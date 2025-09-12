มีอาการไม่พูดจนคิดว่าผีเข้า สุดท้ายกลายเป็นโรคร้ายแรง ไม่ต้องแขนขาอ่อนแรงก็เป็นได้

มีอาการไม่พูดไม่จาจนญาติคิดว่าผีเข้า สุดท้ายกลายเป็นโรคร้ายแรง ไม่จำเป็นต้องแขนขาอ่อนแรงเพียงอย่างเดียว มันคือ สโตรก
ภาพจาก เฟซบุ๊ก เรียนหมอ by หมอแกว หมอแนต
ยุคปัจจุบันโรคภัยไข้เจ็บมักซ่อนอยู่ในร่างกาย กว่าจะรู้ตัวก็สายไปแล้ว อย่างเช่น โรคเส้นเลือดในสมองแตก หรือสโตรก ที่กลายเป็นภัยเงียบของคน
วันที่ 12 กันยายน 2568 เฟซบุ๊ก เรียนหมอ by หมอแกว หมอแนต มีการเล่าเคสคนไข้รายหนึ่งที่ป่วยเป็นสโตรก ซึ่งปกติมันจะมีอาการคือ แขนขาอ่อนแรงครึ่งซีก ปากเบี้ยวหน้าเบี้ยวพูดไม่ชัด ปวดหัวมากที่สุดในชีวิต
อย่างไรก็ตาม ในเคสคนไข้รายนี้มีอาการที่แตกต่างจากคนอื่น คือ จู่ ๆ ก็ไม่พูดกับใครจนญาติคิดว่าผีเข้า หรือบางทีญาติพูดด้วย แต่ก็ไม่ตอบ ทำมึน มีพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงกะทันหัน แบบนี้ก็มีความสุ่มเสี่ยงเป็นสโตรกได้เช่นกัน
ดังนั้น ถ้าหากสงสัยให้รีบมารักษา จะได้ไม่ต้องมาเป็นผู้ป่วยติดเตียง ส่วนวิธีป้องกันคือ ควบคุมอาหาร ออกกำลังกาย เพื่อไม่ให้เกิดโรคความดันโลหิตสูง เบาหวาน ไขมัน ไม่สูบบุหรี่ ไม่กินเหล้า หลอดเลือดจะได้ไม่เสื่อมสภาพเร็ว
