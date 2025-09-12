ไวรัลร้านอาหารตามสั่ง ไม่รู้จะตกใจพ่อครัวหรือชื่อร้านก่อนดี ใครดูดม้าอาจไม่กล้าเข้า

ไวรัลร้านอาหารตามสั่ง ไม่รู้จะตกใจพ่อครัวหรือชื่อร้านก่อนดี แบบนี้ถ้าใครดูดม้ามาจะกล้าเข้าไหม แซวกันสนั่นเมือง
วันที่ 12 กันยายน 2568 กำลังเป็นไวรัลในโลกโซเชียลเน็ตเวิร์ก เมื่อมีร้านอาหารร้านหนึ่ง จู่ ๆ มีตำรวจมาทำอาหารให้ลูกค้ากิน เนื่องจากตำรวจรายนี้เป็นเจ้าของร้าน แต่พ่อค้าเลิกงานพอดี แล้วลูกค้าหิว ก็เลยขอให้ทำอาหารให้กินหน่อย แล้วค่อยไปเปลี่ยนชุด ก็เลยเป็นคลิปอย่างที่เห็น
นอกจากนี้ ความพีคเรื่องนี้คือ ชื่อของร้านอาหารชื่อว่า ตั้งเกียมเจ๊งโภชนา จ.จันทบุรี เจอแบบนี้ก็กินขาด แต่ก็ไม่เจ๊งนะ โดยร้านขอให้ลูกเพจมาช่วย ๆ กัน จะได้ไม่เจ๊งตามชื่อ
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ตั้งเกียมเจ๊งโภชนา จันทบุรี
ส่วนบางคนก็มองว่า ถ้าหากลูกค้าเพิ่งเสพยาเสพติดมา เดินเข้าร้านเจอพ่อครัวแบบนี้ ไม่รู้จะตกใจไหม จะหนีหรือว่าจะเข้าไปกินต่อดี
