หมอไขคำตอบ กินหมูกระทะยังไง ไม่ให้เสี่ยง มะเร็ง เช็กวิธีอร่อยได้ ไม่กระทบสุขภาพ

หมอเผยเทคนิค กินหมูกระทะยังไงให้ปลอดภัย ไม่เสี่ยงมะเร็ง เช็กวิธีอร่อยได้ แบบไม่กระทบสุขภาพ พร้อมชี้จุดเสี่ยงที่หลายคนมองข้าม
วันที่ 9 กันยายน 2568 นพ.วิกรม เจนเนติสิน หรือ หมอนาย แพทย์เฉพาะทางด้านมะเร็ง โพสต์ให้ความรู้ผ่านเพจเฟซบุ๊ก หมอมะเร็งไทยแลนด์ หมอนาย หัวข้อ กินหมูกระทะยังไง ให้ปลอดภัยจาก มะเร็ง
เมื่อวานหมอเพิ่งไปกินหมูกระทะมา แล้วเพื่อนหลายคนทักว่า หมอกินหมูกระทะกับเขาด้วยเหรอ ไม่กลัวเป็นมะเร็งเหรอ ?
หมูกระทะ = ความสุขของคนไทย ไม่ว่าจะวันเกิด วันรวมญาติ หรือหลังเครียดจากงาน คำตอบคือ "ไปกินหมูกระทะกันเถอะ" แต่ก็ต้องมีเสียงกระซิบในหัวตามมา "กินบ่อย ๆ จะเป็นมะเร็งหรือเปล่า ?"
วันนี้หมอจะมาไขข้อสงสัย พร้อมแจกวิธีกินหมูกระทะแบบปลอดภัย ลดเสี่ยงมะเร็ง
1. ระวัง ไหม้เกรียม = แหล่งสารก่อมะเร็ง
เนื้อไหม้เกรียมหอม ๆ นั่นแหละ มีสาร PAH และ HCA สารพวกนี้สะสมเยอะ ๆ งานวิจัยเชื่อมโยงกับมะเร็งกระเพาะอาหาร ลำไส้ใหญ่ และตับอ่อน
เคล็ดลับ :
- พลิกเนื้อบ่อย ๆ อย่าปล่อยให้ไหม้เกรียม
- ใช้ กฎ 7 นาที อย่าให้เนื้ออยู่บนกระทะเกิน 7 นาที
- ไฟแรง = อันตรายแรง ใช้ไฟกลาง-แรง แทนไฟแรงสุด
- ย่างช้า ๆ ดีกว่า ไวแต่ไหม้ ถ้าไหม้แล้ว ตัดทิ้งทันที นั่นไม่ใช่ของอร่อย แต่คือ ของอันตราย
2. เพิ่มผักให้เต็มเตา
กินหมูกระทะแบบมีแต่เนื้อ ไม่มีผัก = เสี่ยงเต็ม ๆ เพราะผักช่วยลดสารก่อมะเร็ง ด้วยใยอาหารและสารต้านอนุมูลอิสระ
เคล็ดลับ :
- ใส่ผักกาด ข้าวโพด แคร์รอต เห็ด เต็มหม้อ
- แถมช่วยบาลานซ์ ไม่ให้อิ่มแต่เนื้ออย่างเดียว
3. เลี่ยงน้ำจิ้มหวานจัด และน้ำอัดลม
น้ำจิ้มหวานและน้ำอัดลม = น้ำตาลสูง ความเสี่ยง: อ้วน / เบาหวาน / มะเร็งบางชนิด (เต้านม, ลำไส้, มดลูก)
ทางเลือก:
- เลือกน้ำจิ้มรสพอดี ๆ หรือทำน้ำจิ้มซีฟู้ดใส ๆ เองที่บ้านก็ได้
4. จัดการน้ำซุปดำคล้ำ
น้ำซุปที่เคี่ยวไปนาน ๆ จนดำ มีทั้งไขมันและสารตกค้างเยอะ กินเยอะ ๆ ไม่ดีต่อทั้งตับ ไต และสุขภาพโดยรวม
ทางเลือก:
- เปลี่ยนน้ำซุประหว่างกิน
- หรือเลือกกินแบบจิ้มจุ่ม ที่เปลี่ยนน้ำซุปใหม่ได้ง่ายกว่า
5. กินได้…แต่อย่าบ่อย
หมูกระทะ 1–2 ครั้งต่อเดือน = โอเค แต่ 3–4 ครั้งต่อสัปดาห์ = ร่างกายรับภาระหนักเกินไป
ข้อสรุปจากหมอ
หมูกระทะไม่ได้เป็นของต้องห้าม แต่ถ้าอยากอร่อยและปลอดภัย เลือกเนื้อไม่ไหม้, เติมผัก, ลดน้ำจิ้มหวาน, เปลี่ยนน้ำซุป และกินแบบพอดี แค่นี้ก็เพลิดเพลินกับหมูกระทะได้อย่างปลอดภัยแล้ว
ขอบคุณข้อมูลจาก
เฟซบุ๊ก หมอมะเร็งไทยแลนด์ – หมอนาย