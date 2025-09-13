HILIGHT
หนุ่มโดดชั้น 4 ห้างดัง ถูกจับได้แอบถ่ายใต้กระโปรง เพจดังสงสัยจุดแปลก หรือคดีพลิก ?

 
          หนุ่มวัย 21 ปี ถูกจับได้แอบถ่ายใต้กระโปรงสาว ก่อนตัดสินใจกระโดดจากชั้น 4 ห้างดัง ด้านคนเห็นเหตุการณ์เล่าจุดน่าสังเกต อาจมีเงื่อนงำ

หนุ่มโดดชั้น 4 ห้างดัง ถูกจับได้แอบถ่ายใต้กระโปรง
ภาพจาก เฟซบุ๊ก อ๊อฟ บ้านสวน

          วันที่ 13 กันยายน 2568 ข่าวช่อง 3 รายงานว่า เมื่อเวลา 20.30 น. วันที่ 12 กันยายน เกิดเหตุชายพลัดตกจากชั้น 4 ภายในห้างสรรพสินค้าชื่อดังย่านบางใหญ่ จ.นนทบุรี นอนจมกองเลือดอยู่ในสภาพแน่นิ่ง ข้อเท้าด้านขวาหักผิดรูป เจ้าหน้าที่ของห้างช่วยเหลือพยายามปั๊มหัวใจเพื่อช่วยชีวิต พร้อมเข้ากั้นพื้นที่และกันผู้ไม่เกี่ยวข้องออกจากจุดเกิดเหตุ

          ต่อมาทราบชื่อชายคนดังกล่าวคือ นายปุณณภพ อายุ 21 ปี ซึ่งอยู่ในอาการสาหัสหลังจากร่วงตกจากชั้น 4 ลงมาที่ชั้น 1 ก่อนที่เจ้าหน้าที่กู้ชีพจะเร่งนำตัวส่งโรงพยาบาล

          พยานในที่เกิดเหตุรายหนึ่งเปิดเผยว่า ก่อนเกิดเหตุชายคนดังกล่าวตามแอบถ่ายใต้กระโปรงหญิงสาวรายหนึ่งแล้วถูกจับได้ ทางผู้เสียหายตะโกนร้องขอความช่วยเหลือ จนทาง รปภ.เข้ามาช่วยและกำลังจะขอตรวจสอบโทรศัพท์มือถือของชายคนดังกล่าว แต่จู่ ๆ เจ้าตัวก็ตัดสินพุ่งกระโดดจากชั้น 4 ลงมาที่ชั้น 2 ทันที ท่ามกลางความตกใจของผู้พบเห็นเหตุการณ์ และผู้คนที่เดินอยู่บริเวณลานชั้น 1

          พ.ต.อ.สิรภพ อนุศิริ ผกก.สภ.บางใหญ่ เปิดเผยว่า ตำรวจสายตรวจ สภ.บางใหญ่ ได้รับแจ้งเหตุขอความช่วยเหลือจากผู้เสียหายหญิงรายหนึ่ง ซึ่งถูกผู้ก่อเหตุตามแอบถ่ายใต้กระโปรงบริเวณบันไดเลื่อนชั้น 4 ผู้เสียหายจึงร้องขอความช่วยเหลือ ทำให้ รปภ. เข้ามาควบคุมตัวผู้ก่อเหตุไว้ ระหว่างที่ขอตรวจสอบหลักฐานในเครื่อง ผู้ก่อเหตุตกใจกลัว ก่อนจะโยนกระเป๋าสะพายสีดำและไอแพดทิ้ง จากนั้นจึงกระโดดจากชั้น 4 ลงมาที่ชั้น 1 บาดเจ็บสาหัส ก่อนถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลเกษมราษฎร์รัตนาธิเบศร์

หนุ่มโดดชั้น 4 ห้างดัง ถูกจับได้แอบถ่ายใต้กระโปรง
ภาพจาก เฟซบุ๊ก วาณิช ชา. 


เพจดังเผยอีกมุม แปลกใจใช้ iPad แอบถ่าย อาจะถูกกลุ่มคนแบล็กเมล์ ให้ทำ


          เพจเฟซบุ๊ก Drama-addict ระบุว่า เคสโดดห้าง มีข้อมูลเพิ่มเติมที่น่าสนใจ ฟังดูแปลกจริง ๆ เพราะไม่เคยเจอเคสแอบถ่ายใต้กระโปรงด้วย iPad มาก่อน ตัวเครื่องก็ใหญ่จนไม่น่าจะใช้แอบถ่ายได้ คนรอบ ๆ ก็มองเห็นหมดอยู่แล้ว คงต้องรอเจ้าหน้าที่ตำรวจสอบสวนอย่างละเอียด และตรวจสอบข้อมูลใน iPad ว่ามีแชตหรือหลักฐานผิดปกติหรือไม่

หนุ่มโดดชั้น 4 ห้างดัง ถูกจับได้แอบถ่ายใต้กระโปรง

          หนึ่งในคอมเมนต์ ระบุว่า ผมจำน้องคนนี้ได้ ก่อนหน้านั้นผมซื้อชานมจากร้านเครื่องดื่มชั้นล่าง แล้วขึ้นไปด้านบนเพื่อเดินต่อไปซื้อของที่ IKEA ระหว่างนั้นผมกับแฟนเดินสวนกับเขาพอดี ตอนนั้นมีน้องคนที่ภายหลังตกลงมา กำลังถูกผู้ชายอีกคนตะโกนด่าเสียงดังมาก แต่น้องที่ถูกด่ายกมือไหว้อยู่ตลอด ดูท่าทีไม่ก้าวร้าวเลย เหมือนเอาแต่ขอโทษอย่างเดียว บริเวณนั้นมีคนยืนรายล้อมอยู่ราว 3-4 คน คล้ายเป็นคนรู้จักกัน

          จากที่เห็น ผู้ชายที่ด่าน้องเป็นคนผิวคล้ำ หุ่นพอดีตัว ไม่ถึงกับล่ำ แต่เตี้ยกว่าน้องพอสมควร ผมเลยหันไปมองถึง 2 ครั้งระหว่างที่แฟนผมจูงมือเดินไป IKEA ตอนนั้นยังจำเสื้อผ้าและรูปร่างของน้องได้อยู่

          อีกคอมเมนต์ เล่าว่า คดีนี้ซับซ้อน พี่คนที่ยืนคุยกับน้องตอนจับได้ก่อนโดดเล่าว่าน้อง โดนคนในดิสคอร์ดแอบอัดคลิปแบล็กเมล์ แล้วบังคับให้มาทำแบบนี้ เค้าจะให้น้องถ่ายแล้วเอาไปขายโดยไม่ต้องลงมือเอง จริง ๆแล้วน้องเป็น เด็กเรียนแต่พลาด 

หนุ่มโดดชั้น 4 ห้างดัง ถูกจับได้แอบถ่ายใต้กระโปรง

หนุ่มโดดชั้น 4 ห้างดัง ถูกจับได้แอบถ่ายใต้กระโปรง


ขอบคุณข้อมูลจาก ข่าวช่อง 3, เฟซบุ๊ก Drama-addict
 
 

หนุ่มโดดชั้น 4 ห้างดัง ถูกจับได้แอบถ่ายใต้กระโปรง เพจดังสงสัยจุดแปลก หรือคดีพลิก ? อัปเดตล่าสุด 13 กันยายน 2568
