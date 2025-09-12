ชมความน่ารักสัตว์น้อยใหญ่ในมาไซ มารา ในเคนยา เสน่ห์ซาฟารีที่โลกหลงรัก เต็มไปด้วยภาพการอยู่ร่วมกันอย่างน่าทึ่งของสัตว์น้อยใหญ่
สำนักข่าวซินหัว รายงาน เขตอนุรักษ์แห่งชาติมาไซ มารา ตั้งอยู่ที่เขตนารอกทางตะวันตกเฉียงใต้ของเคนยา มักมีนักท่องเที่ยวหลั่งไหลมาเยือนมากเป็นพิเศษในช่วงเดือนกรกฎาคม-ตุลาคม เพื่อชมการอพยพข้ามแม่น้ำอันน่าตื่นตาตื่นใจของฝูงวิลเดอบีสต์
นอกจากนั้นนักท่องเที่ยวยังนิยมมาชมชีวิตของครอบครัวสัตว์ป่า เช่น เสือ ช้างที่ปกป้องลูก สิงโตที่เลียขนให้กัน และหมูป่าที่วิ่งวุ่นพร้อมลูก ๆ ซึ่งฉากเหล่านี้สะท้อนความหลากหลายอันอุดมสมบูรณ์และหลากหลายทางชีวภาพ รวมถึงความสำคัญของพื้นที่อนุรักษ์ว์ในมาไซ มารา
หมายเหตุ : บันทึกภาพ 22 พฤษภาคม-4 กันยายน 2568 และวันที่ 6-8 กันยายน 2025
ขอบคุณข้อมูลจาก XINHUA