ไรเดอร์แชร์เทคนิคส่งเค้กไม่ให้พัง มีหมวกกันน็อกก็ทำได้ แต่ไรเดอร์หญิงทำไม่ได้เพราะ...

 
          ไรเดอร์แชร์เทคนิคส่งเค้กยังไงไม่ให้พัง เพียงแค่มีหมวกกันน็อกก็ทำได้ แต่วิธีนี้ ผู้หญิงทำได้ยากหน่อย เพราะติดอะไรบางอย่าง

วิธีส่งเค้กไม่ให้พัง
ภาพจาก TikTok @phakwantt

          หนึ่งในความลำบากใจในการส่งสินค้าของไรเดอร์คือ การรับออร์เดอร์ส่งเค้ก เพราะต้องพิถีพิถันสุด ๆ หากวางกล่องเค้กพลาดแม้แต่นิดเดียว เท่ากับหน้าเค้กพังทันที มีโอกาสได้รีวิวติดลบได้

          วันที่ 12 สิงหาคม 2568 TikTok @phakwantt ประกอบอาชีพไรเดอร์ มีการสอนวิธีการส่งเค้กที่ไม่ให้หน้าเค้กเละ นั่นคือการเอาถุงเค้กรัดกับสายหมวกกันน็อกเอาไว้ระหว่างการเดินทาง ทำแบบนี้เค้กไม่คว่ำจนเละแน่นอน แต่ข้อเสียคืออาจเมื่อยคอเท่านั้น 

วิธีส่งเค้กไม่ให้พัง
ภาพจาก TikTok @phakwantt

วิธีส่งเค้กไม่ให้พัง
ภาพจาก TikTok @phakwantt

          อย่างไรก็ตาม งานนี้มีไรเดอร์หญิงมาแซวว่า วิธีนี้ไรเดอร์ชายทำได้ แต่ไรเดอร์หญิงทำไม่ได้เพราะติด ... อ่านแล้วพอเดาได้เลยว่าติดอะไร ส่วนคนที่เคยลองใช้วิธีนี้ก็ยอมรับว่า รอดจริง เค้กไม่พัง ยกเว้นถุงขาด อันนี้จบเห่แน่นอน

วิธีส่งเค้กไม่ให้พัง

โพสต์เมื่อ 12 กันยายน 2568 เวลา 17:02:35
