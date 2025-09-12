HILIGHT
ภรรยาแอบขายรถสามี เอาเงินไปซื้อกระเป๋าชาแนลอวดเพื่อน เจอโพสต์อึ้ง กล้าที่จะเขียน

 
           ภรรยาแอบขายรถคันเก่าสุดหวงของสามี เอาเงินไปซื้อกระเป๋าชาแนลอวดเพื่อน สามีเจอโพสต์อึ้ง ทำไมกล้าที่จะเขียนแบบนี้   

ขายรถผัวไปซื้อกระเป๋า
ภาพจาก เฟซบุ๊ก 八卦部门

            วันที่ 11 กันยายน 2568 เว็บไซต์เวิลด์ออฟบัซ เผยว่า มีเรื่องราวไวรัลร้อนแรงบนชุมชนออนไลน์ของมาเลเซีย เมื่อสามีรายหนึ่งออกมาเปิดเผยวีรกรรมของภรรยา พร้อมทั้งตั้งคำถามเกี่ยวกับความสัมพันธ์ ภายหลังจากรู้ความจริงว่า ภรรยาแอบขายรถยนต์ของเขา แล้วนำเงินไปซื้อกระเป๋าแบรนด์เนมสุดหรูเพื่ออวดเพื่อน

            โดยสามีรายนี้ (ไม่เปิดเผยชื่อ) ได้เผยภาพพร้อมเรื่องราวผ่านทางเพจเฟซบุ๊ก ระบุว่า เขาและภรรยาอาศัยในปีนัง ที่บ้านของพวกเขามีรถยนต์ Perodua Myvi คันเก่าคันหนึ่ง ซึ่งเป็นรถที่ซื้อมาตั้งแต่รุ่นพ่อแม่ของเขา และถึงแม้ว่ามันจะมีอายุมากกว่า 10 ปี แต่เขาก็ยังดูแลอย่างดี และนำมันออกไปขับเป็นครั้งคราว 

            "สำหรับผมแล้ว มันเป็นมากกว่าแค่ยานพาหนะ มันเป็นของที่ระลึกจากพ่อแม่ และยังเป็นความทรงจำอีกด้วย" สามี กล่าว 

            อย่างไรก็ดี เมื่อไม่นานมานี้สามีได้เดินทางไปติดต่อทำธุรกิจที่อื่น 2-3 วัน ก่อนที่จะกลับมาบ้านแล้วต้องตกใจเมื่อพบว่า รถยนต์ที่เขาหวงแหนคันนี้หายไป เมื่อเขาไปถามภรรยาจึงได้คำตอบมา "อ๋อ ฉันขายมันไปแล้ว คุณยังมี Proton Saga (รถยนต์คันใหม่อีกคัน) อยู่ แล้ว Perodua Myvi คันเก่าก็จอดอยู่แค่ตรงนั้น"

            สามีชะงักไปในทันที เพราะไม่คาดคิดว่าเธอจะขายรถคันนั้น อีกทั้งเธอก็ไม่ใช่เจ้าของ เขาไม่เข้าใจว่าเธอทำแบบนั้นได้อย่างไร ก่อนที่จะรู้เรื่องช็อกยิ่งกว่านั้น ความจริงปรากฏว่า เธอขายให้กับบุคคลหนึ่งโดยตรงไม่ต้องรอตัวแทนจำหน่าย แล้วนำเงินสดที่ได้ไปซื้อกระเป๋าแบรนด์เนมหรู Chanel 

ขายรถผัวไปซื้อกระเป๋า
ภาพจาก เฟซบุ๊ก 八卦部门

            สามีเผยว่า ภรรยาของเขาเพิ่งเข้าร่วมกลุ่มเพื่อนใหม่ที่มีฐานะทางสังคม และมักจะโชว์ไลฟ์สไตล์หรูหรา เธอบอกกับเขาว่า ถ้าไม่มีกระเป๋าแบรนด์เนม การไปคาเฟ่กับเพื่อนใหม่ จะทำให้เธอดูเหมือนคนบ้านนอก ดังนั้นเธอจึงนำรถของเขาไปขาย เพื่อซื้อกระเป๋าราคาแพงใบนี้

            "ฉันยอมให้คุณไม่มีรถคันนี้ ดีกว่าฉันไม่มีกระเป๋า Chanel ลองคิดดูสิ ถ้าฉันทำตัวขายหน้าต่อหน้าเพื่อน คุณก็คงจะขายหน้าด้วยเหมือนกัน คุณขับรถอีกคันของคุณก็ได้ อย่างน้อยฉันก็มีอะไรมาเชิดหน้าชูตา" ภรรยา กล่าว 

            และที่น่าขันไปกว่านั้น สามีของเธอได้ไปเห็นโพสต์บนโซเชียลมีเดียของภรรยา โดยเธอได้โพสต์ภาพตอนที่ซื้อกระเป๋า Chanel ใบนี้ พร้อมทั้งเขียนข้อความราวกับว่าเธอหามันมาด้วยความสามารถของตัวเอง โดยกล่าวว่า "ทำงานหนักและกลายเป็นราชินี" 

            ตอนนี้ทางสามีกำลังรู้สึกสงสัยในชีวิตการแต่งงานของเขา ทั้งที่สามีภรรยาควรจะพึ่งพาซึ่งกันและกัน แต่เขาคิดว่าเขาถูกเอาเปรียบจากภรรยาฝ่ายเดียว และกำลังพิจารณาว่าจะตัดสินใจอย่างไรต่อไป  


ขอบคุณข้อมูลจาก World of Buzz


โพสต์เมื่อ 12 กันยายน 2568 เวลา 16:34:16
