถึง 800,000 ฟอลโลเว่อร์
อย่างไรก็ตาม หลังจากงานอีเวนต์ที่ฮ่องกง เมื่อเดือนกรกฎาคม ที่ผ่านมา ยามางิชิได้หยุดอัปเดตโซเชียลมีเดีย และหายเงียบไป จนทำให้แฟน ๆ รู้สึกเป็นกังวลและพากันพูดถึง จนกระทั่งเมื่อวันที่ 10 กันยายน เธอได้ประกาศผ่าน LiStarPro เว็บไซต์ตัวแทนอย่างเป็นทางการของเธอ โดยเผยความตั้งใจที่จะลาออก และเกษียณจากวงการหนังผู้ใหญ่ ในช่วงปลายเดือนกันยายน
ยามางิชิ ได้กล่าวขอบคุณผู้สร้างภาพยนตร์ เอเจนซี่ และแฟน ๆ สำหรับการสนับสนุนตลอด 8 ปีที่ผ่านมา เธอเผยว่า เธอจะเริ่มกิจกรรมใหม่ในฐานะฟรีแลนซ์ ตั้งแต่เดือนตุลาคม เป็นต้นไป อีกทั้งเธอยังแอบบอกใบ้ว่า หลังจากออกจากวงการ AV เธอวางแผนที่จะเดินหน้าเข้าสู่อาชีพในวงการบันเทิง
ด้านอวี้เจียน ฮวน ชุนชิว ผู้เชี่ยวชาญ AV ญี่ปุ่นในไต้หวัน ยอมรับว่า ตกใจกับข่าวนี้ที่เกิดขึ้นอย่างกะทันหัน รู้สึกเสียใจและเสียดายมากเช่นเดียวกัน เมื่อพิจารณาจากผลงานและความสำเร็จในวงการ ยามางิชิเป็นนักแสดงที่ยอดเยี่ยม และครั้งสุดท้ายเธอเพิ่งไปปรากฏตัวอย่างมีความสุขในงานอีเวนต์ที่ฮ่องกง เมื่อเดือนกรกฎาคม ก่อนที่จะประกาศลาวงการอย่างไม่คาดคิด
"ดารา AV เข้ามาแล้วก็ไปเหมือนลมพัด การค้นหาความจริงเกี่ยวกับการยุติเส้นทางของเธอไม่ใช่เรื่องง่าย ยามางิชิหยุดทำงานมาตั้งแต่เดือนกรกฎาคม ข่าวการลาวงการของเธอเป็นเรื่องที่คาดไม่ถึงอย่างยิ่ง หากบอกว่าฉันไม่เสียใจเลยคงเป็นเรื่องโกหก..." อวี้เจียน กล่าว
ขอบคุณข้อมูลจาก ETtoday