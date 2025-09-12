HILIGHT
ส่องวิถีสัตว์ป่าน้อยใหญ่ในเขตอนุรักษ์ มาไซ มารา ดินแดนมหัศจรรย์แห่งเคนยา

          ชมความน่ารักสัตว์น้อยใหญ่ในมาไซ มารา  ในเคนยา เสน่ห์ซาฟารีที่โลกหลงรัก เต็มไปด้วยภาพการอยู่ร่วมกันอย่างน่าทึ่งของสัตว์น้อยใหญ่
สัตว์ป่าในเขตอนุรักษ์ มาไซ มารา ประเทศเคนยา

          สำนักข่าวซินหัว รายงาน เขตอนุรักษ์แห่งชาติมาไซ มารา ตั้งอยู่ที่เขตนารอกทางตะวันตกเฉียงใต้ของเคนยา มักมีนักท่องเที่ยวหลั่งไหลมาเยือนมากเป็นพิเศษในช่วงเดือนกรกฎาคม-ตุลาคม เพื่อชมการอพยพข้ามแม่น้ำอันน่าตื่นตาตื่นใจของฝูงวิลเดอบีสต์

สัตว์ป่าในเขตอนุรักษ์ มาไซ มารา ประเทศเคนยา

          นอกจากนั้นนักท่องเที่ยวยังนิยมมาชมชีวิตของครอบครัวสัตว์ป่า เช่น เสือ ช้างที่ปกป้องลูก สิงโตที่เลียขนให้กัน และหมูป่าที่วิ่งวุ่นพร้อมลูก ๆ ซึ่งฉากเหล่านี้สะท้อนความหลากหลายอันอุดมสมบูรณ์และหลากหลายทางชีวภาพ รวมถึงความสำคัญของพื้นที่อนุรักษ์ว์ในมาไซ มารา

สัตว์ป่าในเขตอนุรักษ์ มาไซ มารา ประเทศเคนยา

สัตว์ป่าในเขตอนุรักษ์ มาไซ มารา ประเทศเคนยา

สัตว์ป่าในเขตอนุรักษ์ มาไซ มารา ประเทศเคนยา

สัตว์ป่าในเขตอนุรักษ์ มาไซ มารา ประเทศเคนยา

สัตว์ป่าในเขตอนุรักษ์ มาไซ มารา ประเทศเคนยา

สัตว์ป่าในเขตอนุรักษ์ มาไซ มารา ประเทศเคนยา

สัตว์ป่าในเขตอนุรักษ์ มาไซ มารา ประเทศเคนยา

สัตว์ป่าในเขตอนุรักษ์ มาไซ มารา ประเทศเคนยา

          หมายเหตุ : บันทึกภาพ 22 พฤษภาคม-4 กันยายน 2568 และวันที่ 6-8 กันยายน 2025 

 

ขอบคุณข้อมูลจาก XINHUA

