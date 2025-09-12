ภรรยาแอบขายรถสามี เอาเงินไปซื้อกระเป๋าชาแนลอวดเพื่อน เจอโพสต์อึ้ง กล้าที่จะเขียน

ภรรยาแอบขายรถคันเก่าสุดหวงของสามี เอาเงินไปซื้อกระเป๋าชาแนลอวดเพื่อน สามีเจอโพสต์อึ้ง ทำไมกล้าที่จะเขียนแบบนี้
วันที่ 11 กันยายน 2568 เว็บไซต์เวิลด์ออฟบัซ เผยว่า มีเรื่องราวไวรัลร้อนแรงบนชุมชนออนไลน์ของมาเลเซีย เมื่อสามีรายหนึ่งออกมาเปิดเผยวีรกรรมของภรรยา พร้อมทั้งตั้งคำถามเกี่ยวกับความสัมพันธ์ ภายหลังจากรู้ความจริงว่า ภรรยาแอบขายรถยนต์ของเขา แล้วนำเงินไปซื้อกระเป๋าแบรนด์เนมสุดหรูเพื่ออวดเพื่อน
โดยสามีรายนี้ (ไม่เปิดเผยชื่อ) ได้เผยภาพพร้อมเรื่องราวผ่านทางเพจเฟซบุ๊ก ระบุว่า เขาและภรรยาอาศัยในปีนัง ที่บ้านของพวกเขามีรถยนต์ Perodua Myvi คันเก่าคันหนึ่ง ซึ่งเป็นรถที่ซื้อมาตั้งแต่รุ่นพ่อแม่ของเขา และถึงแม้ว่ามันจะมีอายุมากกว่า 10 ปี แต่เขาก็ยังดูแลอย่างดี และนำมันออกไปขับเป็นครั้งคราว
"สำหรับผมแล้ว มันเป็นมากกว่าแค่ยานพาหนะ มันเป็นของที่ระลึกจากพ่อแม่ และยังเป็นความทรงจำอีกด้วย" สามี กล่าว
อย่างไรก็ดี เมื่อไม่นานมานี้สามีได้เดินทางไปติดต่อทำธุรกิจที่อื่น 2-3 วัน ก่อนที่จะกลับมาบ้านแล้วต้องตกใจเมื่อพบว่า รถยนต์ที่เขาหวงแหนคันนี้หายไป เมื่อเขาไปถามภรรยาจึงได้คำตอบมา "อ๋อ ฉันขายมันไปแล้ว คุณยังมี Proton Saga (รถยนต์คันใหม่อีกคัน) อยู่ แล้ว Perodua Myvi คันเก่าก็จอดอยู่แค่ตรงนั้น"
สามีชะงักไปในทันที เพราะไม่คาดคิดว่าเธอจะขายรถคันนั้น อีกทั้งเธอก็ไม่ใช่เจ้าของ เขาไม่เข้าใจว่าเธอทำแบบนั้นได้อย่างไร ก่อนที่จะรู้เรื่องช็อกยิ่งกว่านั้น ความจริงปรากฏว่า เธอขายให้กับบุคคลหนึ่งโดยตรงไม่ต้องรอตัวแทนจำหน่าย แล้วนำเงินสดที่ได้ไปซื้อกระเป๋าแบรนด์เนมหรู Chanel
"ฉันยอมให้คุณไม่มีรถคันนี้ ดีกว่าฉันไม่มีกระเป๋า Chanel ลองคิดดูสิ ถ้าฉันทำตัวขายหน้าต่อหน้าเพื่อน คุณก็คงจะขายหน้าด้วยเหมือนกัน คุณขับรถอีกคันของคุณก็ได้ อย่างน้อยฉันก็มีอะไรมาเชิดหน้าชูตา" ภรรยา กล่าว
และที่น่าขันไปกว่านั้น สามีของเธอได้ไปเห็นโพสต์บนโซเชียลมีเดียของภรรยา โดยเธอได้โพสต์ภาพตอนที่ซื้อกระเป๋า Chanel ใบนี้ พร้อมทั้งเขียนข้อความราวกับว่าเธอหามันมาด้วยความสามารถของตัวเอง โดยกล่าวว่า "ทำงานหนักและกลายเป็นราชินี"
ตอนนี้ทางสามีกำลังรู้สึกสงสัยในชีวิตการแต่งงานของเขา ทั้งที่สามีภรรยาควรจะพึ่งพาซึ่งกันและกัน แต่เขาคิดว่าเขาถูกเอาเปรียบจากภรรยาฝ่ายเดียว และกำลังพิจารณาว่าจะตัดสินใจอย่างไรต่อไป
