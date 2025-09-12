HILIGHT
กลุ่มวัยรุ่นชาย รีบช่วยเหยื่อโดนแอบถ่ายบนรถเมล์ ปรี่ล็อกคอคนร้าย รวบตัวส่ง ตร. ทันควัน

           กลุ่มวัยรุ่นชาย สวมบทฮีโร่จำเป็น ช่วยสกัดคนร้ายแอบถ่ายใต้กระโปรงผู้โดยสารหญิงบนรถเมล์สาย 138 ก่อนคุมส่งตำรวจทันที กลายเป็นไวรัลยอดเข้าชม 3.8 ล้าน

วัยรุ่นฮีโร่ ช่วยสาวถูกแอบถ่ายบนรถเมล์ 138
ภาพจาก TikTok @aeitoo 

           วันที่ 11 กันยายน 2568 ผู้ใช้ TikTok @aeitoo โพสต์คลิปเหตุการณ์ไม่คาดคิดบนรถเมล์ หลังมีชายแอบถ่ายใต้กระโปรงผู้โดยสารหญิง แต่มีกลุ่มวัยรุ่นชายพลเมืองดีเข้าช่วยเหลือ โดยทำการล็อกตัวผู้ก่อเหตุไม่ให้หลบหนี แล้วคุมตัวส่งให้ตำรวจดำเนินคดีทันที เหตุเกิดบนรถเมล์สาย 138 (หมอชิต-พระประแดง)

           เจ้าของคลิป ระบุว่า เกิดเหตุชาย (คาดว่า) แอบถ่ายใต้กระโปรงสาว พอลงทางด่วนผู้ก่อเหตุน่าจะลงจากรถ แต่น้อง ๆ วัยรุ่นชาย 4-5 คนได้ช่วยกันสกัดไว้ พร้อมบอกให้คนขับปิดประตู และรีบโทร. แจ้งตำรวจ ชื่นชมน้อง ๆ ผู้ชายที่ไม่ปล่อยผ่าน และช่วยกันสกัดเอาไว้ พร้อมยึดมือถือมาเปิดล็อกเครื่อง พบว่ากระทำผิดจริง

           ตรวจสอบมือถือแล้ว พบว่ามีภาพถ่ายจริง น้องผู้เสียหายก็ได้ถ่ายรูปเก็บไว้เป็นหลักฐานแล้ว และตำรวจได้มาควบคุมตัวผู้ก่อเหตุไปเรียบร้อย โดยมีน้องผู้เสียหายตามไปด้วย 

วัยรุ่นฮีโร่ ช่วยสาวถูกแอบถ่ายบนรถเมล์ 138
ภาพจาก TikTok @aeitoo 

           ปรากฏว่าคลิปนี้กลายเป็นไวรัลชวนประทับใจจนมียอดเข้าชม 3.8 ล้านครั้ง โดยชาวเน็ตต่างคอมเมนต์ชื่นชมวัยรุ่นพลเมืองดี ขอบคุณครอบครัวที่อบรมน้อง ๆ มาอย่างดี จนเติบโตเป็นสุภาพบุรุษที่ไม่เมินเฉยต่อความไม่ถูกต้อ  สมควรได้รับคำยกย่องและเป็นตัวอย่างที่น่าภูมิใจให้กับสังคม ทางโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัยควรมอบรางวัลเชิดชูเกียรติเพื่อเป็นกำลังใจในการทำดีต่อไป


           ขณะที่ เพจเฟซบุ๊ก สำนักพัฒนานักศึกษา ม.หอการค้าไทย โพสต์ระบุว่า มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ขอกล่าวชื่อชมในความกล้าหาญของกลุ่มนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่ได้เข้าช่วยเหลือนักศึกษาผู้หญิงที่ถูกผู้ชายท่านหนึ่งแอบถ่ายในรถสาธารณะด้วยนะคะ โดยกลุ่มนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่ช่วยเหลือน้องผู้หญิงมีดังนี้

นักศึกษาคณะการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ (สาขาการผลิตและการจัดการอีเว้นท์)

           1. นายปกรณ์ หมายดี 
           2. นายปุณณสิน ผลเพิ่มศีลกุล
           3. นายศิวัฒน์ กลั่นแก้ว

นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ สาขาการตลาด


           1. นายพงษ์พิพัฒน์ สุพะสร 

           ทางมหาวิทยาลัยขอชื่นชมและสนับสนุนน้อง ๆ ให้ทำสิ่งดี ๆ เช่นนี้ต่อไปนะคะ

วัยรุ่นฮีโร่ ช่วยสาวถูกแอบถ่ายบนรถเมล์ 138


