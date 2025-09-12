ไรเดอร์แชร์เทคนิคส่งเค้กไม่ให้พัง มีหมวกกันน็อกก็ทำได้ แต่ไรเดอร์หญิงทำไม่ได้เพราะ...

ไรเดอร์แชร์เทคนิคส่งเค้กยังไงไม่ให้พัง เพียงแค่มีหมวกกันน็อกก็ทำได้ แต่วิธีนี้ ผู้หญิงทำได้ยากหน่อย เพราะติดอะไรบางอย่าง
ภาพจาก TikTok @phakwantt
หนึ่งในความลำบากใจในการส่งสินค้าของไรเดอร์คือ การรับออร์เดอร์ส่งเค้ก เพราะต้องพิถีพิถันสุด ๆ หากวางกล่องเค้กพลาดแม้แต่นิดเดียว เท่ากับหน้าเค้กพังทันที มีโอกาสได้รีวิวติดลบได้
วันที่ 12 สิงหาคม 2568 TikTok @phakwantt ประกอบอาชีพไรเดอร์ มีการสอนวิธีการส่งเค้กที่ไม่ให้หน้าเค้กเละ นั่นคือการเอาถุงเค้กรัดกับสายหมวกกันน็อกเอาไว้ระหว่างการเดินทาง ทำแบบนี้เค้กไม่คว่ำจนเละแน่นอน แต่ข้อเสียคืออาจเมื่อยคอเท่านั้น
ภาพจาก TikTok @phakwantt
ภาพจาก TikTok @phakwantt