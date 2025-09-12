HILIGHT
ข่าว-ความรู้ ข่าว ข่าวบันเทิง ตรวจหวย ผลบอลสด การเงิน การศึกษา
บันเทิง ดูหนัง Music Station ละคร บันเทิงเกาหลี
ไลฟ์ไตล์ ดูดวง ผู้หญิง ผู้ชาย สุขภาพ ท่องเที่ยว สูตรอาหารง่ายๆ
ช้อปปิ้ง รถยนต์ บ้านและการตกแต่ง มือถือ ราคาทอง ราคาน้ำมัน
วาไรตี้ แต่งงาน แม่และเด็ก สัตว์เลี้ยง Infographic
บริการ แอปฯ กระปุก ติดต่อโฆษณา แจ้งปัญหา ร่วมงานกับเรา

ไวรัลร้านอาหารตามสั่ง ไม่รู้จะตกใจพ่อครัวหรือชื่อร้านก่อนดี ใครดูดม้าอาจไม่กล้าเข้า

          ไวรัลร้านอาหารตามสั่ง ไม่รู้จะตกใจพ่อครัวหรือชื่อร้านก่อนดี แบบนี้ถ้าใครดูดม้ามาจะกล้าเข้าไหม แซวกันสนั่นเมือง

ตั้งเกียมเจ๊งโภชนา
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ตั้งเกียมเจ๊งโภชนา จันทบุรี

          วันที่ 12 กันยายน 2568 กำลังเป็นไวรัลในโลกโซเชียลเน็ตเวิร์ก เมื่อมีร้านอาหารร้านหนึ่ง จู่ ๆ มีตำรวจมาทำอาหารให้ลูกค้ากิน เนื่องจากตำรวจรายนี้เป็นเจ้าของร้าน แต่พ่อค้าเลิกงานพอดี แล้วลูกค้าหิว ก็เลยขอให้ทำอาหารให้กินหน่อย แล้วค่อยไปเปลี่ยนชุด ก็เลยเป็นคลิปอย่างที่เห็น

          นอกจากนี้ ความพีคเรื่องนี้คือ ชื่อของร้านอาหารชื่อว่า ตั้งเกียมเจ๊งโภชนา จ.จันทบุรี เจอแบบนี้ก็กินขาด แต่ก็ไม่เจ๊งนะ โดยร้านขอให้ลูกเพจมาช่วย ๆ กัน จะได้ไม่เจ๊งตามชื่อ

ตั้งเกียมเจ๊งโภชนา
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ตั้งเกียมเจ๊งโภชนา จันทบุรี

          ส่วนบางคนก็มองว่า ถ้าหากลูกค้าเพิ่งเสพยาเสพติดมา เดินเข้าร้านเจอพ่อครัวแบบนี้ ไม่รู้จะตกใจไหม จะหนีหรือว่าจะเข้าไปกินต่อดี


ตั้งเกียมเจ๊งโภชนา
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ตั้งเกียมเจ๊งโภชนา จันทบุรี

ตั้งเกียมเจ๊งโภชนา
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ตั้งเกียมเจ๊งโภชนา จันทบุรี

ตั้งเกียมเจ๊งโภชนา
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ตั้งเกียมเจ๊งโภชนา จันทบุรี

ตั้งเกียมเจ๊งโภชนา
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ตั้งเกียมเจ๊งโภชนา จันทบุรี







เรื่องน่าสนใจอื่นๆ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
ไวรัลร้านอาหารตามสั่ง ไม่รู้จะตกใจพ่อครัวหรือชื่อร้านก่อนดี ใครดูดม้าอาจไม่กล้าเข้า อัปเดตล่าสุด 12 กันยายน 2568 เวลา 19:46:11 4,522 อ่าน
TOP
x close
ข่าว: ข่าววันนี้ หวย สภาพอากาศ ข่าวด่วน ข่าว ข่าวบันเทิง คลิปข่าว ตรวจหวย เลขเด็ดงวดนี้ เป๊ก ผลิตโชค
ข่าวฮิต: หุ้นไทย ราคาทองวันนี้ ราคาน้ำมันวันนี้ หุ้นวันนี้ ข่าวต่างประเทศ ข่าวอาชญากรรม ยื่นภาษี ข่าวหุ้น ลดหย่อนภาษี เงินดิจิทัล
ข่าวบันเทิง ดารา: ข่าวบันเทิง ดูหนัง หนังใหม่ ดารา ข่าวสดบันเทิง ละคร เพลงใหม่ เพลง ข่าวดารา บ้านดารา
ผลบอลสด: ผลบอลสด ราคาบอล ดูบอลสด บอลวันนี้ ตารางบอล บอลคืนนี้ บ้านบอล ตารางบอล ข่าวฟุตบอล ผลบอล
เรื่องน่ารู้: ปฏิทินวันหยุด 2568 อดีตหลวงพ่ออลงกต หมิว สิริลภัส ไทย กัมพูชา ไทยพรีเมียร์ลีก วันพระ 2568 ดูดวง 2568 iPhone 17 เปิดตัว วันหยุดเดือนตุลาคม คนละครึ่ง รัฐบาลอนุทิน
เรื่องน่าสนใจ: วันหยุดยาวปี 2568 เป๊ก เศรณี ลูกชาย อนุทิน วันออกพรรษา บิ๊ก อชิรพล เอ จักรพรรดิ ประวัติอนุทิน ชาญวีรกูล ปฏิทิน 2568 จ๋า ธนนนท์ ภรรยา อนุทิน วันปิยมหาราช เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ
บริการของเรา (Services & Solutions) ดูบริการทั้งหมด คลิกที่นี่
ช่องทางการติดต่อ

Kapook App ดาวน์โหลดได้เลย