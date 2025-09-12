HILIGHT
หมอไขคำตอบ กินหมูกระทะยังไง ไม่ให้เสี่ยง มะเร็ง เช็กวิธีอร่อยได้ ไม่กระทบสุขภาพ

           หมอเผยเทคนิค กินหมูกระทะยังไงให้ปลอดภัย ไม่เสี่ยงมะเร็ง เช็กวิธีอร่อยได้ แบบไม่กระทบสุขภาพ พร้อมชี้จุดเสี่ยงที่หลายคนมองข้าม 

กินหมูกระทะไม่เสี่ยงมะเร็ง

           วันที่ 9 กันยายน 2568 นพ.วิกรม เจนเนติสิน หรือ หมอนาย แพทย์เฉพาะทางด้านมะเร็ง โพสต์ให้ความรู้ผ่านเพจเฟซบุ๊ก หมอมะเร็งไทยแลนด์ หมอนาย หัวข้อ กินหมูกระทะยังไง ให้ปลอดภัยจาก มะเร็ง 

           เมื่อวานหมอเพิ่งไปกินหมูกระทะมา แล้วเพื่อนหลายคนทักว่า หมอกินหมูกระทะกับเขาด้วยเหรอ ไม่กลัวเป็นมะเร็งเหรอ ? 

           หมูกระทะ = ความสุขของคนไทย ไม่ว่าจะวันเกิด วันรวมญาติ หรือหลังเครียดจากงาน คำตอบคือ "ไปกินหมูกระทะกันเถอะ" แต่ก็ต้องมีเสียงกระซิบในหัวตามมา  "กินบ่อย ๆ จะเป็นมะเร็งหรือเปล่า ?"

           วันนี้หมอจะมาไขข้อสงสัย พร้อมแจกวิธีกินหมูกระทะแบบปลอดภัย ลดเสี่ยงมะเร็ง 

1. ระวัง ไหม้เกรียม = แหล่งสารก่อมะเร็ง


           เนื้อไหม้เกรียมหอม ๆ นั่นแหละ มีสาร PAH และ HCA สารพวกนี้สะสมเยอะ ๆ งานวิจัยเชื่อมโยงกับมะเร็งกระเพาะอาหาร ลำไส้ใหญ่ และตับอ่อน

           เคล็ดลับ :
           - พลิกเนื้อบ่อย ๆ อย่าปล่อยให้ไหม้เกรียม
           - ใช้ กฎ 7 นาที อย่าให้เนื้ออยู่บนกระทะเกิน 7 นาที
           - ไฟแรง = อันตรายแรง ใช้ไฟกลาง-แรง แทนไฟแรงสุด
           - ย่างช้า ๆ ดีกว่า ไวแต่ไหม้ ถ้าไหม้แล้ว ตัดทิ้งทันที นั่นไม่ใช่ของอร่อย แต่คือ ของอันตราย

2. เพิ่มผักให้เต็มเตา


            กินหมูกระทะแบบมีแต่เนื้อ ไม่มีผัก = เสี่ยงเต็ม ๆ เพราะผักช่วยลดสารก่อมะเร็ง ด้วยใยอาหารและสารต้านอนุมูลอิสระ

           เคล็ดลับ :
           - ใส่ผักกาด ข้าวโพด แคร์รอต เห็ด เต็มหม้อ
           - แถมช่วยบาลานซ์ ไม่ให้อิ่มแต่เนื้ออย่างเดียว

3. เลี่ยงน้ำจิ้มหวานจัด และน้ำอัดลม


           น้ำจิ้มหวานและน้ำอัดลม = น้ำตาลสูง ความเสี่ยง: อ้วน / เบาหวาน  / มะเร็งบางชนิด (เต้านม, ลำไส้, มดลูก)

           ทางเลือก:
           - เลือกน้ำจิ้มรสพอดี ๆ หรือทำน้ำจิ้มซีฟู้ดใส ๆ เองที่บ้านก็ได้

กินหมูกระทะไม่เสี่ยงมะเร็ง

4. จัดการน้ำซุปดำคล้ำ


           น้ำซุปที่เคี่ยวไปนาน ๆ จนดำ มีทั้งไขมันและสารตกค้างเยอะ กินเยอะ ๆ ไม่ดีต่อทั้งตับ ไต และสุขภาพโดยรวม

           ทางเลือก:
           - เปลี่ยนน้ำซุประหว่างกิน
           - หรือเลือกกินแบบจิ้มจุ่ม ที่เปลี่ยนน้ำซุปใหม่ได้ง่ายกว่า

5. กินได้…แต่อย่าบ่อย


            หมูกระทะ 1–2 ครั้งต่อเดือน = โอเค แต่ 3–4 ครั้งต่อสัปดาห์ = ร่างกายรับภาระหนักเกินไป

ข้อสรุปจากหมอ


           หมูกระทะไม่ได้เป็นของต้องห้าม แต่ถ้าอยากอร่อยและปลอดภัย เลือกเนื้อไม่ไหม้, เติมผัก, ลดน้ำจิ้มหวาน, เปลี่ยนน้ำซุป และกินแบบพอดี แค่นี้ก็เพลิดเพลินกับหมูกระทะได้อย่างปลอดภัยแล้ว 

ขอบคุณข้อมูลจาก
เฟซบุ๊ก หมอมะเร็งไทยแลนด์ – หมอนาย

